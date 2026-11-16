El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno el próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes una especie de 'ley de nietos' vasca, esto es, una reforma de la legislación electoral para que quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por la violencia terrorista de ETA "recuperen, si así lo quieren, su derecho a votar en los municipios en los que estaban empadronados" en las elecciones autonómicas.

En un mitin en Pamplona, en un recinto más pequeño que otros días, con un aforo de mil personas, según el PP, Feijóo ha asegurado que va a "saldar la deuda" pendiente con quienes defendieron la libertad, pero a los que "ETA no consiguió doblegar, pero sí consiguió echar de sus casas, de sus pueblos y de su tierra".

"Bildu no será quien firme la ley de memoria democrática de nuestra nación. [...] Y vamos a reformar la legislación electoral para que los que tuvieron que irse del País Vasco y Navarra, recuperen el derecho a votar en los municipios en los que estaban empadronados", ha explicado.

Se trata de una de las medidas, que aún no se conocían del programa electoral, titulado 'La Reconstrucción Nacional', que contiene 249 propuestas, algunas de las cuales, aparecían en gris en el documento que se presentó la semana pasada.

Defiende el acuerdo entre el PP y UPN en Navarra

En su intervención en Pamplona, ciudad en la que una moción de censura de Bildu apoyada por el PSN desalojó del Gobierno a UPN, Feijóo ha defendido el acuerdo entre el PP y UPN para concurrir juntos en Navarra, al tiempo que ha afeado los pactos de los socialistas con los 'abertzales': "Me siento muy orgulloso de que mi socia se llame Cristina Ibarrola y no se llame Arnaldo Otegi. Nosotros no firmamos pactos encapuchados, tenemos un acuerdo transparente", ha clamado.

Para Feijóo, Navarra ha sido el "laboratorio del sanchismo", donde, en su opinión, el PSOE empezó a pactar con los herederos de Batasuna y convirtió las instituciones en moneda de cambio para mantenerse en Moncloa. Y se ha mostrado convencido de que será el punto de partida del cambio político que necesita España. "En Navarra se empezó a construir el muro. Y desde Navarra lo vamos a derribar", ha asegurado.

También ha considerado que Navarra fue el origen de la "corrupción sanchista" y se ha referido al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. "Aquí empezó el saqueo masivo a las arcas públicas, se montó el sistema de corrupción que Cerdán exportó a Ferraz. Como aquí empezó la corrupción, aquí va a empezar el cambio, que Navarra sea la primera que pase la factura en las urnas", ha pedido.

Vuelve a mostrar su apoyo a Echeverría y el PP exige a Marlaska más seguridad

Dos días después de la agresión en Hernani (Guipúzcoa) al candidato del PP en las listas al Congreso por esta provincia, Jon Echeverría, Feijóo ha vuelto a mostrar su apoyo al joven y ha defendido que no dará "ni un paso atrás" frente a la violencia y las intimidaciones.

Y ha recordado que este martes estará en Eibar, localidad que inicialmente no tenía previsto visitar, y en Bilbao. "Mañana iré a Guipúzcoa a apoyar a Jon Echeverría y a todos mis compañeros en esa provincia y a dejar claro que la calle no es de los violentos. La calle es de todos los españoles y no nos van a sacar de ella jamás. Ni un paso atrás para defender la libertad en Navarra y el País Vasco", ha clamado.

En un acto previo, este lunes por la mañana, Feijóo también ha denunciado que "simplemente" por ser del PP "te puedan apadrear, te puedan pegar patadas o romperte la cara a puñetazos".

Además, el PP ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que se adopten "las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la actividad electoral en el País Vasco" y medidas de protección policial para garantizar la integridad física del candidato 'popular' Jon Echeverría.

El secretario general de PP, Miguel Tellado, ha enviado una carta al ministro tras los "gravísimos acontecimientos" del sábado en Hernani y le ha pedido una "evaluación urgente" de la situación, puesto que, ha resaltado, "está en juego la seguridad personal de nuestro candidato" y de quienes "le acompañan".

"El PP no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar y dónde podemos defender nuestras ideas", ha señalado.

Medidas para el mundo rural y la pesca

Feijóo ha comenzado el primer lunes de campaña, viajando a Lleida, donde ha visitado una explotación agrícola y ganadera y donde ha desgranado sus medidas para "agricultura, ganadería y pesca" y ha presentado el "libro blanco" que ha elaborado con las mismas y que servirá como "guía" para hacer un "pacto nacional" al respecto.

El aspirante a la Moncloa ha resumido sus cinco compromisos con el mundo rural: menos burocracia, fiscalidad específica, reforzar los controles en frontera de productos de fuera, un pacto nacional por el agua, y una mano de obra con "inmigración ordenada".

Para Feijóo, las obligaciones burocráticas del campo son "desproporcionadas", y por eso, se ha comprometido a pedir en el primer Consejo Europeo al que asista "sumarse a la moratoria regulatoria" y también a derogar cualquier legislación añadida por el Gobierno español a la europea, para que el campo español no tenga que cumplir más normas que los vecinos europeos. Además, ha garantizado que no se levantará de la mesa "mientras no se mantenga el presupuesto de la Política Agraria Común para España".

También ha defendido una "política fiscal positiva" y que el pago de las ayudas sea "automático", así como reforzar los controles en frontera para que los productos de fuera cumplan al menos los mismos requisitos de calidad que los de España. Además, ha prometido un Pacto Nacional de Agua, en el que se destinará 40.000 millones de euros a infraestructuras hídricas.

Y por último se ha referido a la inmigración. El líder del PP ha sostenido que para el sector agrario es "indispensable" la inmigración, y ha prometido que se establecerán "cupos máximos" para que vengan migrantes de "forma ordenada", siempre "vinculado al mercado laboral", pero que además, "se integren en la sociedad" y "con respeto a las leyes".

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