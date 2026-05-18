Moncloa transmite tranquilidad y descarta un adelanto electoral a pesar de los resultados en Andalucía

Horas después de cosechar el peor resultado histórico del PSOE en uno de sus feudos clave, Andalucía, desde el Gobierno y el entorno de Moncloa se transmite un mensaje de tranquilidad.

"Se mantiene la hoja de ruta, esto no altera nada los planes de agotar la legislatura", han asegurado fuentes de Moncloa. Una hoja de ruta que marca como fecha fin de legislatura 2027. El propio Pedro Sánchez lo aseguró el viernes pasado en el mitin de cierre de campaña del PSOE en Andalucía.

Además, desde el Ejecutivo se insiste en la idea de que el voto en las elecciones locales y autonómicas no es "extrapolable" a las generales. "Ya se vio en 2023 aquí, no tiene nada que ver", aseguraban fuentes de Moncloa a RTVE Noticias recientemente.

Desde el Gobierno creen que los pactos del PP con Vox en las cuatro comunidades autónomas que han celebrado elecciones, dos consumados ya y dos por confirmar, pasarán factura a los de Alberto Núñez Feijóo.