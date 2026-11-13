El descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantiene en diciembre por la subida de los precios

El descuento directo de la gasolina y diésel se mantendrá en 20 céntimos por litro durante el mes de diciembre, según ha confirmado el Ministerio de Economía, por la persistencia del encarecimiento de estos combustibles, que ha certificado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El precio del diésel ha aumentado en un 36% y el de la gasolina en casi un 21%, de acuerdo con la variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC). La tasa de inflación general se ha mantenido en 4,9% por segundo mes consecutivo, su cota más alta desde febrero de 2023.

Hasta el 31 de diciembre

Las ayudas al combustible del último real decreto, aprobado a finales de septiembre en el Consejo de Ministros, estaban diseñadas para retirarse de forma progresiva. Según la senda establecida, los 20 céntimos por litro iniciales bajarían a 13 céntimos en un mes y a seis céntimos en el siguiente, siempre que el encarecimiento de cada uno de los combustibles fuera inferior al 15%, según la variación del IPC que publica el INE. Pero como el indicador no ha bajado, este descenso paulatino nunca ha ocurrido y los 20 céntimos de rebaja se mantienen hasta final de año, igual que en octubre y noviembre.

La incógnita ahora está en qué ocurrirá a partir de enero porque el mecanismo está previsto hasta el 31 de diciembre. La continuidad de esta medida o la aplicación de unas ayudas diferentes dependerá del Gobierno que salga de las urnas del 29 de noviembre.