Tras cinco años de especulaciones y varios candidatos de renombre, este lunes por fin hemos sabido quién será el nuevo James Bond: Robert Pattinson, que interpretará al agente 007 en las próximas películas de la saga.

A sus 40 años, el actor británico ha sido el elegido para suceder a Daniel Craig, quien interpretó al personaje durante 17 años, hasta su despedida definitiva en Sin tiempo para morir (2021).

"Bienvenido al servicio secreto de Su Majestad, señor Bond", ha publicado en redes sociales la casa real británica, a la que debe lealtad el emblemático agente.

"Interpretar a 007 es el mayor honor de mi vida"

En declaraciones a Amazon News, Robert Pattinson ha asegurado: "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que confíen en mí para interpretar a 007 es el mayor honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber creído en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que tenemos por delante con este equipo fantástico".

Denis Villeneuve dirigirá la película, con guion de Steven Knight. Amy Pascal y David Heyman serán los productores a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente, y Tanya Lapointe será la productora ejecutiva.

El anuncio se ha producido tras un largo proceso de selección, en el que Pattinson formaba parte de una lista final de cinco candidatos, entre los que también se encontraban Josh O’Connor y Callum Turner.

Pattinson, que acaba de rodar su segunda película de Batman, es el séptimo actor en interpretar a Bond en la saga oficial cinematográfica del personaje, tras Sean Connery (en seis títulos), George Lazenby (en uno), Roger Moore (siete), Timothy Dalton (dos), Pierce Brosnan (cuatro) y Daniel Craig (cinco).

Esta nueva película será la número 26 del personaje dentro de la saga oficial, ya que también hay otras dos adaptaciones cinematográficas fuera de la misma: Casino Royale, con David Niven, y Nunca digas nunca jamás, en la que Connery se parodió a sí mismo como Bond.