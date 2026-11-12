Maribel Vaquero, la primera mujer en liderar el grupo parlamentario del PNV en el Congreso

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento: Urnieta (Gipuzkoa), 1970 Formación: licenciada en Derecho, postgrado en Administración Pública. Años en política: concejal del Ayuntamiento de Urnieta (1995-2019), parlamentaria Parlamento Vasco (2007-2015), directora de Derechos Humanos y Convivencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2015-2019), senadora (2019-2023), diputada en el Congreso (2023-2026). Familia: Casada y tiene dos hijas

Maribel Vaquero (Urnieta, Gipuzkoa, 1970) encabeza la propuesta del PNV al Congreso de los Diputados el próximo 29N, una cita a la que esta formación llega con su hegemonía amenazada por el avance de Bildu en las últimas citas electorales y en las encuestas, que ven en riesgo la formación de grupo parlamentario propio en la Cámara Baja.

La del 29N será su primera candidatura al Congreso como jefa de filas, pero Maribel Vaquero conoce bien las Cortes Generales y cómo ejerce su partido la política en Madrid, cómo mantener el papel de socio necesario para los gobiernos centrales a cambio de acuerdos que beneficien al País Vasco y, al mismo tiempo, que no perjudiquen su posición en Euskadi. El PNV ha navegado tradicionalmente con soltura en estas aguas, pero el avance electoral de Bildu tras el final del terrorismo ha empezado a complicarle las cosas.

La candidata defiende que su partido es el único que defiende el autogobierno vasco en Madrid, que no lo hace el PSE-PSOE ni el PP o Podemos, menos EH Bildu. Y para ello espera del 29N por formar un grupo parlamentario "potente" que consiga vencer la resistencia de todos los gobiernos centrales a cumplir el Estatuto de Gernika, a juicio de los jeltzales. Y además, asegura que luchará para que se acate lo que decidan los ciudadanos vascos si apuestan por un cambio de estatus. Si utilizan el derecho a decidir que los nacionalistas reivindican.

El choque con Bildu por la mayoría en el País Vasco ha subido un grado desde que el sociómetro del Gobierno Vasco apuntara que los de Arnaldo Otegi pueden ser la fuerza más votada el 29N, con 7 de los 18 escaños en juego. El PNV quedaría en tercer lugar, con 4 diputados, al borde de no poder formar este grupo propio en el Congreso que tantos réditos le ha dado con pactos a derecha e izquierda. Y si quedase tercero, además, se le puede complicar obtener senadores, porque el partido mayoritario suele lograr de golpe tres de los cuatro escaños que se eligen, que podrían ir a Bildu, y, quien queda segundo, se apunta el cuarto senador.

Una corredora de fondo de Urnieta al Congreso

Maribel Vaquero cumple el perfil de los políticos del PNV en el Congreso y en el Senado, un estilo tranquilo, con buenas relaciones con la mayoría, dialogante y trabajador. Sigue la línea que dejó marcada Aitor Esteban cuando el año pasado, y tras 21, dejó el Congreso, pasó a presidir el PNV y ella fue elegida al frente del grupo parlamentario. Fue la primera mujer en lograrlo y la primera guipuzcoana en muchos años, desde que lo hiciera nada menos que Xabier Arzalluz, el líder histórico del PNV.

Natural de Urnieta, en Gipuzkoa, es licenciada en Derecho, con un posgrado en Administración Pública, y una corredora de fondo de la política que le ha permitido ir subiendo y conocer todos los escalones de la política. Su carrera arrancó en su pueblo, donde ha sido concejal de 1995 a 2019, la llevó también al Parlamento Vasco (2007-2015) y a la dirección de Derechos Humanos y Convivencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (2015-2019). De aquí pasó al Senado en dos legislaturas, de mayo a septiembre de 2019 y de noviembre de este año hasta las generales de 2023, cuando entró en el Congreso. En el plano personal, está casada y tiene dos hijos.