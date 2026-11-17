Nvidia firmó un tercer trimestre de récord. El fabricante de chips logró un beneficio neto de 65.287 millones de dólares (59.335 millones de euros). La cantidad supone una subida del 105% respecto al año pasado y supera con creces las previsiones de los mercados. En los nueve primeros meses del año, el beneficio neto de la compañía alcanzó los 183.297 millones de dólares, un 137% más que en el mismo periodo de 2025.

Los resultados se han conocido tras el cierre de Wall Street y después de que el exCEO de la compañía, Jensen Huang, publicase un comunicado este martes con el que ha anunciado que está dispuesto a volver a liderar la firma si el Consejo de Administración así lo decide. Huang dimitió la semana pasada tras trascender que mantuvo tres relaciones extramatrimoniales, una con una supuesta espía china, Alice Huang, y con dos subordinadas.

Las acciones de la compañía, que llevaban una caída acumulada del 36% desde su máximo de octubre, se han revalorizado un 3,5% en el mercado after hours tras conocerse los primeros datos difundidos por Nvidia. Los ingresos de la compañía sumaron 115.844 millones de dólares en el tercer trimestre, un incremento del 103% respecto al año pasado y un 20% más que el dato del segundo trimestre.

Los buenos resultados de la compañía proceden, fundamentalmente, del negocio de los centros de datos, que alcanzó los 107.600 millones de dólares en el tercer trimestre, un 110% más que lo registrado en 2025, según los datos facilitados por Nvidia. El montante restante, 8.200 millones de dólares, procedió de la división de computación. El gigante tecnológico ha avanzado además sus previsiones para el último trimestre del año, que apuntan a una facturación de 130.000 millones de dólares y unos gastos operativos de 11.000 millones.

La compañía no ha incluido en sus pronósticos, según ha puntualizado, los ingresos de computación de los centros de datos de China. El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limitó aún más el comercio de chips con China. El objetivo es taponar un vacío legal que ha permitido al país asiático acceder a la capacidad de cómputo de Nvidia a pesar del veto que tienen las tecnológicas para comerciar con el gigante asiático.

La vuelta de Huang

Huang, en un comunicado publicado en X horas antes de que se conociesen los resultados de la tecnológica y tras saberse que comparecerá voluntariamente el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, ha destacado que tras su salida ha recibido una "avalancha de peticiones" para que vuelva. Ha asegurado que así se lo han trasladado empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia y de ahí su propuesta para volver a tomar las riendas de la compañía.

"Muchos siguen contactándome directamente mientras la empresa se enfrenta a la complejidad de la tecnología, el mercado, la competencia y la dinámica geopolítica. Nvidia es una empresa única en su generación. Si el Consejo de Administración decide que mi regreso beneficia a nuestros accionistas, empleados, a la empresa y a Estados Unidos, me sentiría honrado de responder a estas peticiones y volver a ser CEO", ha remarcado Huang.

La firma, por su parte, no contempla la reincorporación de Huang. Así lo ha asegurado el presidente del Consejo de Administración de Nvidia, Harvey Jones, durante la presentación de los resultados a los accionistas. Nvidia, según ha publicadoThe Wall Street Journal, ha contratado a una empresa especializada en la búsqueda de altos directivos para que le ayude a cubrir el puesto de director ejecutivo. "Vamos a considerar tanto a candidatos internos como externos", ha dicho Jones.

Huang ha reconocido en el comunicado que su comportamiento no ha sido el esperable del CEO de una empresa como Nvidia, además de admitir que ha cometido "graves errores" en su vida personal. "Causé problemas a la Junta Directiva, de los cuales me arrepiento profundamente. Asumo la responsabilidad de mis errores por completo y me comprometo a cooperar con la investigación independiente de la Junta", ha señalado en referencia al proceso interno que abrió Nvidia para esclarecer el alcance de la relación que mantuvo con Alice Huang.

Alice Huang, exejecutiva de la firma Megaspeed, con sede en Singapur, es, según concluyeron las autoridades de Estados Unidos, una agente de inteligencia china. Según una investigación de The New York Times, la mujer tenía como objetivo recopilar información sobre el exCEO para recabar todos los detalles posibles de los chips de inteligencia artificial que fabrica la compañía, así como facilitar que estos estuviesen a disposición del país asiático a pesar de la prohibición que pesa sobre Nvidia y otras tecnológicas estadounidenses para comercializar con el país.

"A mi familia: los amo"

Huang ha comenzado su comunicado agradeciendo las muestras de "cariño y de apoyo" que ha recibido en los últimos días, además de recordar que gracias a Estados Unidos pudo fundar una empresa como Nvidia y llevarla a lo más alto. "Convertirme en ciudadano estadounidense es uno de los mayores regalos y momentos de mayor orgullo de mi vida. Nvidia ha sido el trabajo de mi vida. Construirla hasta convertirla en la empresa que es hoy, junto con mis colegas, ha sido un privilegio y un honor", ha destacado Huang.

El exCEO también tiene palabras de reconocimiento para su familia, a la que promete trabajar para volver a recuperar su confianza tras hacerse público que mantuvo tres relaciones extramatrimoniales. "A mi familia: los amo y dedicaré el resto de mi vida a ser digno de ustedes", ha concluido.

Además, este martes se ha sabido que Huang comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos el próximo 1 de diciembre. Lo hará de forma voluntaria ante el Comité de Asuntos Exteriores. La cita será a puerta cerrada y deberá contestar a varias preguntas sobre seguridad nacional. Un día después, el 2 de diciembre, comparecerá Tim Teter, asesor jurídico de Nvidia.