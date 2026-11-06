Trump promete "un gran acuerdo" sobre Ucrania que "podría abarcar a toda Europa" tras reunirse con un enviado de Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que habrá "un gran acuerdo" sobre la guerra de Ucrania que "podría abarcar a toda Europa". Una promesa que el mandatario ha realizado tras reunirse en Washington con el enviado especial de Moscú, Kirill Dmitriev.

"No puedo decirte qué fue lo que tratamos. Solo te diré esto: va a haber un acuerdo", ha afirmado Trump al ser preguntado por los medios sobre su reunión con Dmitriev, que ha estado este jueves en la Casa Blanca participando en un evento encabezado por la primera dama, Melania Trump, para tratar el alto el fuego concretado temporalmente en la ciudad ucraniana de Oleshki, en la región de Jersón.

"Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania. Será algo muy importante; involucrará a más que a Ucrania, e incluso podría decir que podría abarcar a toda Europa. Será un acuerdo magnífico, y todo el mundo estará encantado", ha añadido el presidente, que no ha ofrecido más detalles sobre el presunto acuerdo y lo conversado con el enviado de su homólogo ruso, Vladímir Putin.

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Por otra parte, Trump ha asegurado que no se ha reunido con el defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, integrante de la delegación ucraniana para las conversaciones de paz, que también ha participado en el acto en la Casa Blanca sobre el acuerdo temporal de Oleshki, en el que le ha entregado Melania Trump la Orden de la Princesa Olga de primera clase, una de las más altas distinciones estatales de Ucrania para mujeres, por su mediación para lograr el alto el fuego en dicha localidad ucraniana.

El comisionado del Parlamento de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets, hace entrega a la primera dama Melania Trump de la Orden de la Princesa Olga de primera claseZUMA via Europa PressEUROPA PRESS

Las declaraciones de Trump se producen antes de una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asistido a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, donde ha pedido ayuda "lo antes posible" para mantener los sistemas energéticos en su país ante los ataques rusos.

En su discurso, Zelenski ha lamentado los últimos ataques del Kremlin en su territorio, con varios lanzamientos de bombas que han provocado que decenas de personas se encuentren desaparecidas. El último bombardeo se produjo este lunes en una escuela de un refugio en la región de Zaporiyia, que ha provocado hasta ahora la muerte de 43 personas, según el propio mandatario. La invasión rusa en Ucrania se mantiene activa desde 2022.

El miércoles, ya desde Madrid, el dirigente ucraniano confirmó conversaciones por teléfono con los enviados de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, para preparar los contactos trilaterales, y en las que también abordaron la cuestión de los misiles interceptores para sistemas Patriot, cuya entrega por parte de Estados Unidos se ha retrasado, según Kiev.