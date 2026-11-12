Abascal, el líder de Vox que pasó de militar en el PP a condicionar sus gobiernos con la "prioridad nacional" y la "remigración"

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento. Amurrio, 1976. Formación. Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto de Bilbao. Años en política. En el PP entre 1994 y 2013: fue concejal de Llodio (1999-2007), miembro de las Juntas Generales de Álava (2003-2004) y del Parlamento Vasco (2004-2009). Preside Vox desde 2014. Es diputado desde el año 2019. Familia. Casado en dos ocasiones y padre de cinco hijos.

Santiago Abascal ha pasado, como su partido, Vox, de ser un completo desconocido y no tener representación hace una década a ser la pieza de ajedrez clave que mueve hacia la derecha extrema el tablero político actualmente. Sobre todo después del último año, en el que ha condicionado al PP en las cuatro elecciones autonómicas que se han celebrado.

Pero para llegar hasta este punto, Abascal ha crecido en las faldas del PP durante dos décadas. Poco a poco. Primero como concejal desde 1999 en Llodio, un cargo que mantuvo hasta 2013. Para cuando lo dejó, había ido ya escalando lentamente en las filas del PP vasco, que esos años seguía recibiendo el hostigamiento continuo y las amenazas de ETA. A partir de 2004 fue miembro del Parlamento Vasco por Álava. El ahora líder de Vox mantuvo el puesto hasta 2009, cuando no revalidó su acta como diputado al ir como número siete.

Para entonces ya se había relacionado dentro del partido con algunos compañeros que luego le ayudarían a fundar Vox, como Vidal-Quadras, y en 2006 había creado la Fundación DENAES (Defensa de la Nación Española), que daba pistas de lo que sería su futuro.

Fue un año después de dejar el Parlamento Vasco, en 2010, cuando la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le otorgó un puesto de confianza en la Agencia Madrileña de Protección de Datos. En abril de 2013 se le recolocó y nombró director de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social, donde cobraba un salario de más de 80.000 euros brutos anuales en una institución de la que era el único trabajador. Aunque no llegó a cumplir el año allí. A finales de 2013, la fundación fue disuelta y él cesado justo el mismo día en el que Vox se constituyó como partido, 17 de diciembre de 2013. Al PP le había salido un hermano pequeño que se había escorado a la derecha y que era crítico con algunas posiciones del partido.

Abascal abandonó el PP por su "inacción" respecto al aborto o el nacionalismo

De hecho, dos semanas antes, Abascal dejó el partido y mandó una carta al entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, asegurando que llevaba "mucho tiempo" sopesando la idea de abandonar el que llamaba "partido de mi vida" y el "partido de mi padre", y que "la gota" que "desbordó el vaso" fue la política antiterrorista del Ejecutivo, su "falta de respuesta a los nacionalistas en Cataluña y País Vasco", su "inacción en la legislación abortista" y también la subida de impuestos.

A partir de ahí, su figura fue creciendo en el espectro más a la derecha del país con un discurso abiertamente antimigratorio, contrario al movimiento feminista y defensor de ideas ultracatólicas en torno a la concepción de la familia, negacionista del concepto de violencia de género y contrario a la memoria histórica.

En el ámbito europeo, Abascal ha mostrado su cercanía a otros movimientos de extrema derecha y euroescépticos, como los liderados por la francesa Marine Le Pen, la italiana Giorgia Meloni, y a nivel mundial siempre se ha posicionado cerca de agitadores ultras como el presidente de Argentina, Javier Milei o el polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con un estilo incisivo y agresivo, el líder de Vox emplea el mismo tipo de discurso que otros líderes de extrema derecha de otros países del entorno. Además, no duda en múltiples ocasiones en entrar en descalificaciones personales hacia la izquierda o mostrar su abierto escepticismo sobre los procesos electorales.

De 50.000 votos a condicionar el discurso al PP en una década

Hace una década, Abascal no pasaba de los 50.000 votos en toda España, ahora, concentra, según las encuestas, casi un 20% de intención de voto de cara a estas elecciones generales del 29 de noviembre. Y es que hablar de Vox es hablar de Abascal, porque la formación se ha construido a imagen y semejanza de su líder, aunque eso le haya costado recibir las críticas de sus primeros socios y amigos con los que impulsó el partido. De hecho, en los últimos tiempos, la formación ha ido girando y expulsando a las voces críticas con su dirección, aunque fuesen sus socios fundadores y durante un tiempo estrechos colaboradores, como ocurrió con Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega-Smith u otros líderes territoriales como el castellanoleonés Juan García-Gallardo o el murciano José Ángel Antelo.

A pesar de todo, Abascal llega fuerte y respaldado por las últimas cuatro elecciones autonómicas en las que su implicación fue total y consiguieron los resultados decisivos para condicionar todos los gobiernos del PP. De hecho, los carteles del partido llevaban su imagen y su presencia en campaña en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía fue, de largo, la mayor, en comparación con los líderes nacionales de otros partidos.

Para llegar hasta aquí, el partido ha ido escalando en la intención de voto y en los últimos tiempos está en pleno auge ondeando la bandera de la "prioridad nacional" y la "remigración" con el telón de fondo de la grave crisis en Ceuta. Unos conceptos con los que ha ido empujando a su socio, el PP, a aceptar algunos de los principios de los de Abascal si quería que Vox lo apoyase allí donde los populares querían gobernar. Y con el mismo objetivo llega ahora al 29-N: condicionar un posible futuro gobierno del PP, al que llama la "derechita cobarde" y lograr que se aproxime a los máximos postulados de Vox.

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