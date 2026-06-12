Feijóo urge a una "reconstrucción nacional" ante el actual "nivel de degradación"

"España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible con la decencia, las demandas de la gente y la agenda reformista que necesita nuestro país". Con esta rotundidad se ha expresado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esta mañana ha intervenido en un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia.

El líder popular, que ha lamentado que en España "solo hay crónica de tribunales", ha recordado varios casos de corrupción en torno al Partido Socialista y ha citado varias frases del presidente del Gobierno, que en el pasado se refirió a la corrupción como “agente disolvente y puramente nocivo” y exclamó "¡qué más tiene que pasar!".

"El listón lo puso él mismo y le obliga desde hace demasiado tiempo a devolver la voz a los españoles", ha dicho Feijóo sobre Pedro Sánchez, al que ha vuelto a reclamar un adelanto electoral.

Feijóo ha lamentado que nunca pensó enfrentarse a un "nivel de degradación" como el que hay actualmente en España y por eso ha urgido a esa "reconstrucción nacional" que asegura, "es posible" y ha propuesto diez reformas para "cambiar la conversación pública".

El presidente del PP ha señalado que "la confianza no se proclama, se gana o se pierde". "Se construye y se fortalece si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace", por eso el líder popular", ha dicho Feijóo, quien opina que "quienes hoy ocupan el Gobierno de España no lo merecen": "Han dilapidado esa confianza de todas las formas imaginables", ha criticado.

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