El PSOE afea a los 'populares' su "euforia" tras el 17-M: "Allí donde el PP no necesitaba a Vox, ahora lo necesita"

La portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, ha afeado este lunes al PP su "euforia" tras las elecciones andaluzas, en las que el candidato 'popular' Juanma Moreno se ha impuesto como primera fuerza, pero ha perdido la mayoría absoluta, por lo que dependerá de Vox para ser investido presidente de la Junta de Andalucía.

"La euforia del PP no se entiende porque lo que se está viendo en estas cuatro elecciones autonómicas es que allí donde el PP necesitaba a Vox, lo necesitaba más. Y donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita", ha criticado en rueda de prensa desde Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE en la que se han analizado los resultados electorales.

Asimismo Mínguez ha hecho hincapié en que "el PP es el que más pierde en escaños" en estas elecciones andaluzas, pues se ha dejado cinco. Y además, ha resaltado que "es el bloque de la izquierda el que sube y el de la derecha el que baja", si bien, esa subida ha sido gracias a Adelante Andalucía, que ha cuadruplicado sus representantes.

Para la portavoz socialista, "los dos grandes objetivos del PP" eran "distanciarse de la ultraderecha y divorciarse de Vox", pero, ha señalado que "lo que ha conseguido" es justo "lo contrario": "Acercarse más a la ultraderecha y consolidar el matrimonio con Vox", ha incidido.

En su opinión, se trata del "gran fracaso" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Prometió moderación, centralidad y el resultado es crispación, más ultraderecha que nunca y más dependencia política de Vox que nunca. Si su objetivo era reforzar al PP, lo que ha conseguido es debilitar al PP", ha subrayado.

Para el secretario de Comunicación del PSOE de Andalucía, Fernando López Gil, en estas elecciones Moreno sale "debilitado", "desacreditado" y "muy tocado". Y ha advertido de que ahora lo importante es ver "quién va a gobernar Andalucía" y "en qué condiciones".

"Algunos no van a cumplir palabra. El PP dijo que gobernaría en minoría, sin Vox y dijo que la prioridad nacional no iba a ser parte del programa. Pero vox ha dicho justo lo contrario. Dijo que entraría en el gobierno y que la prioridad nacional iba a ser el eje principal. Alguno de los dos tendrá que traicionar su palabra y a su electorado", ha incicido.

El PSOE admite que no es el resultado que esperaban Y aunque el PSOE ha perdido dos parlamentarios hasta caer a su mínimo histórico, en ningún momento Mínguez ha hecho autocrítica de los resultados socialistas más allá de reconocer que no eran los que esperaban y que eran "insuficientes". No obstante, la portavoz socialista ha explicado que tienen que "analizar bien los resultados" aún y ha defendido que el PSOE "escucha y mejora cada día con esa escucha activa". También ha apuntado que "la mejor autocrítica y el mejor análisis lo va a hacer el PSOE de Andalucía", porque es el que mejor conoce el terreno. Montero deja a los socialistas en su mínimo histórico con 28 diputados: "El PSOE es un partido que aprende" Àlex Cabrera Mínguez ha hecho una defensa cerrada de la candidata socialista, de la que ha destacado que "ha demostrado una capacidad de trabajo increíble". "Un mensaje de apoyo y cariño y en especial a nuestra candidata que ha hecho una campaña centrada en el ADN del PSOE que es la defensa de los servicios públicos", ha señalado. También ha rechazado que fuera un error que se mandara a una ministra a las elecciones y ha asegurado que fue elegida por la militancia. "La militancia no se equivoca nunca. Elige a su candidato, hay cierre de filas con Montero", ha explicado. Desde el PSOE de Andalucía, que también ha reunido a su Ejecutiva para analizar los resultados, sostienen que han conseguido uno de los objetivos "fundamentales" que se marcaron: movilizar el electorado y hacer perder al PP la mayoría absoluta. Y preguntado López Gil por posibles errores, ha puesto en valor que todas las encuestas preelectorales les daban muchísimos menos diputados y que finalmente "solo" han perdido dos. Entre sus próximos objetivos, el dirigente socialista andaluz ha asegurado que el PSOE se marca "recuperar alcaldías" en las próximas elecciones municipales del año que viene, "recuperar votos para las elecciones generales" y "desde hoy construir una alternativa para volver a gobernar en Andalucía".