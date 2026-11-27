Tres horas antes de comenzar la cita, la concentración es máxima en el plató. Todo está listo. Vemos cuatro atriles exactamente iguales, separados por 1,80 metros entre sí, todos a la misma altura, con espacio para un vaso y botella de agua. Lo que no todo el mundo sabe es que en realidad, hay cinco. La Academia de Televisión tiene un atril de repuesto, por si hubiera un problema. Siempre hay un plan B.

El engranaje de los debates electorales llega perfectamente ajustado a la última cita de los candidatos para explicar sus propuestas durante esta campaña. El formato a cuatro, entre Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau, se ha celebrado a tan sólo tres días de la cita con las urnas, el próximo domingo, y cuando quedan poco más de 24 horas de la finalización de la campaña electoral.

Cámaras se preparan en el plató del Debate a cuatroNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Realización hace un último ensayo y ajusta la iluminación, para dar más viveza al tono de los candidatos. En el anterior debate celebrado por la Academia de la Televisión el tono era algo blanquecino, ha dicho el realizador. 18 cámaras están apostadas en el interior del plató, con dos grúas, y siete en la calle, para que nadie en casa se pierda ni un solo gesto de los candidatos. Los partidos han pedido, eso sí, que no se repita el plano cenital del debate entre Sánchez y Feijóo.

Es la oportunidad de oro para que los candidatos coloquen sus mensajes, convenzan al electorado y movilicen a los suyos. Uno de ellos será el próximo presidente del Gobierno de un Ejecutivo que, muy probablemente, tendrá que ser de nuevo de coalición.

Técnico de iluminación repasa la colocación de los focos en el plató del debate a cuatro NOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Al fondo a la derecha, en una esquina del plató, hay un grupo imprescindible al que le gusta pasar desapercibido: los sanitarios. Una médico, un enfermero y dos técnicos estarán toda la noche en el interior del plató, para actuar si alguien se siente mal. En el espacio que les han asignado, nos dicen, no se oye mucho. Y además no están pendientes del debate, sino "de la gente".

Por eso, a pesar de estar a unos pocos metros, se enterarán de lo que se ha dicho esta noche cuando vuelvan camino de su base. Alguno de ellos, nos dice, podría incluso decidir entonces el sentido de su voto.

"Los sanitarios debemos pasar inadvertidos", dicen a RTVE antes de tomar asiento en sillas de plástico. Esperan una noche tranquila. Lo normal, nos dicen, es que, como mucho, alguien necesite un ibuprofeno. Lo saben por experiencia, porque es su tercer debate. Pero por si algo ocurriera, en la calle aguarda una UVI móvil totalmente medicalizada.

Óscar, Inma, Alberto y Naida, sanitarios del debate a cuatroNoemí San Juan

Llegan los candidatos

Con la precisión de un reloj suizo, los cuatro aspirantes llegan al photocall donde aguardan los medios. Abascal es el primero, vestido de colores oscuros. Después Feijóo, que ha cambiado la corbata verde del cara a cara por otra de color azul. Colau, la única mujer del debate, llega con un pin de Frente Amplio en la solapa. Bajo el abrigo, en su chaqueta, un pin LGTBI. Sánchez es el último. Pone la nota de color en su vestuario, pero su traje azul y corbata roja (regalo de Tedros Adhanom, director de la OMS), son más convencionales que la ropa que llevó al cara a cara con el líder del PP.

Los candidatos posan junto a María Casado, presidenta de la Academia de Televisión y presentadora del debate. Hoy va de plano. La semana pasada, después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, sus tacones acabaron encima del atril. En la foto, también, el presidente emérito de la institución, Manuel Campo Vidal.

El orden de llegada, sus intervenciones, los atriles que ocuparán los cuatro candidatos, todo se ha decidido por sorteo. También los camerinos que han ocupado junto con sus equipos. El azar ha querido que el PSOE esté frente a Vox. PP y Frente Amplio comparten otro pasillo. El cátering es exactamente el mismo para todos: quesos, embutidos, tortilla o empanada.

El baile de los periodistas

En el hall, decenas de fotógrafos y operadores de cámara han captado hasta el mínimo detalle de los candidatos. Cien medios de comunicación, nueve de ellos internacionales, han enviado a sus informadores a cubrir este debate decisivo. También hay varias televisiones autonómicas, que a veces comparten medios técnicos para hacer sus conexiones.

En un reducido espacio, están acostumbrados a representar una cuidada coreografía cuyo resultado, en pantalla, es impecable. Termina un directo y cambio de esponjilla mientras el siguiente compañero está preparado. Con una separación de apenas unos metros, a veces les toca hablar a varios a la vez, una banda sonora en catalán, valenciano, castellano. En casa, nadie nota ese caos.

Los periodistas esperan la llegada de los candidatos al photocall, mientras hacen conexiones en directoNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Entre ellos hay jóvenes y veteranos. José Luis lleva unos cuantos debates a sus espaldas. "Este debate a cuatro va a ser muy blanco", dice a RTVE Noticias. Y se pregunta, "¿Qué candidato se va a arriesgar a decir algo inapropiado o brusco a dos días de las elecciones?". Si quedara una semana para la llamada a las urnas, nos explica, tendrían "tiempo para redirigir su mensaje" si se equivocan. La confrontación, sin embargo, ha sido bastante bronca.

Otro compañero, Iván, cubre su primer intercambio político de estas características. Destaca la "responsabilidad" de dar cuenta a los espectadores de una cita de este calado. "Hay mucha tensión política", afirma.

Los fotógrafos esperan el momento de entrar en el plató del debate a cuatroNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Los compañeros de la prensa destacan que a pesar de ser una confrontación a cuatro "los bloques están muy definidos". José Luis se pregunta: "¿Habrá pacto de no agresión entre ellos?". Los candidatos dijeron que no... "Ya veremos", responde, emplazándonos a hablar después del debate.

Pasadas las nueve, una treintena de fotógrafos desafía el frío de la noche madrileña mientras esperan, ataviados con brazaletes verdes que les identifican, para entrar a tomar unas imágenes en plató antes de que comience. Pasarán por delante de las cabinas donde se encuentran las intérpretes de lengua de signos y los oficiales de mesa de la Federación madrileña de Baloncesto que controlarán los tiempos de los candidatos.

Oficiales de Mesa de la Federación madrileña de Baloncesto controlan los tiempos del debateNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Cronómetro en mano, Ruth, Inés, Andrés y Noa estarán muy pendientes de las intervenciones de los candidatos. Unos más y otros menos, todos tienen experiencia en debates. "Es algo diferente de lo que hacemos", dicen, destacando la "responsabilidad" de su labor.

Reconocen algo de tensión: "No nos gusta salir en la foto por equivocarnos, nos gusta hacerlo bien". "Te puede surgir la duda cuando se interrumpen", nos aseguran, aunque reconocen que arbitrar un partido es "más difícil". Lo complicado del debate de hoy, nos dicen, es "la gente que lo está viendo", que es muy "mediático".

Tensión es lo que se ha vivido dentro del plató, convertido en un cuadrilátero de choques dialécticos de alta intensidad y duros reproches entre los candidatos, a veces incluso faltones. Feijóo, por ejemplo, le ha reprochado a Colau permanecer "calladita", lo que le ha valido el reproche de Sánchez. Lo que sí se ha respetado es la política de bloques y sí, un pacto de no agresión entre quienes los componen. Una especie de bipartidismo a cuatro cuyo resultado veremos el próximo domingo.

Cortesía justa también al finalizar el debate, Sánchez, que ha sido más Sánchez que en el cara a cara, se ha despedido primero de Feijóo y luego de Abascal. Por último, le ha dado la mano a Colau. El líder de los populares ha compartido apretón de manos con Abascal y Colau. El saludo entre estos dos últimos ha tardado algo más en llegar, pero finalmente se ha producido. El partido ha terminado, pero queda la gran final el 29N.

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