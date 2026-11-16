Nos habéis consultado al WhatsApp de VerificaRTVE por mensajes que circulan en redes sociales alertando de un apagón o un ciberataque a nivel mundial este 17 de noviembre. Estos contenidos señalan como prueba un simulacro del sistema de emergencias de Estados Unidos, una predicción de Los Simpson o vídeos manipulados del presidente estadounidense, Donald Trump. Te explicamos el origen de estos mensajes y por qué no hay pruebas de lo que difunden.

"Es necesario almacenar comida, agua, oro, plata, armas, munición y dinero lo antes posible. El apagón global comenzará el 17 de noviembre", afirma un 'post' de X del 11 de noviembre. Otra publicación en esta red social del 7 de noviembre dice en inglés: "Recuerda el 17 de noviembre. A la gente le están diciendo que es el día en que un ciberataque global golpea a los bancos y a internet al mismo tiempo. Retira tu efectivo. Haz acopio de comida y agua. Prepárate para cuentas bancarias en 0 dólares y hasta 3 meses sin conexión". El texto menciona los ataques en supermercados europeos y las recomendaciones en la UE para "sobrevivir 72 horas", y hace referencia a una prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia de Estados Unidos el 17 de noviembre.

En Estados Unidos se ha programado un simulacro, no un apagón

No hay pruebas de que se prevea un apagón el 17 de noviembre de 2026, a fecha de publicación de este artículo. La prueba del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia estadounidense que menciona el mensaje de X es, en realidad, un simulacro que consiste en emitir un mensaje en televisión y radio, pero no indica que se vaya a producir un apagón ni un ciberataque. Lo anunció en redes sociales la Agencia Federal de Gestión de Emergencias el 9 de noviembre. El comunicado de la Comisión Federal de Comunicaciones, una agencia del Gobierno estadounidense, dice que la prueba tendrá lugar el 17 de noviembre a las 14:40 (hora este en EE.UU.) y, si las condiciones obligan a aplazarla, se haría el 3 de diciembre.

El simulacro, según este documento, consiste en emitir un mensaje, en inglés y en español, que aclara: "Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público". En este documento no encontramos ninguna mención a un apagón en esa fecha. Tampoco encontramos, mediante una búsqueda por palabras clave, ninguna fuente oficial de Estados Unidos que prevea un apagón generalizado este martes.

Intervenciones de Donald Trump manipuladas para que inviertas en criptomonedas

Varias cuentas de Instagram y Facebook difunden en los últimos días vídeos manipulados que presentan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciando un apagón. En estas grabaciones aparece diciendo que solo tendrán electricidad quienes inviertan en un fondo de criptomonedas. Un vídeo de Instagram del 6 de noviembre muestra al mandatario diciendo en inglés: "Estados Unidos estará paralizado durante 90 días. Los únicos americanos que tendrán electricidad durante este tiempo serán los que tengan United States Power Reserve (USPR)". Es falso.

Publicación que difunde falsamente que Trump ha anunciado que habrá un apagón, con sello 'creado con IA'VerificaRTVE

El audio de Trump está manipulado con inteligencia artificial (IA). Mediante una búsqueda inversa, comprobamos que el vídeo original lo publicó Fox News el 2 de noviembre de 2026 y que corresponde a una comparecencia del mandatario estadounidense en la que no habla de un apagón, sino que critica al Partido Demócrata. La emisión de Fox y el vídeo manipulado coinciden, por los movimientos de Trump, a partir del segundo 00:11. La herramienta de detección de audio de TruthScan concluye que el sonido está manipulado con IA con más de un 90% de fiabilidad en su análisis.

El verificador estadounidense Snopes ha analizado esta cuenta que difunde el vídeo falso de Trump y otros perfiles de Facebook y de Instagram que han extendido la misma narrativa. Estos perfiles de redes (1, 2 y 3) manipulan de forma recurrente intervenciones públicas del presidente de EE. UU. para presentarle anunciando un apagón en los próximos días y, en última instancia, promocionar la inversión en criptomonedas para evitar las consecuencias.

Los Simpson no predijeron un 'gran apagón' para el 17 de noviembre de 2026

Entre los mensajes que anuncian un supuesto apagón para el 17 de noviembre, hay publicaciones que aseguran que la serie de televisión 'Los Simpson' predijo "el 'Gran Apagón'" para este día en el "episodio 'It's a Blunderful Life' (¡Qué bello es pifiarla!) emitido el 19 de noviembre de 2023". Un mensaje de X publica este mensaje junto a una grabación de 1 minuto y 4 segundos de duración en la que se ve un fragmento de la serie que comienza con el rótulo "Día de Acción de Gracias dentro de 60 años".

Mensaje de X que difunde un episodio de Los Simpson como prueba de "un gran apagón" el 17 de noviembre de 2026VerificaRTVE

Este capítulo no prueba que Los Simpson predijeran un 'gran apagón' para el 17 de noviembre de 2026. En este episodio, Lisa Simpson recuerda: "El gran apagón que casi destruyó nuestro pueblo". A continuación, se muestra un diario con la fecha 17 de noviembre, sin especificar el año. En realidad, según recoge la televisión francesa TF1, el apagón que muestra ese capítulo "se debe a un error humano y no a un ciberataque".

De hecho, esta es una práctica desinformativa habitual que consiste en difundir episodios de esta serie de televisión para alimentar teorías de la conspiración asegurando que predijeron un suceso actual. En VerificaRTVE ya advertimos el pasado 11 de mayo sobre este tipo de contenidos cuando aclaramos que los Simpson no predijeron el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. También les han adjudicado el anuncio de los atentados terroristas del 11-S o la muerte del papa Francisco. El verificador estadounidense Snopes ha desmentido en varias ocasiones estas falsas predicciones atribuidas a esta serie de televisión.

Las recomendaciones de la Unión Europea

Los mensajes de redes sociales que alertan de un apagón también se refieren a la recomendación de la Unión Europea para que la población prepare un kit de supervivencia de 72 horas ante una posible emergencia. Esta indicación no es nueva, la UE lo prevé desde marzo de 2025.

El 3 de noviembre de 2026, la Comisión Europea adoptó una serie de medidas para responder ante una crisis. El comunicado no menciona una amenaza concreta, pero sí habla de "crisis cada vez más frecuentes y complejas que afronta Europa". La comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, lo presentó en el Foro Europeo de Protección Civil. Una de las cuatro directrices es la 'Autosuficiencia de 72 horas', que consiste en "ayudar a las personas a cubrir sus necesidades básicas durante los tres primeros días de una emergencia, mientras se moviliza la asistencia pública".

Sin embargo, la recomendación de llevar un kit de supervivencia para tres días no es nueva, se publicó en marzo de 2025, como parte de la Estrategia de la Unión Europea para la Preparación ante Crisis. Lahbib lo anunció en sus redes sociales y mostró algunos de los elementos que deberían incluirse.

Europa en un contexto de guerra híbrida

Esta narrativa circula en un contexto de sabotajes y ciberataques contra varios países europeos. El 12 de octubre, cientos de supermercados de Francia fueron blanco de un ciberataque que provocó pérdidas de millones de euros en alimentos. Esta situación se repitió el 2 de noviembre en decenas de supermercados en siete países europeos. A esto se suma la oleada de falsas amenazas de bomba en vuelos europeos desde principios de noviembre, que también han afectado a más de 6.000 colegios en Italia.

Como contamos en RTVE Noticias, Francia atribuye a Irán el ataque contra cientos de supermercados. Aunque aún se desconoce la autoría de estos ataques, Rusia aparece en numerosas investigaciones sobre amenazas híbridas y los informes europeos también apuntan la manipulación informativa de China o la presión de Marruecos desde el flanco sur.