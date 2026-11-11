Los enviados estadounidenses se reunirán con Putin en Moscú tras finalizar las conversaciones con Ucrania en Abu Dabi

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán el jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras finalizar este miércoles las conversaciones tripartitas con Ucrania en Abu Dabi sobre un posible fin del conflicto. Tras ese encuentro, volarán a Dublín para encontrarse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Steve y yo viajaremos mañana a Moscú para reunirnos con el presidente Putin, repasar los temas tratados hoy e intentar avanzar en algunos de los asuntos que abordamos", ha indicado Kushner, citado por las agencias rusas. Asimismo, el enviado estadounidense ha declarado en una rueda de prensa que este tipo de acuerdos "requieren tiempo" y que "son difíciles" y ha recordado que los Acuerdos de Abraham (firmados en 2020 entre Israel y varios países árabes) llevaron "tres años y medio".

La de este miércoles era la segunda jornada de reuniones —las primeras desde febrero— en Abu Dabi entre funcionarios rusos y ucranianos, mediadas por Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió la semana pasada que habría pronto "un gran acuerdo" sobre el conflicto, iniciado hace cuatro años y medio, que "podría abarcar a toda Europa", tras una reunión en Washington con el enviado especial de Moscú, Kirill Dmitriev. "Será un acuerdo magnífico, y todo el mundo estará encantado", dijo Trump.

Antes de estas negociaciones, se produjo una ronda previa en febrero en Ginebra, en la que no se materializaron avances.

Zelenski insiste en reclamar garantías de seguridad

Zelenski, por su parte, ha indicado que, fruto de las negociaciones, se ha llegado a un "importante acuerdo humanitario" relativo a los preparativos para el nuevo intercambio de prisioneros anunciado el martes. Asimismo, ha indicado que las partes han debatido sus "puntos de vista sobre cómo garantizar la seguridad" y ha subrayado que el primer paso debe ser "poner fin a esta guerra y proporcionar garantías de seguridad" para su país.

Por otro lado, Zelenski se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de que las conversaciones del jueves entre Putin y los enviados estadounidenses permitan avanzar hacia el final de la guerra. Además, ha exigido garantías de seguridad y ha rechazado que su país pueda negociar el abandono de la región del Donbás.

El principal negociador ruso, Vladimir Medinski, ha dicho que, tras finalizar estas conversaciones. "sí" está más cerca un acuerdo de paz definitivo, aunque ha matizado que "por el momento, depende en gran medida de todos los implicados en el proceso". "Depende en gran medida de Ucrania, de la postura de EE.UU. y de si Europa entra en razón", ha dicho.

Incorporar a Europa en las conversaciones

Zelenski también ha indicado que en este nuevo encuentro se han debatido "formatos más amplios para continuar el trabajo con la participación de los europeos". Creemos que Europa debe estar representada en todas las etapas de una diplomacia real", ha defendido el líder ucraniano. Antes, Kushner, yerno de Trump, había adelantado que uno de los objetivos de la reunión en Moscú con Putin "será explorar la posibilidad de involucrar a los europeos para que las conversaciones adopten un formato multilateral".

Asimismo, Kushner ha asegurado que durante las negociaciones trilaterales hubo "interacciones muy buenas" con los socios europeos durante el transcurso de los encuentros con Moscú y Kiev. Pese a que no participen en las conversaciones, se han desplazado a Abu Dabi los consejeros de seguridad de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, además de representantes del Consejo Europeo y de la OTAN. De hecho, al inicio de esta segunda jornada el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, adelantó que se reunirían por separado con ellos.

En general, Kushner ha calificado las negociaciones tripartitas mantenidas hasta la fecha de "muy sustanciales", aunque "bastante complejas". Confía en que sea posible llegar a acuerdos "en algunas áreas", mientras que en otras "se necesitan más debates". Pese a eso, ha indicado que "la implementación de la seguridad en la posguerra no se producirá hasta que se llegue a un acuerdo sobre los territorios y sobre todas las demás cuestiones bilaterales".

Ahora bien, hasta ahora la parte rusa ha dejado claro que no quiere que los europeos participen en el debate y considera que "no entienden bien cuál sería su papel". "No hemos recibido ninguna iniciativa de paz, ninguna propuesta concreta por parte de los países europeos, por lo que resulta muy complicado saber de qué hablar", aseguró el martes el principal negociador ruso.

Un intercambio de prisioneros pendiente

Por ahora, sin avances concreto sobre un alto el fuego, las partes solo han anunciado un nuevo intercambio de prisioneros a gran escala. Según Kushner, será "la mayor liberación humanitaria de prisioneros" del conflicto y dijo que el número exacto se anunciaría este miércoles, aunque aún no ha trascendido. No hay detalles tampoco sobre los plazos en los que se efectuaría.

Zelenski pretendía que se intercambiaran 1.000 prisioneros de cada bando, "o incluso 1.500". El presidente ucraniano aseguró el martes que el primer encuentro trilateral había sido "constructivo y bastante sustancial". En él, dijo, se discutió "la necesidad y los posibles parámetros de pasos humanitarios" y aseguró que la liberación de los prisioneros era "una prioridad".