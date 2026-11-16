Pedro Sánchez y el presidente de Brasil, Lula da Silva, han mantenido un encuentro en el Palacio de la Moncloa en el que ambos mandatarios han destacado la importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista. Además, han tratado cuestiones referentes al orden internacional, el futuro de las Naciones Unidas y la futura agenda bilateral para "seguir reforzando" los vínculos económicos y sociales entre ambos países.

De nuevo, ambos han vuelto a dar muestras de una gran sintonía tras saludarse con un apretón de manos y un abrazo. Esta es una de dos visitas presidenciales de la jornada ya que, tras el encuentro con Lula, pasará por la Moncloa el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

La parada en nuestro país de Lula da Silva se produce dos semanas antes de las elecciones del 29N y con la carrera electoral ya iniciada. En la agenda del día figura otro acto conjunto en la sede del sindicato UGT en Madrid, pero el presidente brasileño ha comunicado que padece una afonía y no podrá asistir. Pero sí, nos adelantan a RTVE, que Lula participará en la campaña a través de algún formato digital sin dar más detalles.

Segundo encuentro para "profundizar" en el modelo progresista

Tras el encuentro en La Moncloa, los dos líderes han mantenido una segunda conversación "de carácter político" en la que han abordado "la situación de la izquierda occidental" y han "profundizado" en el modelo progresista que ambos defienden basado en "la mejora de las condiciones laborales" y "una fiscalidad justa" como mecanismos para "generar prosperidad".

A sus 81 años, Lula llega a la capital tras participar en la cumbre del clima COP31 en Turquía y en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Filipinas. Se trata también de la primera visita a nuestro país tras su ausencia en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebró en Madrid hace unos días. El líder del Partido de los Trabajadores alegó que el cansancio acumulado tras la reciente campaña electoral brasileña no le permitía participar en el evento.

"Cada misión internacional abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo", ha destacado Lula en una publicación en redes sociales tras su paso por Filipinas. En ese mensaje, también ha anunciado que se dirigía "rumbo a Madrid".

El pasado 25 de noviembre, el líder del Partido de los Trabajadores consiguió una victoria por sorpresa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flávio Bolsonaro. Una remontada a la que ha aludido Pedro Sánchez en sus mítines como ejemplo a seguir en los próximos comicios electorales.

Otra muestra de la sintonía entre Sánchez y Da Silva

La buena relación exhibida en la escalinata del Palacio de la Moncloa no es nueva ya que, en los últimos años, los dos políticos han estrechado su relación. Una imagen de unidad que ya se comprobó en la cumbre bilateral hispano-brasileña de Barcelona en el pasado abril. Ambos líderes, considerados referentes del progresismo tanto en Europa como en América, aprovecharon para mandar mensajes conjuntos a favor de la paz.

También se reafirmaron como dique a la ola reaccionaria global y aseguraron que los dos países estaban en "la misma trinchera" frente a los conflictos internacionales y las corrientes autoritarias. Da Silva defendió que los dos países eran un ejemplo de cooperación para buscar soluciones a los problemas globales sin "ceder a las promesas del extremismo".

"La remontada del progresismo global acaba de comenzar". Así calificó Pedro Sánchez en redes la victoria de Lula Da Silva frente a Flàvio Bolsonaro en la segunda vuelta de las presidenciales brasileñas. En esa misma publicación, lanzó una apuesta que ha mantenido en estos días previos al 29N: "Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España".

Esta victoria y el éxito demócrata en las midterms norteamericanas son para el líder socialista una prueba del freno a la ola de la ultraderecha en el mundo que, según él, contagiará a España el próximo 29N. La visita de Lula ha sido interpretada como un intento de movilizar a los votantes de izquierda españoles, que se produce en la primera semana de campaña y con el debate cara a cara con el candidato popular, Alberto Nuñez Feijóo, en unos días.

Sánchez también recibe al presidente de Uruguay

Este mismo lunes, el presidente del Gobierno también ha recibido en el complejo de La Moncloa a su homólogo uruguayo, a Yamandú Orsi. "España y Uruguay compartimos una sólida relación y la voluntad de seguir reforzando nuestros vínculos económicos, comerciales y empresariales", expresa Sánchez en sus redes sociales.

"Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano", incide el jefe del Ejecutivo.