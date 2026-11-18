Los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del PSOE, Pedro Sánchez, se enfrentarán el próximo jueves en un cara a cara para confrontar sus programas y proyectos políticos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo harán en un debate que durará aproximadamente dos horas y que contará con cinco bloques temáticos y una amplia difusión televisiva.

La encargada de moderarlo será la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, cuya institución se ha hecho cargo de la organización con el consenso del PP y el PSOE.

Ambos lograron alcanzar un acuerdo para celebrar en la Academia de Televisión tanto el cara a cara como un debate a cuatro con los candidatos de los principales partidos. En un primer momento, el PSOE había ofrecido que uno de los debates fuese organizado por RTVE, mientras que el segundo corriera a cargo de alguno de los grupos de comunicación privados de Atresmedia y Mediaset. Sin embargo, el PP abogaba por celebrar todos los encuentros en los canales privados y rechazó participar en un encuentro organizado por la corporación pública.

Por su parte, la Academia de Televisión ha recordado que ha sido siempre "punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política". "Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha defendido la institución que preside María Casado.

Cinco bloques temáticos

Contará con cinco bloques temáticos. Empezarán hablando sobre Vivienda, tema clave en esta campaña, especialmente tras las protestas a nivel nacional y los conocidos como 'decretos Maricarmen', que motivaron el adelanto electoral. A continuación, los candidatos ofrecerán sus propuestas y recetas en materia de Economía y Fiscalidad. El tercer bloque será Política Social y Servicios Públicos, donde podrán abordar temas como la sanidad o la educación. Le seguirá el bloque sobre Lucha contra la corrupción y Regeneración Democrática, con las diversas causas judiciales abiertas y las acusaciones de 'lawfare' como telón de fondo. El último bloque será Migración y Política Exterior, donde previsiblemente aborden la crisis de Ceuta, las políticas migratorias europeas o la guerra en Gaza, entre otros asuntos.

La llegada de los candidatos y el inicio del debate

Según ha informado la Academia de Televisión, el debate tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group. Se ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20.00 horas e incluirá la llegada de los candidatos al recinto.

El primero en ser recibido será el candidato 'popular' a las 20.30 horas, mientras que el socialista llegará 15 minutos después. Dicho orden ha sido acordado por sorteo, en el que además se ha estipulado que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo clausure.

El cara a cara arrancará oficialmente a las 22.00 horas y está previsto que concluya a medianoche, ya que contará también con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una.

RTVE ofrece un especial para analizar las claves del debate

Las televisiones podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales. En el caso de RTVE, analizará las claves del encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes y después del debate en un especial informativo conducido por Pepa Bueno. La cita podrá seguirse en directo en todos los canales de RTVE: La 1, La 2, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play.

La semana siguiente, RTVE organizará otra de las citas trascendentales de esta campaña electoral: el debate entre los portavoces de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso. Será el lunes 23 de noviembre a las 22:00 horas, con la participación de los portavoces parlamentarios Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

Xabier Fortes moderará el debate, que se celebrará en Prado del Rey (Madrid) y se emitirá en La 1, La 2, el Canal 24 horas, TVE Internacional, RNE, RTVE.es y RTVE Play. RTVE cederá de manera gratuita su señal institucional a todos los medios e instituciones que lo soliciten.