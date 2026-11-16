Falsa alarma, el detingut a Manresa no era el Ruso
- La detenció d’un home a Manresa permèt aclarir que no estava relacionat la recerca de Manuel Ferrero, 'el Ruso'
- L’actuació policial ha obligat a tallar la circulació de l’R4 entre Montcada Bifurcació i Manresa
La detenció d’un home a Manresa ha permès aclarir que es tractava d’una falsa alarma relacionada amb la recerca de Manuel Ferrero, «el Rus». Uns veïns van identificar erròniament el detingut com el fugitiu, fet que va portar la Guàrdia Civil a obrir una investigació i va desencadenar un ampli dispositiu policial. Al llarg de la tarda d'aquest dilluns, la Guàrdia Urbana de Manresa va arrestar l’individu, que ja era conegut pels cossos policials.
Segons les primeres informacions, el detingut és un presumpte autor habitual de delictes i se li atribueixen danys per la crema de contenidors. Es tracta de la mateixa persona que hores abans havia fet saltar totes les alarmes i havia contribuït al caos ferroviari després que es tallés la línia R4 a Montcada i Reixac. Mentrestant, el Ruso continua fugit. Està acusat, entre altres fets, d’un tiroteig contra una menor i de la col·locació d’una motxilla bomba a Oviedo que va causar la mort d’un policia i va ferir-ne un altre.
La intervenció es va iniciar arran d’una trucada rebuda per la Guàrdia Civil, en què una persona assegurava haver vist el fugitiu a Manresa. La informació va conduir els investigadors fins a dos combois de la línia R4 de Rodalies que es dirigien cap a Montcada i Reixac, on es creia que podia viatjar el sospitós.
Inspecció dels combois
La Guàrdia Civil va inspeccionar el primer tren, mentre que els Mossos van intervenir en el segon. Els escorcolls es van dur a terme amb el suport dels Tedax i de la Unitat Canina. En un dels combois es va procedir al desallotjament preventiu dels passatgers per facilitar les tasques de verificació i garantir la seguretat.
Després d’identificar els ocupants i revisar els dos trens, el resultat de les inspeccions va ser negatiu. Les forces de seguretat no van localitzar el fugitiu ni van detectar cap situació de risc. Cap a les 13.30 hores, els passatgers van poder tornar a accedir al tren i reprendre el viatge.
Afectacions ferroviàries
L’operatiu va obligar a interrompre la circulació de l’R4 entre Montcada Bifurcació i Manresa, fet que va requerir un servei alternatiu de transport per carretera. Tot i la recuperació del servei, els trens continuen registrant retards que poden superar els 40 minuts. Paral·lelament, les autoritats mantenen obertes altres línies d’investigació per localitzar el sospitós.