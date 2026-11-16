La candidata del PNV por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha defendido la necesidad de instaurar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio para el País Vasco, acorde con su "carestía de vida". Además, ha pedido que nazca del acuerdo entre sindicatos, patronales e instituciones públicas.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Vaquero ha incidido en que es necesario que se den cambios legislativos para que sea el propio País Vasco el que lo instaurara, y que lo "deseable" es poder negociar con las partes: "Está en nuestro ADN buscar el acuerdo con los diferentes". Así, ha evitado cifrar a cuánto ascendería dicho SMI, aunque ha insistido en que tiene que ser "acorde al nivel de vida en Euskadi".

Para la dirigente jetzale, otra de las prioridades es impulsar la estabilidad en el empleo y mejorar los salarios para que sean "dignos". Para lograrlo, la apuesta del PNV es ofrecer "seguridad" a las empresas para que sigan creciendo y puedan adaptarse "a las nuevas necesidades" del mercado actual. Al mismo tiempo, mejorar los salarios para evitar "un desequilibrio" y permitir que los jóvenes "puedan hacer frente a su proyecto de vida" e independizarse.

Precisamente, en materia de vivienda, ha propuesto una solución de "doble biomio" que consista tanto en construir nueva vivienda como en regular el mercado, aunque sin perjudicar a los pequeños propietarios. "Sin vivienda, no hay política de vivienda", ha planteado.

En cuanto a las pensiones, Vaquero ha recordado que su formación negoció en 2018 con el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) la revalorización con respecto al I Índice de precios de consumo (IPC), algo "garantizado en el Pacto de Toledo", y ha reivindicado a su partido como una "apuesta segura" para los pensionistas. "Es muy importante dar seguridad a las personas mayores que han trabajado toda la vida, que van a tener una pensión digna, acorde a lo que sube el nivel de vida", ha afirmado.

Aspira a seguir siendo "la voz de Euskadi" en Madrid

Por otro lado, ha puesto como objetivo para su partido continuar siendo "la voz de Euskadi" en Madrid y mantener su grupo parlamentario propio, además de hacer avances en el estatus propio, la "relación bilateral con el Estado" y el cumplimiento del Estatuto de Gernika.

"Queremos más autogobierno también, sobre todo en materia ferroviaria, en infraestructuras del transporte. Son muy importantes porque estructuran un país y además ayudan a la movilidad de las personas y a generar más competitividad como territorio", ha agregado Vaquero. Asimismo, ha reclamado más poder de decisión para gestionar los aeropuertos vascos y mejorar sus conexiones ferroviarias.