La candidata de la lista de Unión del Pueblo Navarro (UPN) al Congreso que se presenta en coalición con el PP a las elecciones generales del 29 de noviembre, Leticia San Martín, apuesta por "volver a dar confianza" a los arrendadores para que pongan sus pisos en alquiler e impulsar el acceso asequible a la vivienda para los jóvenes.

Así lo ha asegurado este lunes en el espacio electoral de La Hora de La 1, donde también ha abogado por "construir más vivienda" y se ha comprometido a impulsar la construcción de 13.000 viviendas de protección oficial en la siguiente legislatura.

"Se han aplicado las famosas zonas tensionadas y lo único que han conseguido es que baje la oferta de alquiler un 44%, la gente retira sus pisos de la bolsa de alquiler, creemos que lo que hay que hacer es que recuperen la confianza", ha dicho, y de este forma que los jóvenes puedan acceder a ese alquiler, ya que en esta comunidad autónoma la tasa de emancipación es la "más baja de todo el Estado porque no hay vivienda asequible".

Preguntada por cuáles son los compromisos que esperan que el PP cumpla primero por el acuerdo alcanzado para concurrir en coalición, ha dicho que en primer lugar han "blindado el respeto a su régimen foral" y el convenio económico y en segundo lugar que "vengan las grandes infraestructuras que necesita Navarra" como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y la conexión por autovía a Madrid, "compromisos" que según asegura, tienen dentro de ese acuerdo y esperan cumpla con un calendario.

UPN va a "pelear" en Madrid para la "mejora de los servicios" en Navarra

De todas las medidas que su formación presenta en su programa de cara a estas elecciones generales, San Martín ha señalado la "mejora de los servicios públicos", ya que en Navarra tienen "un ejemplo de la decadencia" en Educación, Vivienda, Seguridad, "todo ese conjunto de servicios públicos han empeorado considerablemente" pese a que se trata, según ha asegurado, de una de las comunidades autónomas donde más impuestos se pagan y por ello .

"Uno de nuestros compromisos principales será pelear en Madrid para la mejora de los servicios" y también para "reforzar" la industria ante el tejido industrial que están perdiendo, utilizando para ello la fiscalidad propia que hay que "mejorar" para que las empresas quieran ir a Navarra y "ser competitivos" con el convenio económico.