El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha defendido este martes "establecer centros de deportaciones en terceros países para llevar a personas que entren ilegalmente". Una reacción que llega después de que cinco países de la UE, Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, hayan acordado crear uno para eso en Ruanda. Una medida que ha despertado la preocupación de Naciones Unidas.

"Me parece que es una medida en el sentido correcto", ha señalado el líder de Vox al ser preguntado por ello. "Si en Marruecos o en Mauritana no los quieren, aquí tampoco los queremos", ha vuelto a insistir en un mensaje identicamente calcado al que había repetido un día antes en Tenerife. "Habrá que establecerlos, combatir a las mafias y que nunca más los españoles tengan que padecer la invasión migratoria", ha añadido en un acto de atención a medios de comunicación en Lanzarote.

La iniciativa llevada a cabo por los cinco países europeos es posible gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado; la normativa permite por primera vez la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y busca agilizar las deportaciones.

El texto -al que España se opuso desde su concepción- contempla la obligación de abandonar de forma inmediata, o en un plazo determinado, el territorio comunitario para los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular, aunque "respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional". Y ahora Vox no ve con malos ojos sumarse a ello en un futuro en caso de llegar al Gobierno.

En el programa electoral de Vox, en el apartado que dedican a inmigración, los de Abascal proponen "prohibir las regularizaciones masivas" de inmigrantes y que no entre "ni uno más"; endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española; deportar a los inmigrantes que cometan delitos graves "o hagan del delito leve su forma de vida"; y la "repatriación" de quienes estén en "situación ilegal" y "remigración" de los "extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos".

Sobre que su mujer cobre el bono social: "En mi casa nadie renuncia a las ayudas de familias numerosas"

Sobre subsidios públicos también ha sido preguntado Abascal, después de que este martes se haya conocido la noticia publicada por Infolibre en la que se indica que su mujer, Lidia Bedman, sea beneficiaria del bono social térmico, una ayuda orientada a familias vulnerables. Misma ayuda que en su día se denunció que cobraba la pareja de la ministra de Sanidad, Mónica García, y que provocó fuertes críticas en la oposición, Vox incluido.

"En mi casa nadie va a renunciar a las ayudas a familias numerosas. El dinero de los españoles está mucho mejor en las familias que en los amigos de Sánchez para que se lo gasten en putas y mordidas", ha zanjado tajantemente al respecto.

Abascal se pronuncia sobre su acercamiento con el PP en materia migratoria

Además, el líder de Vox también ha sido preguntado por si hay un acercamiento o coincidiencia de propuestas entre el PP y su formación de extrema derecha en materia migratoria. "Probablemente sea el PP el que está acercándose cada vez más a Vox", ha respondido. "Les diría que esto no va de lemas, es mucho más profundo. No se trata de discutir quién más puede venir porque no cabe nadie más, hay que pensar cuántos sobran", ha añadido Abascal.

En cuanto a la "ley de nietos vasca" propuesta por el PP para que descendientes del País Vasco que tuvieran que abandonar esta comunidad autónoma en el pasado por el terrorismo de ETA, Abascal ha respondido que es "una propuesta que hizo Vox hace mucho tiempo". "Ese no va a ser uno de los asuntos en los que podemos discutir, nos vamos a entender muy bien", ha vaticiando Abascal.

"Que puedan votar los tataranietos y no los vascos que fueron expulsados por ETA a punta de pistola hace unas décadas. Todo lo que se haga para restableer justicia estará bien", ha insistido el líder de Vox.

Sin embargo, Abascal ha pedido al PP que aclare su postura de con quién pactaría, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya declarado que está más cerca de Abascal que del líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegui. "Quizás piensa que le tengo que dar las gracias por ello. Es un poco ofensivo, es como si digo que yo estoy más cerca de Feijóo que de Hannibal Lecter", ha respondido ironizando. "Yo al PP le he preguntado con quién va a pactar después. ¿Con Vox un cambio profundo o con los restos que puedan quedar del PSOE? Tiene q aclararlo porque en Europa el PP y PSOE pactan todo y aplican las políticas migratorias que han condenado a Canarias", ha respondido antes de su tercer y último acto en el archipiélago en la tarde de este martes en Las Palmas.

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