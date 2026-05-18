Moncloa transmite tranquilidad y descarta un adelanto electoral a pesar de los resultados en Andalucía
- El PSOE registró este domingo en Andalucía su peor resultado histórico en uno de sus feudos clave para la gobernabilidad
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a la ejecutiva del PSOE en Ferraz al estar en Ginebra
Horas después de cosechar el peor resultado histórico del PSOE en uno de sus feudos clave, Andalucía, desde el Gobierno y el entorno de Moncloa se transmite un mensaje de tranquilidad.
"Se mantiene la hoja de ruta, esto no altera nada los planes de agotar la legislatura", han asegurado fuentes de Moncloa. Una hoja de ruta que marca como fecha fin de legislatura 2027. El propio Pedro Sánchez lo aseguró el viernes pasado en el mitin de cierre de campaña del PSOE en Andalucía.
Además, desde el Ejecutivo se insiste en la idea de que el voto en las elecciones locales y autonómicas no es "extrapolable" a las generales. "Ya se vio en 2023 aquí, no tiene nada que ver", aseguraban fuentes de Moncloa a RTVE Noticias recientemente.
Desde el Gobierno creen que los pactos del PP con Vox en las cuatro comunidades autónomas que han celebrado elecciones, dos consumados ya y dos por confirmar, pasarán factura a los de Alberto Núñez Feijóo.
El Gobierno rechaza que las elecciones fueran un plebiscito a Sánchez
Mientras en el PP insisten en vincular la derrota de la exministra María Jesús Montero con el "fin del sanchismo", desde el Ejecutivo rechazan hacer de estas elecciones "un plebiscito" a la gestión de Sánchez y el Gobierno. "Eso será en 2027, Sánchez no se presentaba a estas elecciones", han añadido en fuentes.
A pesar de ello, el nuevo batacazo del PSOE pone el foco al presidente del Gobierno y su estrategia de nombrar candidatos a ministros para intentar recuperar poder territorial. Tanto en Aragón como en Andalucía el resultado ha sido negativo. Pero Moncloa asegura que el presidente no cambiará sus planes.
Sin embargo, no ha acudido este lunes a la ejecutiva del PSOE en Ferraz. Tras estos sucesos Sánchez ha acudido a Ginebra a una reunión de la OMS para hablar de cooperación internacional. Una reunión que se produce una semana después de la evacuación por parte de España del crucero infectado por Hantavirus y la petición de la OMS de ayuda a nuestro gobierno.