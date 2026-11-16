Día 3: Primer sábado de campaña Primer sábado de campaña con reproches cruzados entre los candidatos Día 4: Primer domingo de campaña Los partidos culminan el primer fin de semana de campaña ofreciendo sus recetas para el 29N Día 5: Cuarto día de campaña Las propuestas fiscales o sobre migración, en el foco en una jornada de campaña con nuevos cruces de reproches Día 6: Inmigración irregular, en campaña La inmigración irregular, IVA progresivo en los suministros, propuestas laborales y de vivienda, en campaña

01.17 min Sánchez con Lula, 'ley de nietos' vasca, propuestas fiscales, migración o vivienda marcan el primer lunes de campaña

Los candidatos llegan a este lunes de campaña cruzando reproches y lanzando sus propuestas políticas y económicas: de la 'ley de nietos vasca' al tope de las herencias millonarias, pasando por el SMI propio para el País Vasco o la bajada del IRPF.

Lo han hecho combinando las entrevistas y los encuentros informativos con mítines en distintas ciudades. El candidato 'popular, Alberto Núñez Feijóo, se lanza a apelar el voto en Lleida y en Pamplona; el aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro con el presidente brasileño Lula da Silva, su primera visita a España desde que ganó las elecciones en octubre; el candidato de Vox, Santiago Abascal, recala en la isla de Tenerife, y la de Frente Amplio, Ada Colau, presenta su programa electoral y participa en un diálogo sobre vivienda en Madrid.

Feijóo propone una 'ley de nietos' vasca y exige seguridad en la campaña En el cuarto día de campaña, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno el próximo 29N, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que impulsará una especie de 'ley de nietos' vasca, esto es, una reforma de la legislación electoral para que quienes tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra por la violencia terrorista etarra "recuperen, si así lo quieren, su derecho a votar en los municipios en los que estaban empadronados" en las elecciones autonómicas. Lo ha dicho en un mitin en Pamplona este lunes por la tarde y ha justificado hacerlo para "saldar la deuda" pendiente con quienes defendieron la libertad, pero a los que "ETA no consiguió doblegar, pero sí consiguió echar de sus casas, de sus pueblos y de su tierra". Feijóo promete una 'ley de nietos' para que los exiliados por ETA puedan votar en las elecciones de Euskadi Mª Carmen Cruz Martín Además, ha prometido que "Bildu no será quien firme la ley de memoria democrática de nuestra nación". En su intervención en Pamplona, ciudad en la que una moción de censura de Bildu apoyada por el PSN desalojó del Gobierno a UPN, Feijóo ha defendido el acuerdo entre el PP y UPN para concurrir juntos en Navarra, al tiempo que ha afeado los pactos de los socialistas con los 'abertzales': "Me siento muy orgulloso de que mi socia se llame Cristina Ibarrola y no se llame Arnaldo Otegi. Nosotros no firmamos pactos encapuchados, tenemos un acuerdo transparente", ha clamado. Feijóo ha comenzado la jornada con la visita a una explotación agrícola y ganadera en Lleida, donde ha explicado sus medidas para "agricultura, ganadería y pesca", que se recogen en el "libro blanco" que ha elaborado. Entre sus compromisos con el mundo rural: menos burocracia, fiscalidad específica y un Pacto Nacional de Agua, que contará con 40.000 millones de euros para infraestructuras hídricas. Y ha admitido que la inmigración en el campo es "indispensable", pero ha defendido que tiene que ser "ordenada, vinculada al mercado laboral e integrada" y que respete las leyes. Y para ello, ha abogado por que haya unos "cupos máximos", y que el que venga a España lo haga con "contrato de trabajo" y "que se integre en la sociedad". También se ha comprometido a pedir en el primer Consejo Europeo al que asista "sumarse a la moratoria regulatoria" y a derogar cualquier legislación añadida por el Gobierno español a la europea. Además, ha garantizado que no se levantará de la mesa "mientras no se mantenga el presupuesto de la Política Agraria Común para España". Y ha defendido reforzar los controles en frontera para que los productos de fuera de la Unión Europea cumplan al menos los mismos requisitos de calidad que los de España. Por otro lado, el secretario general de PP, Miguel Tellado, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras los "gravísimos acontecimientos" del sábado en Hernani (Guipúzcoa), donde atacaron al candidato 'popular' al Congreso por esta provincia, Jon Echevarría, lo que le obligó a cancelar un acto electoral. En la misiva, el PP le ha pedido una "evaluación urgente" de la situación, puesto que, ha resaltado, "está en juego la seguridad personal de nuestro candidato" y de quienes "le acompañan", así como también ha exigido que se adopten "las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo de la actividad electoral en el País Vasco". "El PP no va a renunciar a presentarse en ningún lugar de España, ni va a aceptar que la violencia, las amenazas o la intimidación determinen dónde podemos estar y dónde podemos defender nuestras ideas", ha señalado.

Sánchez quiere seguir la estela de Lula Pedro Sánchez ha recibido al presidente de Brasil, Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa en un encuentro institucional. Posteriormente, el PSOE ha informado de que han mantenido una conversación posterior fuera del complejo presidencial donde han analizado la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden. En dicho encuentro extrainstitucional, Lula ha advertido del riesgo de la extrema derecha poniendo como ejemplo su propia experiencia electoral y ha mostrado su apoyo al candidato socialista: "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España". Lula muestra su apoyo a Sánchez de cara el 29N: "Es muy importante que tú ganes las elecciones en España" Àlex Cabrera Este diálogo entre ambos mandatarios coincide, además, con la petición de Sánchez de aplicar medidas cautelares para retirar lonas y carteles de la organización ultra Hazte Oír, en los que se leen expresiones como "Pedro Sánchez mata" o "Sánchez corrupto". En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, la letrada argumenta que la actividad es "constitutiva de vulneración del derecho al honor" y que "no puede ser tolerable" emplear "sin escrúpulos" esas imputaciones. Por otro lado, el portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por Vizcaya, Patxi López, ha acusado a Feijóo de "actuar de forma rastrera" al responsabilizar a los socialistas de "la violencia" en campaña, tras el ataque en Hernani al candidato guipuzcoano del PP al Congreso, Jon Echeverría, este sábado. "Me parece que es tener poca vergüenza hacer eso y utilizarlo de esta manera tan rastrera en campaña", ha dicho en Onda Vasca. En materia de vivienda, ha defendido la actuación del Gobierno con "la primera ley de vivienda de España de toda la democracia" y al haber dedicado "30 veces más de presupuesto a las políticas de vivienda, también a la construcción". Sin embargo, ha apuntado que, "lejos de seguir el ejemplo de Euskadi", las Comunidades del PP "se han vuelto insumisas y no aplican ni la ley de vivienda, ni determinan zonas tensionadas, ni ayudan, ni colaboran para construir vivienda pública". El Gobierno va a "diferenciar" al pequeño propietario de los fondos buitre aumentando los impuestos para los especuladores de la vivienda para poner "pisos a disposición de la gente", ha asegurado también el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid ha mantenido un encuentro con familias monomarentales en la sede de la Asociación de Solidaridad con Madres Solteras y ha advertido al gobierno madrileño que ya "no tiene excusas" para "seguir marginando" a 250.000 mujeres, tras aprobar el Ejecutivo central la semana pasada un real decreto-ley para ampliar su protección y que exigirán a todos los grupos su apoyo.

Abascal viaja a Canarias y carga contra la "invasión migratoria" Después de arrancar su campaña en Madrid y recorrer durante el primer fin de semana de campaña electoral Almería, Murcia y Barcelona, el líder y candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha comenzado este lunes en Tenerife una minigira por las Islas Canarias que le llevará también a Las Palmas y Lanzarote durante el martes. Desde el entorno del Castillo Negro de Tenerife, Abascal, ha vuelto a realizado uno de sus discursos más antimigratorios de todos los que lleva en campaña electoral. Según Abascal, el gobierno de Sánchez ha "promovido" una "invasión" a la isla de El Hierro con sus políticas, después de que en la primera quincena hayan llegado más de 8.000 migrantes subsaharianos a las costas del archipiélago. Para Abascal, "no cabe ni uno más" y "si no los quieren en Marruecos o Mauritania, aquí tampoco". Abascal endurece su discurso migratorio aprovechando su paso por Canarias: "Que entren 8.000 en El Hierro es una invasión" Félix Donate Mazcuñán Según Abascal, "la invasión migratoria ha colapsado el mercado de la vivienda y la sanidad" y ha asegurado que "no quieren que entre ni un cayuco más" y que "sean devueltos a su puerto de origen". Una medida que las leyes internacionales prohíben. Abascal continuará mañana su ruta por las Islas Canarias con dos actos. Uno en Lanzarote y otro en Las Palmas.

Colau pide que la primea decisión de un posible Gobierno de coalición sea bajar el alquiler La vivienda ha sido el eje central del acto que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha desarrollado en Madrid. Aquí ha respondido a la afirmación de Pedro Sánchez, que dijo que le gustaría gobernar con la formación de la exalcaldesa de Barcelona, con una condición: "Para que el Frente Amplio esté en un futuro Consejo de Ministros de un gobierno progresista, el primer decreto que debe aprobar es el que estabilice los precios del alquiler y baje los precios de los contratos", ha señalado. Colau condiciona un futuro Gobierno con Sánchez a que la primera medida sea un decreto para bajar el alquiler Noemí San Juan Colau, que ha responsabilizado al bipartidismo de hacer de la vivienda "una mercancía", ha asegurado que su formación defiende a la mayoría social, que son "los pequeños propietarios y las personas inquilinas". Por la mañana, la formación presentaba su programa electoral, con medidas como limitar las herencias a un máximo de diez millones de euros. El portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha presentado la medida, que pretende evitar que "nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida". Entre las propuestas de la coalición, otras para evitar la acumulación de pisos, la creación de un Fondo Generacional de la Energía soberano, o una nueva Prestación Universal por Crianza para menores de 18 años. Bustinduy ha desvelado que la "oposición frontal, férrea e inamovible del PSOE a esta prestación" ha caído. Por eso, ha recordado al ejecutivo de Sánchez que "quedan tres consejos de ministros" y "no hay porqué esperar": "Frente Amplio se ha puesto a trabajar para que se adopte antes de las elecciones generales".

Rufián: "Aspiro a ser presidente de la Generalitat con un frente con la CUP y Comuns" En un desayuno informativo en Barcelona organizado por Nueva Economía Fórum y presentado por el expresidente catalán Pere Aragonés, Rufián ha asegurado que aspira "algún día" a ser el presidente de la Generalitat después de que lo sea el líder de su partido, Oriol Junqueras, "con un frente con la CUP, Comuns y lo que quede de Podemos". Y apuesta por articular en Cataluña una alianza de izquierdas y que Junts "se parezca" al PNV y no a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o a la líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols. Posteriormente, en un acto en Barcelona junto al líder republicano, Oriol Junqueras, Rufián ha planteado que esto "va del PSC o de nosotros" y ha reclamado un 'cara a cara' con el ministro socialista Jordi Hereu. "Tengo clarísimo que si no apretamos al PSOE, nadie más lo hará". Además, ha dicho no tener "puñeteras ganas" de que Abascal sea vicepresidente. "Quiero un gobierno del PSOE sometido a las izquierdas soberanistas", ha reiterado.

Junts propone "agilizar" los expedientes de expulsión, bajar el IRPF y eliminar Sucesiones La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha abogado este lunes por "agilizar los expedientes de expulsión" a inmigrantes en situación irregular, al tiempo que ha defendido bajar el IRPF y eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En un desayuno informativo organizado por Amics del País en Barcelona, Nogueras ha situado como prioridad que Cataluña asuma las competencias en inmigración y que se "dé aire a las clases medias y trabajadoras". Junto a ella ha estado el expresidente catalán Artus Mas, que ha recetado a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, "menos ideología y más soluciones" con la vivienda y ha asegurado que estas pasan por colaborar con el sector privado. "Toda medida de vivienda que no pase por una concertación entre poderes públicos y el mundo privado, que no pase por la concertación entre la Generalitat y los ayuntamientos, es un engaño", ha advertido.

EH Bildu condena los altercados en Hernani La candidata por Guipúzcoa, Oihana Etxebarrieta, ha condenado los altercados del sábado en Hernani, que llevaron al candidato del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, a cancelar un acto. "Creemos que la forma de demostrar la lucha contra el antifascismo es como lo hizo EH Bildu el sábado en las calles de Bilbao, de forma pacífica y aglutinando mayorías. Creemos que para hacerle frente al bloque reaccionario tenemos otra oportunidad el 29 de noviembre en las urnas", ha declarado Etxebarrieta a los medios durante la movilización semanal del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria en San Sebastián. Por la tarde, en el Casino de Llodio (Vitoria), la hasta ahora portavoz del partido en el Congreso, la histórica Mertxe Aizpurua, quien ha cargado contra Feijóo y Abascal. "Su único proyecto es la negación de nuestra condición nacional, la tristeza, la motosierra, el insulto y la mentira", ha exclamado, recordando que "el bloque reaccionario" es "absolutamente minoritario" en Euskadi. En este acto, EH Bildu ha publicado hoy su programa con más de 200 propuestas dirigidas a reforzar los servicios públicos. Entre sus prioridades, la vivienda, el empleo, las pensiones, la transición ecosocial y el reconocimiento nacional y político del país.

PNV aboga por un SMI propio y más autogobierno La candidata del PNV por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha defendido la necesidad de instaurar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio para el País Vasco, acorde con su "carestía de vida" y nacido del acuerdo entre sindicatos, patronales e instituciones públicas. En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Vaquero ha incidido en que lo "deseable" es poder negociar con sindicatos, patronal e instituciones: "Está en nuestro ADN buscar el acuerdo con los diferentes". En materia de vivienda, ha propuesto una solución de "doble biomio" que consista tanto en construir nueva vivienda como en regular el mercado, aunque sin perjudicar a los pequeños propietarios. "Sin vivienda, no hay política de vivienda", ha planteado. Por otro lado, ha puesto como objetivo para su partido continuar siendo "la voz de Euskadi" en Madrid y mantener su grupo parlamentario propio, además de hacer avances en el estatus propio, la "relación bilateral con el Estado" y el cumplimiento del Estatuto de Gernika. El PNV pide un SMI propio que permita hacer frente a la "carestía de vida" en el País Vasco

Podemos propone crear un impuesto a las viviendas vacías Podemos plantea en su programa electoral la creación de un impuesto a las viviendas vacías que cuadruplique el coste que conlleva actualmente para sus propietarios el tenerlas sin habitar ni alquilar. Así lo ha anunciado este lunes la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, en su acto en Elche (Alicante) junto a la candidatura de Front Valencià, coalición que une a Compromís, Podemos y el Frente Amplio pero que en esta provincia lidera la coordinadora de Podemos en la Comunidad, María Teresa Pérez. "Proponemos crear un gran impuesto a la vivienda vacía y eliminar todo tipo de beneficios fiscales a los rentistas, de regalos fiscales", ha indicado. Y ha justificado la medida para hacer frente a los casi "4 millones de viviendas vacías" que hay en España.

CC recuerda el reto migratorio y pide "ser atendida como merece" La candidata de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha señalado en Las Mañanas de RNE que la crisis migratoria que estos últimos días ha estado afectando a la isla de El Hierro es uno de los principales retos que tiene el archipiélago y ha recordado que Canarias quiere medidas adaptadas a sus problemas, para "ser atendida como merece". De este modo, insiste en que el 29N "se vote pensando en Canarias, para encontrar respuestas a nuestros problemas". 04.41 min Entrevista electoral: Cristina Valido, candidata de Coalición Canaria

Ara Més apuesta por rebajar el peso del turismo en la economía balear La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha situado el problema de la vivienda como el principal inconveniente en Baleares. En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha propuesto medidas centradas en la prohibición o limitación de compra por parte de no residentes o poner un límite al precio de los alquileres. Además, Gomila ha puesto el foco en el turismo "para ir rebajando su peso de la economía", ya que considera que el modelo balear está desbocado desde hace 20 años y se deben fomentar otras industrias. 04.51 min Entrevista electoral: Carme Gomila, candidata de Ara Més-Front Ampli