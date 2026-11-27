Marc Márquez ha decidido retirarse de la competición oficial de MotoGP, así lo ha confirmado su escudería Ducati en un comunicado. El piloto español, recién proclamado campeón del mundo a sus 33 años, ha decidido poner fin a su trayectoria profesional en la máxima categoría del Mundial de Motociclismo de la FIM, pese a haber renovado dos temporadas más con su escudería.

En rueda de prensa posterior, el de Cervera (Lleida) ha explicado que, a pesar de renovar con Ducati, la operación en el hombro derecho tras su caída en el GP de España y la diplopia (visión doble), que sufrió en carreras posteriores, le forzaron a tomar la decisión de no arriesgar y retirarse al finalizar la temporada. Algo que no ha impedido una remontada de 106 puntos, que culminó con la certificación del título el pasado GP en Portimao (Portugal). Esa victoria le dio luz verde para anunciar a todo el mundo una decisión que comunicó meses antes únicamente a su hermano Álex, según ha explicado en una improvisada comparecencia en el Circuito de Cheste.

Antes de la rueda de prensa, al inicio de los entrenamientos libres, Márquez estaba siendo filmado por las cámaras en su box cuando, de repente, lanzó un beso con su mano a las mismas y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara.

Uno a uno comentó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino).

En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia), informa Efe.

Un GP de despedidas y Márquez suelta la 'bomba'

En un Gran Premio que se presumía de despedidas, como la de su hasta ahora compañero Francesco Bagnaia del equipo Ducati oficial -donde será reemplazado por Pedro Acosta- o Jorge Martín, su rival de Aprillia con destino a Yamaha. Pero el anuncio de Márquez ha sido la auténtica 'bomba' del paddock.

Ducati ha esperado al viernes para anunciar la decisión del piloto de Cervera (Lleida), un día después de las ruedas de prensa oficiales, donde Márquez eludió hablar del tema. No obstante, en una entrevista con TVE ya habló sin tapujos de su retirada cuando las lesiones le impedían rendir al máximo nivel.

"Quiero saborear bien el título de Portimao, quiero saborear bien este fin de semana y tendremos mucho tiempo para hablar de futuro", fue algo de lo que sí dijo en la rueda de prensa en el Circuito de Cheste, donde también comentó que quería ayudar a Ducati a ganar el Mundial de constructores.

Llegará un día, sea hoy, mañana o dentro de un año, en que llegará la nueva generación que poco a poco te irá apartando

Lo que sí dijo en unas declaraciones difundidas por uno de sus patrocinadores es lo siguiente: "Hay cambios generacionales que no se pueden evitar. Por mucho que hayas ganado, por mucha experiencia que tengas, llegará un día, sea hoy, mañana o dentro de un año, en que llegará la nueva generación que poco a poco te irá apartando, que va a ir introduciendo distintos estilos de pilotaje, van con esa frescura y yo creo que, de toda la nueva generación que va llegando, Pedro Acosta es el que la lidera".