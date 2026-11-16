Qué mejor manera de recuperar la normalidad tras el temporal que con “el arca de Noé, una invitada de cada especie”, en palabras de Carolina Iglesias. La comunicadora y cómica de Estirando el chicle conducirá, junto a la histórica presentadora Paula Vázquez, los Premios Ídolo 2026, que se podrán ver el miércoles 2 de diciembre en directo en RTVE Play. Unos galardones creados por la tercera de ese muestrario de especies que recibió David Broncano en La Revuelta, Aida Domènech, conocida en redes sociales como Dulceida. Una de las primeras creadoras de contenido que adquirió relevancia en nuestro país y fundadora en 2022 de estos galardones que han reconocido la labor de personalidades como Ibai Llanos, Inés Hernand, Laura Escanes, Lola Lolita, Plex, Nerea Pérez de las Heras o nuestra Lalachus, entre muchos otros. Y alguno de los ganadores no ha sido precisamente del agrado de Dulceida.

La exclusiva de los Premios Ídolo 2026

Las semanas de ventana electoral en las que David Broncano entrevistó a los principales candidatos a las generales han pasado factura. Y Dulceida, Paula Vázquez y Carolina Iglesias quisieron compensarlo premiando a La Revuelta con un Premio Ídolo creado y entregado ex profeso, a dedo, al mejor programa de entretenimiento. “Da suerte, que dicen que la vas a necesitar”, bromeaban las invitadas, a lo que Broncano respondió con un discurso de agradecimiento “a todos los políticos que confiaron en mí”.

Una categoría que no está entre las novedades incluidas en esta quinta edición, que tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre y que se podrá ver por primera vez en directo en RTVE Play. Quienes sí estarán serán los hermanos Muñoz, Estopa, cuya actuación confirmó la propia Dulceida en exclusiva desde La Revuelta: “Me hace mucha ilusión, son mi adolescencia”, celebraba la fundadora de unos premios que se dirimen por “un jurado formado por profesionales que cambia cada año”, de manera que “no hay tongo” y, de hecho, “ha ganado gente que a mí no me gusta”, reconocía.

La Revuelta La Revuelta | Dulceida da la exclusiva: Estopa actuará en los Premios Ídolo 2026 Dulceida anuncia en exclusiva en 'La Revuelta', junto a Paula Vázquez y Carolina Iglesias, la actuación de Estopa en los Premios Ídolo 2026, que se verán en RTVE Play Ver ahora

¿Prefieres pillar o que te pillen?

En su visita anterior a La Revuelta, Dulceida explicó que se había “puesto las pilas” para responder a Las preguntas clásicas de Broncano. “Esta vez, mi mujer me ha dicho: miente” para camuflar sus malas cifras en la cuestión de las relaciones por falta de tiempo. Algo similar le ocurría a Carolina Iglesias, que presumió de musculatura pero no pudo hacerlo de sus datos, por lo que tuvo que pedir prestados los de una amiga. Quien sí remontó el vuelo fue Paula Vázquez, que, tras haber confesado una falta total de libido en su última entrevista en el programa, ha descubierto que, sencillamente, tenía baja la testosterona. Gracias a un gel, “ahora entiendo el canibalismo. ¡A funcionar!”, celebraba tras haber recuperado el deseo. Una vez más, la pregunta del sexo volvió a generar conversación, ya que Dulceida recordó una ocasión en la que descubrió a sus padres manteniendo relaciones en un camping cuando ella tenía 15 años, y posteriormente fue hallada por sus progenitores en pleno acto. Lo cual dio pie a una pregunta que, sin duda, será trasladada a próximos invitados: ¿Prefieres pillar o que te pillen?

¿Cómo gestiona Dulceida sus polémicas?

La reciente polémica relacionada con las entrevistas electorales en La Revuelta llevó a David Broncano a indagar sobre la manera en la que gestionan sus invitadas una circunstancia como esa. “No se dieron cuenta de que el verdadero partido eras tú”, animaba Paula Vázquez a su compañero tras las críticas recibidas. Por su parte, Dulceida aseguró estar “acostumbrada” a ese tipo de situaciones, reconociendo que salió de Twitter (ahora X) porque “mentalmente, nadie puede aguantar” vivir inmerso en las dinámicas de dicha red social. “Todos la cagamos y nos equivocamos”, asumía la creadora de contenido, que subrayaba también que, en otras ocasiones, “se malinterpretan o se inventan las cosas”. Por eso, una vez hecha la reflexión sobre lo sucedido, “entiendo que a alguien le pueda molestar. Lo que no entiendo es el odio y los insultos”. Y es que no todo el mundo puede dedicarse a ser influencer y, de hecho, Dulceida explicó a Broncano en qué consiste el curso oficial que deben realizar para evitar incurrir en prácticas irresponsables.