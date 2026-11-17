Las fuerzas ucranianas han atacado por segunda noche consecutiva el puente de Kerch, que conecta la península de Crimea, anexionada unilateralmente por Rusia, con territorio ruso. El gobernador impuesto por Rusia en Crimea, Serguéi Aksionov, ha informado de que al menos dos personas han muerto, y que el puente ha sido cerrado al tráfico rodado, aunque se ha reabierto la circulación ferroviaria.

Las autoridades rusas han reconocido que el puente ha sufrido "daños estructurales" y el Gobierno ha convocado una reunión extraordinaria para abordar las labores de "reparación", informa Efe.

Imagen de archivo (17 de julio de 2023) del puente de Kerch, que une Crimea con territorio ruso.Afp

El puente de Kerch, de 19 kilómetros, es una de las dos rutas disponibles que conectan el territorio ruso con el de la península anexionada, y es una infraestructura emblemática de la presidencia de Vladímir Putin. Las defensas antiaéreas rusas han derribado además 1.441 drones ucranianos en una veintena de regiones del país y en los mares Negro y Azov, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia.

Este es el segundo ataque masivo que Ucrania lleva a cabo de manera consecutiva. Ucrania atacó el lunes puente de Crimea y refinerías de petróleo en varias regiones rusas en el mayor ataque nocturno con drones contra Rusia desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

"Esto es el comienzo", ha asegurado el ministro de Defensa ucraniano, Yevhenii Khmara, en el grupo de Contacto para Ucrania en la sede de la OTAN. Khmara ha afirmado que Kiev pretende ampliar los "ataques profundos", es decir, de largo alcance, lejos de la línea del frente, contra el Kremlin: "Tenemos más capacidades, más drones, podemos atacar con más precisión".

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Zelenski celebra la operación y propone repetir la tregua de Oleshki en otras diez zonas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado el ataque al puente, que ha calificado como "operación sin precedentes". "Es el resultado de la séptima fase de una operación llevada a cabo durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha afirmado Zelenski, que ha explicado que las fuerzas ucranianas han "destruido gradualmente" las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente, informa Efe.

En la operación se han utilizado distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún, según Zelenski.

Además, el mandatario ha propuesto a través de redes sociales que se declare el alto el fuego humanitario en diez lugares tomados por los rusos en las regiones de Jersón y Zaporiyia, una tregua similar a la que tuvo lugar en octubre que permitió evacuar a parte de la población de la localidad ocupada de Oleshki. "Nuestro equipo hablará de esto con los mediadores estadounidenses”, ha escrito en X.

La tregua y la operación humanitaria de Oleshki fueron coordinadas por los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yana Lantrátova y Dmitró Lubinets, con la mediación de la oficina de la primera dama de EE.UU., Melania Trump.

La UE anuncia nuevas medidas de apoyo

El lunes, la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, anunció un nuevo paquete de 15 millones de euros en ayudas a Ucrania en sus labores para el desminado del país. Durante la conferencia en Bruselas dedicada a este asunto, Kallas precisó también que esta ayuda europea apoyará los estudios y limpieza de minas, especialmente en las regiones de Jarkov y Mykolaiv.

"Hoy podrán ver ejemplos de este trabajo, el desminado siempre da sus frutos, incluso en medio de la guerra", argumentó Kallas, quien cifró en 42.000 kilómetros cuadrados la superficie ucraniana que "ha vuelto a ser productiva", equivalente al tamaño de Países Bajos, según destacó.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado pronunciarse este martes sobre la posibilidad de que Ucrania ingrese en la Alianza si retira sus tropas de la región del Donbás, idea planteada por Trump según Zelenski. Se ha limitado a decir que EE.UU. está desempeñando un "papel fundamental" en las negociaciones de paz y que la OTAN está "presente siempre que puede ser de ayuda en las reuniones".

Además, en la reunión del grupo de contacto para la ayuda a Ucrania, Rutte ha recordado que los aliados han destinado, desde el inicio del conflicto,10.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

Rusia bombardea puentes e infraestructuras en Kiev

Rusia ha respondido con un bombardeo con misiles balísticos que ha alcanzado Kiev y otras regiones ucranianas entre la noche del lunes y la madrugada del martes.

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, ha informado de que a última hora del lunes fueron alcanzados dos puentes a ambos lados del río Dniéper, que han tenido que ser cerrados. También han sido atacadas infraestructuras críticas de la ciudad, lo que ha provocado cortes de agua y electricidad.

En la región de Mikolaiv (sur de Ucrania), los ataques rusos han golpeado el puerto e instalaciones industriales. Dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas, según el gobernador militar regional, Heorhii Reshetilov, informa Reuters.

Además, tres personas han resultado heridas en la región de Cherkasy y también ha habido explosiones en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania.

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El propio Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que sus fuerzas han llevado a cabo un ataque masivo contra instalaciones militares-industriales ucranianas e infraestructura de transporte en Kiev y Zaporiyia, así como en las regiones de Cherkasy y Dnipropetrovsk.

Los ataques se intensifican pese a las negociaciones

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ya había alertado a la población el lunes por la noche de que se avecinaba un importante ataque ruso. "Ellos, allí en Rusia, deben saber que por cada una de sus fechorías habrá una respuesta justa por nuestra parte", ha amenazado.

Zelenski ha mantenido nuevas conversaciones con los enviados presidenciales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, así como con representantes europeos, sobre las perspectivas de poner fin a la guerra con Rusia, tras las jornadas diplomáticas en Abu Dabi y Moscú de la semana pasada, que concluyeron sin ningún avance claro hacia la paz.