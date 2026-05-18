Vox no aclara si pedirá entrar en el gobierno de Andalucía, pero avanza que "condicionará" al PP

"Quien tenía mayoría absoluta ya no la tiene, y Vox tiene capacidad de cambiar el rumbo". Con esta rotundidad se ha expresado el Secretario General de Vox, Ignacio Garriga, que ha valorado desde el cuartel central de la formación el resultado de las elecciones andaluzas. Sin embargo, Garriga ha eludido aclarar si pedirán entrar en el Gobierno de Andalucía, pero ha insistido en que "condicionará al PP".

Según Garriga, los andaluces dijeron ayer "que no querían más PP, que perdió cinco diputados", sino "más Vox, que incrementó su resultado". Y sobre todo que "querían que Vox fuera decisivo": "Eso haremos con responsabilidad y humildad", ha señalado el secretario general. Este resultado les "capacita" para condicionar un futuro ejecutivo de Juanma Moreno, y Vox hará valer el apoyo que les han dado las urnas con "responsabilidad, humildad y proporcionalidad".

Tras la afirmación del popular Juanma Moreno de que hay "margen de maniobra" para gobernar en solitario en Andalucía, Garriga no ha querido desvelar si exigirán entrar en el ejecutivo, pero ha señalado que "lo importante es saber qué vamos a hacer en Andalucía" y también que "vamos a demostrar que podemos cambiar cosas que una mayoría absoluta ha sido incapaz de cambiar".

De hecho, fuentes del partido de Santiago Abascal han señalado que Juanma Moreno se ha precipitado en esta apuesta por gobernar en solitario, como si aún tuviera mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas de este domingo, y advierte de que el barón popular corre el riesgo de "marcarse un Guardiola", en alusión a la presidenta extremeña, que se inicialmente se resistió a gobernar con Vox, aunque finalmente alcanzó un acuerdo con la formación para mantenerse al frente del Ejecutivo autonómico. Desde Vox, entienden que marcar unos máximos antes de sentarse a negociar cuanto menos es arriesgado y que el ruido y ponerse en esas posturas de máximos "lo complican todo".

En todo caso, Garriga se ha mostrado "convencido" de que Moreno "se sentará con nosotros y negociará y no se presentará a la investidura sin antes haber hablado con alguien que tiene la responsabilidad y el mandato electoral de cambiar esas políticas". Todavía no se han producido contactos entre ambas formaciones "más allá" del que haya tenido Gavira para felicitar a Moreno: "Habrá muchos días por delante para poder hablar con el PP de Andalucía".

Precisamente el candidato de Vox en esos comicios, Manuel Gavira, ha ofrecido esta mañana una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, en la que tampoco ha aclarado si pedirá entrar en un Ejecutivo de coalición con Juanma Moreno: el PP “tiene muchísima prisa por repartirse los sillones”, ha dicho. “Nosotros tenemos muchísima prisa por cambiar de rumbo en Andalucía”, ha señalado. Por eso esperan que el ejecutivo autonómico “haya tomado nota y que escuchen lo que nos han pedido los andaluces”.

Cambiar el rumbo y las políticas Durante su intervención desde la sede de Vox en la calle Bambú de Madrid, Garriga ha insistido en que Vox planteará sus demandas "con responsabilidad y humildad". Entre las medidas propuestas, ha hablado del "fin de la inmigración masiva, exigir el recorte del despilfarro político". Pero sobre todo ha hablado de "defender la prioridad nacional": "No descubro nada nuevo si le digo que será uno de los aspectos que estará en las negociaciones con el PP". 04.09 min Gavira (Vox): "Los andaluces han dicho que el PP tiene que entenderse con Vox" Los líderes del PP, ha recordado, lo han aceptado en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Valencia": "Estamos convencidos de que Moreno Bonilla no tendrá problema en aceptar lo que han aceptado sus compañeros. No será un escollo". En este sentido se expresaba también Gavira, que ha explicado en RNE que quieren que la prioridad nacional sea “para andaluces y españoles en el acceso a la vivienda y a ayudas sociales, para mejorar servicios públicos” y también introducir mejoras en el campo. “Es política de sentido común”, ha dicho. En cuanto a la forma de aplicar este criterio para el que el PP habla de “arraigo”, el de Vox destaca que el objetivo es que “los primeros sean los españoles”: “El PP se puede quedar con lo que quiera quedar él. Pero lo que va a suceder, el objetivo que perseguimos es ese, que los españoles seamos los primeros en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”.

Vox: "Los andaluces han dicho que el PP tiene que entenderse con nosotros" Durante su intervención Garriga ha descartado una abstención: "Lo dijeron rotundo los andaluces" y su formación va a ejercer "la responsabilidad" que les ha dado las urnas: "Ayer acabó un ciclo electoral de cuatro elecciones consecutivas en las que hay una certeza: Vox es la única fuerza política que ha crecido en todas ellas y tiene capacidad de condicionar políticas", ha dicho. En este sentido, ha destacado que Moreno se presentó “pidiendo no depender de Vox”, pero “los andaluces le han dicho que tiene que entenderse con nosotros”. El electorado, dice “quiere que PP y Vox cambiemos el rumbo de Andalucía”. Ideas en las que también ha insistido el líder andaluz de Vox. “🔴 ENTREVISTA | Manuel Gavira (@GaviraVox ), candidato de @AndaluciaVox



🗣️ "El PP tiene demasiada prisa por repartir sillones, nosotros tenemos prisa por cambiar el rumbo de Andalucía y sus políticas"



▶️ https://t.co/lKXgCETRxP pic.twitter.com/CwyXcciG28“ — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) May 18, 2026 Aunque el candidato no ha desvelado quien encabezará las negociaciones con el PP, ni si se llevarán a cabo en Andalucía o Madrid. Durante su intervención ha restado importancia a este extremo ya que, ha dicho, los votantes de Vox piensan lo mismo en Extremadura, Aragón o Andalucía: “Lo importante son las políticas”, ha señalado, en un partido que tiene “el mismo mensaje en cada parte de España”.