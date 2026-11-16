Después de arrancar su campaña en Madrid y recorrer durante el primer fin de semana de campaña electoral Almería, Murcia y Barcelona, el líder y candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha comenzado este lunes en Tenerife una 'mini gira' por las Islas Canarias que le llevará también a Las Palmas y Lanzarote durante el martes.

Desde el entorno del Castillo Negro de Tenerife, Abascal, ha vuelto a cargar contra la inmigración y se ha referido a la situación que se vive en el archipiélago canario en esta materia. Según el líder de Vox, Sánchez ha promovido "un acto de invasión" con sus políticas. Para Abascal, que hayan entrado "8.000 en El Hierro" es una "invasión" "planificada y asociada a la regularización masiva de Sánchez, las ayudas y la bienvenida que se les da en hoteles". "Es un acto de traición" ha expresado en uno de sus discursos más duros en materia migratoria en lo que va de campaña.

Más de 10.000 migrantes han llegado a Canarias en 15 días

Durante la primera quincena de lo que va de mes, en total, han llegado a Canarias 10.816 personas en 118 embarcaciones, de ellas 96 a El Hierro, que aglutina el 81,4% de las llegadas registradas por los servicios de asistencia. O dicho de otra manera, 9.090 migrantes han llegado a El Hierro, una isla con 12.173 residentes.

"Aquí no caben. Aquí se pide permiso para entrar", ha expresado. Según Abascal, "si no los quieren allí, aquí tampoco".

Haciendo de la inmigración su hilo conductor del mitin, Abascal ha aprovechado para defender el programa electoral de la formación de extrema derecha y sus lemas de campaña, "un programa de prioridad nacional, desregulación, y remigración" que tiene en común el "sentido común". "Es pura lógica. Hemos venido a señalarnel elegante en la habitación. La invasión migratoria", ha continuado en otros instantes del mitin.

En el programa electoral de Vox, en el apartado que dedican a inmigración, los de Abascal proponen "prohibir las regularizaciones masivas" de inmigrantes y que no entre "ni uno más"; endurecer los requisitos para adquirir la nacionalidad española; deportar a los inmigrantes que cometan delitos graves "o hagan del delito leve su forma de vida"; y la "repatriación" de quienes estén en "situación ilegal" y "remigración" de los "extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos". Además, proponen retirar ayudas a las ONG que "colaboren con el efecto llamada". Y en el apartado de sanidad, proponen no atender a "inmigrantes ilegales" salvo casos "graves".

Según Abascal, van a cambiar las leyes españolas, tratados internacionales y europeas "que hagan falta", aunque solo las nacionales pueden depender de ellos directamente en caso de llegar al Gobierno. "Queremos que no entre ni un solo cayuco más y que se manden al puerto de que han salido", ha añadido. Una propuesta que va en contra del derecho internacional y las leyes marítimas, que lo prohiben, en caso de que no sean puertos seguros en materia migratoria.

De cara a las elecciones del domingo 29 de noviembre, Abascal ha reiterado el mismo mensaje que a cada ciudad de España que va. No fiarse de las encuestas. Según el líder de Vox, Sánchez está "dispuesto" a hacer "todo tipo de trampas", poniendo de ejemplo la polémica Ley de Nietos que se aprobó con el beneplácito también del PP en su día.

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