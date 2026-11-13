La inflación persiste en el 4,9% en octubre, su nivel más alto en más de tres años por la energía

La inflación se ha mantenido en octubre en el 4,9% por segundo mes consecutivo, según ha confirmado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) persiste en su cota más alta en más de tres años debido al encarecimiento de la energía.

Con los carburantes por encima del 15%, sigue la rebaja de 20 céntimos

La gasolina ha aumentado su precio en casi un 21% y el diésel en un 36%, por lo que en diciembre se seguirá aplicando el descuento directo de 20 céntimos por litro. El mecanismo vigente establece que la rebaja se mantiene si el IPC de cada combustible sube más del 15%, como ha ocurrido.

De acuerdo con los datos del INE, además, en octubre se han elevado los precios de la electricidad en un 11,1% y del gas natural en un 5,3% respecto al mismo mes del año pasado. En sus cálculos, destaca el peso de esto último porque este producto no subió tanto en octubre de 2025 y la diferencia eleva el resultado.

Entre todos los productos incluidos en la estadística, destaca el encarecimiento de los combustibles líquidos, en un 68,8% interanual y un 70,1% en lo que va de año. Esta categoría no incluye los carburantes de vehículos, sino el gasóleo, fueloil y otros de uso doméstico, así como los gastos de contrato, alquiler, lectura de contadores y repartidores de consumo de la vivienda principal.

En la parte alta de la tabla por subclases, destaca también la subida interanual del precio de las bayas frescas (54,2%) y de los hoteles y alojamientos turísticos (11,1%). Estos últimos registran un 25,7% acumulado en lo que va de año. Por el contrario, el transporte de pasajeros por tren es lo que más baja, 11,1% interanual y el 10% en lo que va de año.

El conflicto en Oriente Medio sigue tensando el mercado de la energía

El ritmo general de los precios se ha más que duplicado desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hay que remontarse a febrero de 2023, en el último coletazo de la crisis energética por la guerra en Ucrania, para encontrar una tasa superior (6%). Si nos limitamos a comparar los meses de octubre, solo 2022 supera a 2026 en la última década.

La inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad, se sostiene igualmente por segundo mes en el 3,1%, tal y como el INE avanzó hace unas semanas y ahora ratifica. Este indicador, aunque todavía presenta una tasa más contenida, dibuja una tendencia ascendente desde marzo de 2025, cuando tocó un mínimo del 2%.

Todas las comunidades autónomas registran tasas de inflación por encima del 4%, con Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia a la cabeza (5,3% las tres) y Andalucía al final de la tabla (4,4%).