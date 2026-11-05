Zelenski pide a España y a la comunidad iberoamericana que el apoyo a Ucrania "siga fuerte"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha mantenido un encuentro con su homólogo español, Pedro Sánchez, donde ha pedido ayuda "lo antes posible" para mantener los sistemas energéticos en su país ante los ataques rusos: "Les pido ayuda para entrar en contacto con sus compañías, con sus productores, para obtener suministros para Ucrania lo antes posible. Hagamos que esto sea posible", ha asegurado el líder, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que está teniendo lugar esta semana en Madrid.

"Es importante que el apoyo internacional con Ucrania siga fuerte; y no solo para nosotros, la guerra de Rusia contra Ucrania es un problema global", ha afirmado en unas declaraciones en un encuentro con varios presidentes y jefes de Estado al margen de la cumbre.

Ante todos ellos, el presidente ucraniano ha remarcado que si "Putin logra robar parte de nuestro territorio y hacer que parezca legal, esto rompería el sistema legal que teníamos en el mundo": "Si esto fuera posible para Rusia, ¿qué impediría a otros hacer lo mismo? No lo podemos permitir", ha recalcado.

El líder ucraniano también ha agradecido a Sánchez por la invitación a este encuentro internacional y por "su posición clara de apoyo a Ucrania y a su independencia". Asimismo, ha animado al resto de líderes a que "levanten la voz y hablen del conflicto". "Asegúrense de que el mundo se entere de estos crímenes".

En su discurso, Zelenski también ha lamentado los últimos ataques del Kremlin en su territorio, con varios lanzamientos de bombas que han provocado que decenas de personas se encuentren desaparecidas. El último bombardeo se produjo este lunes en una escuela de un refugio en la región de Zaporiyia, que ha provocado hasta ahora la muerte de 43 personas, según el propio mandatario. La invasión rusa en Ucrania se mantiene activa desde 2022.

El mandatario ucraniano, que se ha reunido también con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha hablado, de, entre otros suministros, transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas.

Es la primera vez que Ucrania participa en una cumbre iberoamericana. Zelenski llegó ayer por la tarde a la base aérea de Torrejón de Ardoz para participar en encuentros paralelos y al margen de la cumbre.

El rey Felipe VI le ha recibido esta tarde en el Palacio de la Zarzuela. En su perfil de redes sociales, el líder ucraniano ha publicado un mensaje con un video de su saludo con el monarca, donde explica que ha transmitido al pueblo español sus condolencias por la tragedia ferroviaria ocurrida la semana pasada en Urda (Toledo), que acabó con la vida de 69 personas. Además, Zelenski le ha informado sobre las "consecuencias de los ataques rusos contra Ucrania". "Ahora estamos trabajando activamente con nuestros socios para fortalecer nuestra defensa aérea y proteger mejor a las personas. Gratitud especial a Su Majestad por su apoyo personal. Esto es muy importante para nuestro pueblo", ha concluido.

Zelenski también se ha vuelto a reunir con Sánchez, pero en este caso en el Palacio de la Moncloa: "Gracias por tu visita y por tu compromiso con la paz y la libertad de Ucrania", ha declarado el presidente español en un comunicado, recordando que España seguirá "junto al pueblo ucraniano".

Reparar el sistema energético

Durante su declaración, el ucraniano ha reiterado que necesitan "cooperación internacional para reparar el sistema energético del país", afectado por los incesantes ataques rusos en la red eléctrica, uno de sus principales "desafíos", según ha remarcado.

En concreto, ha explicado que les urgen transformadores energéticos de Brasil, México Argentina y Colombia; cables de Chile, y equipos eléctricos y generadores de España: “Lo siento, estoy dando muchos datos, pero esto es importante y urgente”.

También ha puntualizado que Ucrania debe reforzar su defensa aérea mediante la producción de drones, limitada por la capacidad monetaria del país. El pasado mes de julio, Donald Trump anunció que iba a concederle la licencia para la fabricación de baterías antiaéreas Patriots, el principal sistema de defensa antimisiles de las armadas de Occidente. Más adelante, el líder de la Casa Blanca fue mucho más cauteloso, y afirmó que había que ser "muy cuidadoso con su fabricación". Sin embargo, tras su encuentro en la cumbre de la OTAN en septiembre, Zelenski aseguró que Washington les concedería los permisos.

"El agresor es Rusia y el agredido es Ucrania"

"En esta desgraciada historia, hay un agresor y una víctima. El agresor es Rusia, y el agredido es Ucrania", así ha iniciado Sánchez sus declaraciones junto a Zelenski y ante la presencia de varios líderes latinoamericanos. El presidente ha arremetido contra Rusia: "No se puede aplicar la ley del más fuerte. Putin quiere un Gobierno títere en Ucrania, que no defienda los intereses del país".

Más tarde, en su rueda de prensa junto al presidente hondureño Nasry Asfura y el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, Sánchez ha explicado que en su reunión bilateral, Zelenski recordó que España "es uno de los principales contribuyentes a la causa, con una ayuda de más de 4.000 millones de euros y la acogida de más de 260.000 refugiados ucranianos en el país".