Putin permite que Europa se una a las conversaciones de paz sobre Ucrania y Zelenski lo celebra

El presidente ruso Vladímir Putin ha aceptado este jueves permitir que representantes europeos se unan a la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania, según ha anunciado el enviado estadounidense Steve Witkoff tras terminar las negociaciones en Moscú.

No obstante, el líder del Kremlin ha señalado que Washington debe trabajar con sus aliados europeos para determinar si estos desean la paz o la guerra en Ucrania.

La decisión de otorgar a Europa un lugar en la mesa de negociaciones para la próxima ronda podría representar un avance significativo. Sin embargo, los comentarios de Putin subrayan la complejidad que podrían alcanzar las negociaciones, dadas las profundas diferencias entre Moscú y las capitales europeas sobre cómo debería concluir el conflicto.

"Los europeos se unirán en la próxima reunión; consideramos que es un momento muy importante, ya que son nuestros socios y es fundamental que participen", ha destacado Witkoff a la televisión estatal rusa tras reunirse con Putin en el Kremlin.

Posteriormente, Witkoff y Jared Kushner —también enviado del presidente estadounidense— han viajado a Irlanda para reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha expresado su satisfacción ante la perspectiva de nuevas rondas de diálogo y la participación de Europa en ellas.

¿Qué papel puede desempeñar Europa?

Durante las conversaciones en el Kremlin, Kushner le comunicó a Putin que Washington ha detectado lo que denomina "un gran cambio" por parte de Europa, expresando su confianza en que ampliar las conversaciones de paz para incluir a los europeos no obstaculizará el progreso.

Putin ha afirmado que Moscú siempre ha estado abierto a dialogar con la UE sobre Ucrania, aunque advierte que persisten diferencias importantes. "En lo que respecta a los europeos, nunca nos hemos opuesto a mantener un diálogo con Europa, y jamás hemos interrumpido dicho diálogo. Fueron ellos quienes rompieron el diálogo con la Federación de Rusia", ha asegurado el mandatario ruso.

Pese a este leve acercamiento, Putin ha recordado que la idea europea de enviar tropas occidentales a Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de paz provocaría la reanudación de la guerra, ya que Rusia lo percibiría como una amenaza a su propia seguridad.

"Nos gustaría mucho que ustedes, caballeros —y la administración estadounidense en su conjunto—, trabajen con sus aliados europeos para que, de una vez por todas, decidan qué es lo que quieren: ¿paz o guerra en Ucrania?", ha reiterado Putin.

Tras las breves conversaciones de Zelenski con los dos enviados estadounidenses en Irlanda, el presidente ucraniano ha celebrado la noticia de que los europeos estarán presentes en la próxima ronda de negociaciones de paz y ha expresado su esperanza de que el orden del día incluya medidas encaminadas a lograr un alto el fuego y una desescalada del conflicto.

"Es importante que todo se desbloquee", ha declarado Zelenski tras reunirse con los enviados en Dublín, donde se encontraba para asistir a una cumbre europea.

Kushner destaca el "mayor intercambio de prisioneros" de la guerra

Las dos jornadas de conversaciones trilaterales celebradas esta semana en Abu Dabi constituyeron las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania —con mediación estadounidense— en nueve meses.

Kiev y Moscú indicaron que se habían producido ciertos avances, pero que persistían diferencias importantes, incluidas las relativas a cuestiones territoriales. Rusia controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania, mientras que Kiev se niega a renunciar al resto de la región del Donbás, en el este del país.

Kushner, yerno y enviado del presidente estadounidense Donald Trump, ha vuelto a destacar que en la ronda de conversaciones de esta semana Rusia y Ucrania han acordado con Washington lo que sería el "mayor intercambio de prisioneros" de la guerra.

"Podría permitir que miles de personas se reúnan con sus familias", ha escrito Kushner en X, sin ofrecer detalles sobre el acuerdo. La ampliación de la próxima ronda de conversaciones con los socios europeos permitirá abordar "acuerdos de seguridad europea más amplios para la posguerra, junto con las cuestiones territoriales entre Ucrania y Rusia", ha señalado también Kushner.

Este jueves, horas antes, Zelenski afirmó que las interrupciones en el servicio de comunicaciones por satélite Starshield fueron significativas, afectando a toda la línea del frente y a las zonas de Ucrania bajo control ruso. Starshield es la versión militar del servicio de comunicaciones por satélite Starlink, de SpaceX; Ucrania ya sufrió interrupciones similares el mes pasado.

"Por ahora sabemos muy poco (sobre las restricciones en Starshield). Pero algunas cosas ya están claras: si alguien en Estados Unidos está tomando decisiones que, en la práctica, tratan el territorio ucraniano como si no fuera ucraniano, entonces eso nos indica hacia dónde van las cosas", señaló el presidente ucraniano.

Los enviados especiales de EE. UU. Steve Witkoff —a la derecha— y Jared Kushner —a la izquierda—, junto con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el aeropuerto de DublínPeter MorrisonAP Photo

Un ataque ruso deja dos muertos en Sumi

Al margen de las conversaciones diplomáticas, el cruce de ataques se sigue sucediendo. Un ataque con drones rusos ha causado la muerte de dos personas en la región de Sumi, en el norte de Ucrania, ha informado el gobernador Oleh Hrihorov a través de Telegram este jueves por la noche.

En Rivne, en el noroeste del país, cinco personas han resultado heridas después de que un dron ruso impactara contra un edificio de apartamentos, ha comunicado un funcionario local ucraniano en Telegram este viernes por la mañana.

En la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, un hombre ha muerto y otras cuatro personas han resultado heridas en un ataque con drones, según han informado autoridades locales a través de Telegram.