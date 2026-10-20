¿Cómo esquivan la inflación los españoles? Nueve de cada diez compara precios, sobre todo cuando compra por internet

La inflación no es solo un número. Las subidas de precios se notan cada vez más cuando vamos a comprar. El contexto macroeconómico actual, marcado por una tasa de IPC que cerró septiembre en el 4,9% se traslada al día a día del consumidor que no tiene más remedio que cambiar de hábitos para intentar estirar un dinero que cada vez da para menos.

Según el informe "El valor de comparar: decisiones de compra y ahorro en los hogares de España" de Ipsos, el consumidor español se ha convertido "en un comprador mucho más racional y planificador, que utiliza el canal online como su principal aliado para mitigar los gastos cotidianos".

Y es que según las conclusiones que arroja el análisis, el 94% de los españoles (según la muestra de la encuesta) afirma percibir un incremento en el coste de la vida durante el último año. Un aumento del 12% respecto a 2025. Ante ese panorama, la comparación de precios ya es un paso previo indispensable: nueve de cada diez españoles recurre a esta práctica de forma frecuente (siempre, casi siempre o algunas veces) para ahorrar dinero.

Los sectores donde más se comparan los costes son ropa, tecnología y alimentación. Cuatro de cada diez consumidores compara precios cuando va a comprar estos productos. Y en el supermercado, destaca la revisión antes de comprar en carnes y pescados (51%) y productos frescos (41%).

La compra en supermercados: la combinación entre lo físico y lo online Si analizamos los hábitos de consumo a la hora de comprar en supermercados, el informe muestra que ya casi nadie opta solo por el supermercado físico y el que elige ir a la tienda en persona no siempre escoge la misma. De hecho, el 85% de los consumidores encuestados explica que alterna la compra física y la online para optimizar su presupuesto. Además, tres de cada diez aseguran comprar en distintos establecimientos para cazar las mejores ofertas. Sin embargo, estos hábitos de comparar no tienen la misma penetración según la edad. Los mayores de 65 años (54%) son, con mucha diferencia, el grupo de edad que más contrasta entre precios de productos de alimentación. Al disponer habitualmente de más tiempo para la gestión del hogar, analizan minuciosamente este sector. En contraste, los jóvenes de 18 a 25 años (37%) son los que menos tiempo dedican a comparar la cesta de la comida, priorizando otros sectores como la ropa o la tecnología. "Yo si suelo darme una vuelta por los comercios por la mañana a ver qué veo de interesante en cada uno" nos cuenta Andrés, jubilado de 73 años. "Hasta que llega la hora de ir a recoger a mi nieto tengo tiempo, pero vaya, que poca diferencia hay entre unos supermercados y otros, que la paga no da para nada. Arroz y patatas y pan, para poco más da", se lamenta. Y añade, "ponte a comprar ternera o unas gambas, ni huevos se pueden comprar", explica a RTVE Noticias indignado. "Esto es una ruina" dice a RTVE Noticias dice Lysette cuando le preguntamos por la subida de los precios. "Vengo al supermercado a comprar cuatro cosas para la cena y me gasto 30 euros, es increíble, esto cuando yo llegué a España, hace 5 años costaba la mitad", asevera esta puertorriqueña afincada en un barrio del sur de Madrid, resignada. "Yo no tengo mucho tiempo para comparar porque salgo de trabajar y casi es la hora de cerrar", nos cuenta "pero sí que sé dónde está más barata cada cosa. Aprovecho que tengo varios supermercados cerca y voy a tiro hecho. Es que sobre todo, en los productos frescos, si quieres coger pescado o carne, se nota una barbaridad", asegura. "Yo para la carne, el pescado y las frutas y verduras voy al mercado que me gusta más que el súper y allí la verdad es que entre puestos se llevan poca diferencia porque los dueños se ponen de acuerdo entre ellos, así que le compro siempre al mismo, soy del barrio de toda la vida y ya les conozco desde hace mucho" nos cuenta Belén. "Yo no comparo, me llevo lo que necesito y ya está, pero es que es una vergüenza lo que cuesta todo" cuenta a RTVE Antonia: "A mi hija, que compra mucho con el ordenador, sí le gusta comparar y me dice, mamá, aprovéchate de las ofertas, pero es que yo creo que es perder el tiempo, si luego las tiendas hacen y deshacen con los precios como quieren y nos engañan".