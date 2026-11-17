Ganadora de una mención especial del jurado del Festival de Cannes, de tres galardones en el de Annecy (incluyendo el del Jurado y el del Público) y nominada a Mejor Película, Película de Animación y Premio del Público en los galardones del cine europeo, Iron Boy, de Louis Clichy (Astérix: El secreto de la poción mágica) es una de las mejores películas de animación de este 2026 y también debería estar nominada a los Oscar.

Basándose en su propia infancia, el director nos cuenta la historia de Christophe, un niño de 11 años, que quiere ayudar a su padre en la granja familiar. Pero cuando le ponen un corsé metálico por prescripción médica, volcará su pasión en la música y la natación y conocerá a su primer amor. Una estupenda historia de superación que llega a los cines este viernes, 20 de noviembre, y sobre la que hemos hablado en Madrid con su director.

"Estoy muy contento por las buenas críticas y los premios, sobre todo el de Cannes, porque es una forma de considerar a la animación, no como un género o un subgénero, sino como una obra cinematográfica al 100%", asegura Louis Clichy.

En cuanto a qué tiene de autobiográfico el personaje de Christophe, el director nos comenta: "Yo viví hasta los diez años en el campo y tuve que llevar un corsé metálico por problemas de espalda. Por eso quería era hablar de la discapacidad en el medio rural, que ya es bastante cerrado de por sí, añadiendo ese encierro adicional por el corsé. También sobre el paso de la niñez a la adolescencia, y sobre esa idea de la emancipación que no es posible, precisamente por ese escenario tan cerrado y por esa discapacidad".

"Y también -continúa-, hay un tema de superación que casi entra dentro de la temática de los superhéroes- Y es que la debilidad de un personaje se convierte en su fuerza. Hay una cosa que me gustó mucho, que es que mi director de animación en Astérix era sordo y venía del medio rural. Pero precisamente por su sordera, entró a una escuela especial que le permitió descubrir el medio urbano, la ciudad y la animación. Así que por su discapacidad pudo acceder a cosas que no habría podido conocer de otra forma. Y también me gusta esa idea de que la discapacidad puede parecer algo absolutamente horrible y limitante en un primer momento, pero que, como toda limitación, nos lleva a esforzarnos y a ir más allá, a crecer y hacernos mejores".

Fotograma de 'Iron boy'

"Incluso con un corsé se puede besar a una chica"

Una preciosa historia que también trata sobre el paso a la edad adulta y sobre el primer amor, ya que Christophe se enamorará de una chica rebelde. "El paso a la edad adulta es un tema que me gusta mucho, porque me parece una transformación muy misteriosa durante la que afloran las primeras emociones, los primeros sentimientos... Pero todavía hay algo muy infantil en nuestro comportamiento".

"En cuanto a ese primer amor, yo no lo experimenté así, pero me gustaba transmitir la idea de que incluso con un corsé se puede besar a una chica muy guapa", añade.

Fotograma de 'Iron boy'

"Mi padre tampoco quiso ser agricultor"

La película también habla de las relaciones paterno-filiales, ya que Christophe lamenta no poder ayudar a su padre, que atraviesa un difícil momento económico, en las labores del campo. "Mi padre era bastante diferente, así que me he inspirado en una mezcla de mis tíos para el personaje -confiesa el director-. Tenía un tío que sufría esa especie de depresión latente, escondida, porque había heredado la granja y no había podido dedicarse a lo que realmente le hubiera gustado", afirma Louis.

"Mi padre tampoco quiso ser agricultor -continúa-, pero, al menos en Francia, se sigue esa tradición familiar. Y creo que hay muchas personajes que no son felices en su vida cotidiana por haber heredado esa especie de obligación".

Fotograma de 'Iron boy'

Y es que la belleza de los paisajes de la película contrasta con la dureza del trabajo en el campo, como nos comenta el director: "Esos paisajes se inspiran en los de la Beauce, que es una región al sur de París que apenas sale en las películas porque es plana y está dedicada al cultivo intensivo de cereales. No es una zona tan bonita de campo como la de Normandía u otras zonas. Yo quería hablar de esa dureza de la vida en el campo. Pero en esa fealdad del paisaje, con ese horizonte infinito y las líneas de alta tensión que cruzan los campos, creo que también hay belleza".

"Pero, a pesar de reflejar esa dureza del trabajo en el campo, también hay momentos de felicidad, como los familiares o cuando entran en la vida del protagonista, personas como el profesor de órgano y esa chica a la que se encuentra", añade.

Fotograma de 'Iron boy'

"La acuarela me daba más libertad"

Destacar el uso de la tinta china, las acuarelas y el 2D que dan a la película ese aspecto visual tan bello y artesanal. "Como se trata de una historia ambientada en los años 80 me parecía interesante volver a una animación más tradicional. Además, me permitía ir más rápido, era menos costosa que el 3D y me daba más libertad, porque no estamos obligados a satisfacer a muchos productores. Y, al contrario de mi trabajo en Pixar o en las películas de Astérix, me permitía no perderme tanto en los detalles, sino resaltar únicamente los que quería y esbozar el resto de las imágenes".

Además, la película tiene un ritmo más contemplativo, más de película de Ghibli que de Pixar. "Creo que Ghibli es una referencia prácticamente automática en el medio de la animación, porque es una referencia omnipresente. Pero más que ese lado contemplativo, me he quedado con la forma en la que que Ghibli mezcla esa animación realista en el estudio de los gestos, de las costumbres... con lo fantástico. Por eso, al hacer la película siempre tenía en mente a Takahata y Miyazaki. Pero también me he inspirado en documentales sobre campesinos".

Esa mezcla de lo fantástico y lo real está presente en las visiones que tiene el joven protagonista, en las que puede pasar cualquier cosa: "En la cultura europea parece que las cosas son más herméticas, que algo tiene que ser realista o fantástico, pero en la cultura japonesa, en Ghibli, lo real y lo fantástico se mezclan. Esas visiones del protagonista han perturbado a algunas personas que me preguntan si realmente Christophe tiene superpoderes. Y yo les digo: "Decididlo vosotros".

Fotograma de 'Iron boy'

"El órgano se parece mucho a un tractor"

La vía de escape le llega al protagonista a través de un órgano y de la música. "Me gusta mucho la música, aunque soy más de piano -nos confiesa Louis-. Pero si tuviésemos que llevar la historia de Christophe a la mía, diría que mi emancipación fue el dibujo, la animación. Pero en la película usamos un tractor porque se parece mucho a un órgano. El corsé del protagonista también es algo mecánico e incluso un pedalero de órgano se parece a los pedales del tractor".

"También hicimos un trabajo muy delicado con el sonido, porque quería hacer algo bastante naturalista. Hicimos un rodaje sonoro para grabar las voces y trabajamos mucho con tractores y recolectoras. Cuidamos mucho los sonidos de maquinaria y los ambientes del campo", añade.

Fotograma de 'Iron boy'

En cuanto al momento que atraviesa la animación para adultos, Louis Clichy nos explica: "Todavía hay muchos prejuicios con la animación para adultos. Por ejemplo, cuando fuimos a Cannes no fuimos demasiado bien considerados hasta que recibimos el premio del jurado. Todavía hay mucho que hacer en ese sentido para eliminar los prejuicios".

"Por eso -añade-, también es positivo que haya varios estilos de animación, no solo el 3D. A mí me sigue gustando tocar las cosas con los dedos, dibujar con lápices y acuarelas. Y es algo que sigo queriendo explorar en la animación. Aunque a veces te desanima que, en ciertos pasos, como el trabajo con decorados, con la IA se hagan en un momento, mientras que hacen falta cuatro o cinco años de trabajo para que los cree un dibujante".

"Eso es bastante triste. Pero también creo que no se va a limitar a la animación o al cine, sino que muy rápidamente va a convertirse en una cuestión social mucho más amplia en todos los ámbitos, no solo en lo artístico. Una cuestión de saber cómo utilizar la herramienta y si realmente hay que utilizarla. Tal vez habrá una resistencia humana a esos cambios, pero no lo sé".

Iron boy se estrena en cines este 20 de noviembre.

Cartel de 'Iron boy'5