Putin asegura ante los emisarios estadounidenses que quiere una frontera clara y "sin zonas grises" en Ucrania

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner han llegado este jueves a Moscú y se han reunido con el presidente ruso, Vladímir Putin, en un nuevo intento de acercar posiciones para poner fin a la guerra de Ucrania.

En su encuentro, Putin ha asegurado a los emisarios que defiende "una paz eterna" con Ucrania, en la que haya "líneas fronterizas claras", respetadas por ambas partes: "Para nosotros hay un línea de separación. La línea de la frontera estatal. Entonces, será comprensible y estará claro: aquí nosotros y allí, vosotros", ha explicado Putin al comienzo de la reunión, en la que ha advertido que, de lo contrario, las "zonas grises" seguirán siendo "la manzana de la discordia".

La visita se produce apenas un día después de que las delegaciones de Rusia y Ucrania concluyeran dos jornadas de negociaciones en Abu Dabi con un acuerdo de principio para un importante intercambio de prisioneros, pero sin avances decisivos hacia la paz.

Ambos representantes de Donald Trump han aterrizado a primera hora en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, donde han sido recibidos por Kirill Dmítriev, enviado especial de Putin, antes de desplazarse al centro de la capital rusa. Es el décimo encuentro presencial de Witkoff con el mandatario desde que comenzó su labor de mediación.

La reunión ha llegado tras las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev,mediadas por Washington, en nueve meses. Aunque ambas delegaciones han reconocido ciertos progresos, los estadounidenses admiten que persisten importantes diferencias, especialmente sobre el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia.

"Vemos algunas posibilidades y oportunidades", aseguró Kushner el miércoles, al anunciar su intención de trasladar a Putin las cuestiones discutidas en Abu Dabi. Después de Moscú, los dos enviados han volado hasta Dublín para informar de los resultados al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que participa esta semana en reuniones con dirigentes europeos.

Fotografía remitida a medios de comunicación de Volodímir ZelenskyPRESIDENCIA DE UCRANIAPRESIDENCIA DE UCRANIA

Un intercambio de prisioneros, único acuerdo concreto

El principal resultado de las negociaciones celebradas el martes y el miércoles en Emiratos Árabes Unidos ha sido un acuerdo de principio para llevar a cabo un intercambio de prisioneros de guerra que podría convertirse en el mayor desde el comienzo de la invasión rusa.

Kushner anunció que las partes habían alcanzado un entendimiento para una importante liberación de cautivos, aunque el número definitivo todavía debe negociarse. Zelenski había planteado la posibilidad de intercambiar entre 1.000 y 1.500 prisioneros por cada bando, unas cifras que aún no han sido confirmadas.

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, ha señalado que las conversaciones permitieron a las partes exponer directamente sus posiciones, aunque ha advertido de que "persisten diferencias significativas". Su homólogo ruso, Vladímir Medinski, también ha reconocido ciertos puntos de entendimiento y ha confirmado que las negociaciones continuarán.

Más allá de este acuerdo humanitario, el principal obstáculo sigue siendo el territorio. Moscú exige que Ucrania retire sus tropas de las zonas del Donbás que todavía controla, una condición que Kiev rechaza por considerar que supondría renunciar a parte de su territorio soberano.

Ante la falta de avances sobre esta cuestión, Washington ha tratado de impulsar las conversaciones sobre las garantías de seguridad que recibiría Ucrania después de la guerra y la reconstrucción del país. Kushner asegura que se han producido progresos en este ámbito, aunque no ha detallado posibles compromisos.

Rusia plantea una nueva arquitectura de seguridad europea

Las negociaciones también han abierto un debate sobre el futuro de la seguridad en Europa, una cuestión que Moscú pretende incorporar a cualquier acuerdo de paz.

Medinski ha señalado que la construcción de una nueva arquitectura de seguridad europea fue uno de los asuntos centrales de las conversaciones de Abu Dabi. En paralelo, el diplomático ruso Alexéi Drobinin planteó el miércoles la posibilidad de que Moscú firme pactos bilaterales de no agresión con determinados países de la OTAN, a los que ofrecería garantías adicionales de seguridad.

La propuesta ha puesto de manifiesto las diferencias sobre el alcance de las negociaciones. Mientras Estados Unidos se muestra dispuesto a abordar la seguridad europea, algunos dirigentes del continente consideran que cualquier discusión sobre una reorganización de este tipo debe estar precedida por avances concretos hacia un alto el fuego en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante los medios durante la segunda jornada de una cumbre de dos días del Consejo Europeo en BruselasEFE

La participación de Europa en las conversaciones constituye otro punto de fricción. Rusia ha cuestionado el papel de los representantes europeos desplazados a Abu Dabi, con los que su delegación no mantuvo encuentros directos. Los enviados de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y la OTAN sí celebraron consultas separadas con representantes estadounidenses y ucranianos.

En una declaración conjunta, estos países y organizaciones defendieron que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, proporcionar garantías de seguridad creíbles y preservar el papel central de la OTAN en la defensa europea.

La nueva ofensiva diplomática se desarrolla, además, mientras continúan los ataques. Durante la madrugada de este jueves se han escuchado explosiones en Kiev, y las autoridades rusas han informado de la interceptación de varios drones que se dirigían hacia Moscú.

El encuentro con Putin será una nueva prueba de la capacidad de Washington para traducir la reanudación del diálogo en avances concretos, mientras Rusia y Ucrania mantienen sus principales exigencias y siguen sin acordar un alto el fuego.