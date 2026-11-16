Estaba previsto un acto de campaña este lunes en la sede de la UGT en Madrid entre el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño Lula da Silva, pero finalmente se ha tenido que anular a causa de una afonía severa de este último. Ambos dirigentes, sin embargo, sí que han podido mantener un breve encuentro en La Moncloa y han podido conversar; unas palabras que han trascendido a la prensa horas después.

En esa conversación, Lula da Silva ha advertido del peligro que supone la extrema derecha y le ha mostrado su total apoyo de cara a las elecciones del 29 de noviembre: "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España".

El presidente de Brasil, que acaba de ganar de nuevo las elecciones de su país frente al ultraderechista Flávio Bolsonaro (que huyó a Estados Unidos tras su derrota), ha explicado que se llevó "una sorpresa" porque pensó que ganaría las elecciones en primera vuelta. "Posiblemente, ese exceso de confianza hizo que mucha gente no demostrase interés en participar en la campaña activamente", ha alertado.

"Cuando la gente se dio cuenta de que la extrema derecha podría ganar las elecciones en Brasil, ahí sí, el pueblo asumió la responsabilidad. Tuvimos diez millones de votos más. Algo extraordinario que ningún politólogo esperaba", ha celebrado.

Ante ello, el candidato del PSOE a la reelección confía en la victoria de la izquierda y en la movilización que se dará el próximo 29N. "Cuando la izquierda cree en la victoria, pese a las encuestas adversas, al final, acaba logrando esa victoria y tú lo lograste después de la segunda vuelta", ha asegurado.

Subida del salario del 4,5% de los funcionarios y trabajadores públicos

En una entrevista en Informativos Telecinco, Sánchez ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario de los funcionarios y trabajadores públicos. "Cinco millones de trabajadores con este compromiso del Gobierno de España", ha remarcado el presidente. El acuerdo con los sindicatos dice que debe de subir un 4,5% en 2027.

En la misma entrevista también ha reivindicado el refuerzo de los servicios públicos y ha confrontado que lo que pretenden PP y Vox son recortes. "Hay estudios que dicen que seis de cada diez hogares reciben más del Estado de bienestar de lo que pagan en impuestos. Cuatro de cada diez van a sufrir cáncer. Un tratamiento de cáncer en la sanidad pública cuesta 50.000 euros. Yo sé lo que cuesta una cama UCI a la noche: 3.000 euros. ¿Qué familia lo puede pagar?", se ha preguntado.

Sánchez, asimismo, ha criticado el acuerdo de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para crear en Ruanda un centro de deportación para solicitantes de asilo que hayan sido rechazados. "Yo a eso no le veo ni futuro ni humanidad", ha denunciado.

Sánchez pide medidas cautelares contra lonas de Hazte Oír

También se ha conocido este lunes que Pedro Sánchez ha pedido ante la justicia medidas cautelares para que se retiran lonas y mensajes en autobuses de la asociación Hazte Oír en los que se puede leer "Sánchez mata" y Sánchez corrupto".

Según la defensa del presidente, en un escrito al que ha tenido acceso RTVE, se exige la inmediata retirada de todos estos materiales dado que "no pueden tener cabida en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión, al emplear terminología que (...) ha sido declarada como constitutiva de vulneración del derecho al honor".

"No puede ser tolerable que se puedan emplear sin escrúpulos imputaciones tales como “Sánchez mata” aludiendo a episodios que, si bien pueden ser criticables desde la óptica de la gestión política, no pueden ser utilizados para imputar sin sentido alguno este tipo de insultos y expresiones", razona su defensa. Asimismo, expone que "imputar 'Sánchez corrupto' al hilo de diversos episodios acaecidos tiempo atrás en los cuales ningún tipo de participación ha tenido el demandante, contraviene los requisitos aplicables más elementales para la garantía de un legítimo ejercicio de la libertad de expresión".