El Gobierno defiende que la huelga "no es un paro contra nadie" y el PP la tacha de "electoral"

La convocatoria de una jornada de huelga general este 11-N para exigir mejoras en el acceso a la vivienda y salarios dignos, a las puertas del inicio de la campaña electoral, no ha sido recibido por igual por todos los partidos políticos. El Gobierno ha considerado que son "justas" las causas del paro y que "no van contra nadie", mientras que desde el PP la tachan de "absurda" y "electoral".

Por su parte, los partidos de izquierda, a la izquierda del PSOE, han mostrado su respaldo absoluto a la huelga general, y muchos de sus dirigentes están o estarán presentes en manifestaciones o piquetes informativos. Además, han querido visualizar también su apoyo no realizando actividad de precampaña e incluso donando su sueldo del día a diferentes iniciativas como la caja de resistencia del Sindicato de Inquilinas o a conflictos laborales como la huelga indefinida de los docentes de la educación pública en Madrid. Y para Vox, la huelga general es más bien un "circo general".

"Máximo respeto a la jornada de huelga, tanto a las personas que la han secundado como a los trabajadores que han decidido ir a trabajar. No es un paro contra nadie, sino a favor de unos derechos y unas reivindicaciones legítimas que, por supuesto, desde los partidos en el Gobierno compartimos", han expresado fuentes de Moncloa al valorar la jornada de huelga. "Y condenamos las manifestaciones tanto en X como las declaraciones públicas del Partido Popular que se presenta como la ultraderecha de este país, que no respeta ni a los sindicatos ni al derecho a la huelga. Es incomprensible y una falta de responsabilidad terrible por parte del primer partido de la oposición", han señalado las fuentes.

Previamente, en una entrevista en La Noche en 24h, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que las causas que han llevado a los sindicatos a convocar los paros son "justas" y ha negado que la huelga vaya dirigida contra la oposición. Además, ha criticado a PP y Vox por no apoyarla. "Yo no creo que se haga esta huelga contra la oposición (...) Lo que están pidiendo los sindicatos son causas justas", ha señalado.

El ministro ha asegurado que el Gobierno quiere que haya "sueldos dignos" y defiende el "derecho a una vivienda asequible", que son las reivindicaciones de la huelga general. Asimismo ha destacado que las "conquistas sociales" que han conseguido los trabajadores ha sido gracias al "trabajo" de las organizaciones sindicales.

El PP tilda la huelga de "absurda" y "electoral"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha considerado que la huelga no es en defensa de los trabajadores, sino que se trata de "una huelga electoral" y "preventiva contra el próximo Gobierno". "Los sindicatos han decidido despertar de la siesta después de ocho años y salir de la hibernación y han celebrado una huelga. Es una huelga preventiva frente al próximo Gobierno de España, no frente al Gobierno que ha gobernado el país estos años", ha criticado en un acto en Huesca junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Para Tellado, se trata de una "huelga electoral, que no general" y del "último servicio de los sindicatos a Pedro Sánchez y su Gobierno". "No se movilizan contra quien han encarecido como nunca el coste de la vida en nuestro país, no se movilizan contra quien ha acrecentado el precio de la vivienda en España, no se movilizan contra la corrupción del Gobierno. Se movilizan contra quien tiene un proyecto para arreglar todos estos asuntos. Se movilizan contra el verdadero partido de los currantes, que es el PP", ha asegurado.

Y ha defendido el derecho a secundar la huelga, pero también ha pedido que se respete el derecho de quienes quieran ir a trabajar. "Tanto derecho a hacer huelga, como a no hacerla", ha sostenido. Además, ha reprochado que se celebre a las puertas del inicio de la campaña electoral. A su juicio, los partidos de izquierda han decidido adelantar la campaña a este miércoles porque están "un poco necesitados y preocupados".

También el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha calificado de "huelga política absurda" los paros de este miércoles y ha considerado que va "en contra del sentido común". A su juicio, es el "reflejo del tiempo que nos ha tocado vivir", en el que "se ha convertido todo en un sainete". "Esta huelga general es el reflejo de lo que nos ha tocado vivir, es el reflejo de unos tiempos líquidos en el que las cosas se han invertido. Se ha invertido el criterio, la responsabilidad", ha advertido en declaraciones en el desayuno informativo ‘Ellas preguntan’, organizado por el digital Artículo 14.

Además, el dirigente 'popular' ha culpado a "la élite de los sindicatos" de hacer "un daño irreparable y muy profundo" al movimiento sindical. En su opinión, se está produciendo "el deterioro de la credibilidad" de los sindicatos. También ha reprochado al Gobierno que "aliente una huelga general", algo que, en su opinión, no ocurre en ningún otro país.

"Igual si rascamos en otras latitudes o en algún país peronista, encontramos un Gobierno que aliente una huelga general o unos sindicatos que, a semanas de la elecciones, la secunden. Suelen estar convocadas, en teoría, para provocar un cambio político, para provocar, al menos unas elecciones, para ir en contra de un Gobierno, para exigir al poder que haga algo. En esto, es al revés, es una huelga general convocada contra el sentido común", ha criticado.

Vox califica la huelga de "circo general convocado por el Gobierno"

Para Vox, la huelga general es más bien un "circo general convocado por el Gobierno de España". Así de rotundo se ha mostrado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien en declaraciones este miércoles a los medios tras visitar el Mercado Municipal de Torrefiel, en Valencia, ha acusado al Ejecutivo de utilizar "sus milicias, los sindicatos CCOO y UGT" para que sean sus "altavoces". Según Garriga, desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno, los sindicatos han visto "multiplicar por cuatro" las subvenciones que reciben, y han pasado de 8,8 millones a "más de 32 millones de euros".

El dirigente de Vox ha asegurado que su formación está este miércoles del lado de "aquellos que hoy quieren levantar sus persianas, seguir haciendo su jornada laboral y ganarse el pan para poder llevarlo a sus familias". Y ha explicado que ha podido llegar de Barcelona a Valencia después de "sortear a las milicias y piquetes de Sánchez en las carreteras", para "escuchar las verdaderas preocupaciones de los valencianos".

También el portavoz de Economía, Energía y Desregulación de Vox, José María Figaredo, ha criticado la huelga y ha considerado que está dirigida "contra la oposición". También ha lamentado que haya "grupos de gente que cortan una autovía para impedir que todas esas personas, esos autónomos que tienen que madrugar para ganarse el pan con el sudor de su frente, puedan ir a trabajar".

Frente Amplio aplaude el "éxito" de la huelga y cree que apela también al PSOE

Por otro lado, la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha considerado que la convocatoria de huelga "está siendo un éxito". "Quiero felicitar al Sindicato de Inquilinas, a todos los sindicatos convocantes, porque la huelga está teniendo muchísimo seguimiento", ha asegurado en declaraciones desde la concentración en Barcelona con motivo del 11-N.

Según Colau, la ciudadanía le está diciendo este miércoles a las instituciones que "basta de excusas, que las casas son para vivir y no para especular". "Todos aquellos que tienen responsabilidad en las instituciones deben escuchar el mensaje, incluido el PSOE, que durante demasiado tiempo ha retrasado la regulación del derecho a la vivienda", ha incidido.

Para Colau, el PP está "nervioso" con estos paros porque, ha afirmado, "son responsables de políticas especulativas". "(La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso pone alfombras rojas y aticazo con dinero público. Entiendo que se sientan incómodos, pero la ciudadanía manda un mensaje claro: se acabó especular con la vivienda", ha señalado.

También el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha tildado de "éxito" los paros generales, porque, ha sostenido "frente a la derecha económica, política y mediática que ha tenido una actitud activa contra la huelga, ha sido un éxito por seguimiento y por la conexión emocional de los objetivos de la huelga para conquistar el derecho a la vivienda".

Asimismo ha lamentado "algunos comportamientos de la policia", en alusión a las cargas contra piquetes informativos en algunos puntos de la geografía española. Así, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska de seguir "sin controlar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Podemos critica las cargas policiales

También Podemos ha criticado la "violencia policial" y la "represión" contra piquetes informativos en las primeras horas de huelga. Desde primera hora de este miércoles, la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, como la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29-N, Irene Montero, han participado a primera hora en un piquete en el Centro de Operaciones de Entrevías de la EMT y posteriormente se han trasladado a las puertas del Hospital Gómez Ulla.

En declaraciones a los medios desde el Hospital Gómez Ulla, Montero ha recordado que la huelga y los piquetes son "derechos constitucionales", gracias a ls cuales se han logrado derechos como "las vacaciones" o "el paro". Asimismo ha lamentado que la "violencia policial" está poniendo "en peligro" el derecho de los trabajadores a la huelga. "Es intolerable", ha censurado.

Y en la red social X, también la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "vergüenza" el "violento y desproporcionado dispositivo policial" en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid con "cargas y gas para evitar los piquetes".