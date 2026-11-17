Emilia Mernes es una de las mayores estrellas de la música pop en toda Latinoamérica, pero volvió a estar absolutamente desinhibida en su reencuentro con David Broncano. Quizá, en parte, ayudada por haberse tomado “un whiskicito antes de entrar”. Y eso hizo que su primera entrevista en La Revuelta fluyera desde los asuntos más mundanos y escatológicos como la caca o la masturbación hasta otros mucho más sesudos, como el paso del tiempo o las diferentes búsquedas artísticas que ha atravesado a lo largo de su carrera musical. Su nueva canción, “BODYPAINTING”, es “música sensual que te invita a bailar” porque “también hay que divertirse”, aunque “no es que todo el tiempo esté hablando de leche”. De hecho, “tengo un montón de canciones profundas” y este nuevo sencillo, “si le buscas la vuelta, la tiene”, apuntaba la artista argentina. Además, muchas canciones “que cantamos en inglés también hablan de eso y nadie se queja”.

Melancolía y recuerdos con harinas

Procedente de una familia de panaderos, Emilia creció “comiendo pan en todas las comidas, ¡amén a las harinas refinadas!” y expresó desde La Revuelta su admiración por el sacrificio de su padre y sus tíos, aunque algunos de ellos “cuentan cosas que todavía no han salido” a los fans que visitan su panadería: “¡No larguen tanta información!”, bromeaba. Un poderoso vínculo familiar que le ha llevado a “la melancolía” tras cumplir recientemente los 30 años, porque “veo a mis papás más grandes” y, también, “porque me queda menos tiempo de vida. Entré en esa, medio deep”, confesaba la invitada a Broncano.

Sin embargo, asegura que vive en el presente y se siente en su mejor momento, por lo que no querría volver al pasado: “A los 20 era un poco neurótica, con las inseguridades a flor de piel”. Y es que, desde que ha alcanzado la madurez, pasa su tiempo con quien realmente quiere, “no haces las cosas por compromiso”, más aun teniendo “el privilegio de poder elegir, así que lo aprovecho”.

La Revuelta La Revuelta | Emilia Mernes defiende la música para divertirse La cantante argentina Emilia Mernes presenta en 'La Revuelta' su nueva canción, "BODYPAINTING", música pop sensual para bailar y divertirse sin necesidad de profundizar Ver ahora

Emilia está “like a Virgin, como Madonna”

Las preguntas clásicas de David Broncano tenían un aliciente especial en la visita de Emilia Mernes. Por el lado económico, porque viene de un año en el que agotó en solo 10 horas 10 pabellones en Buenos Aires, además de otros cuatro estadios, en este caso el de Vélez. Y también la de las relaciones, ya que su pareja es el rapero Duki, amigo del programa que guarda también una buena relación con el presentador, a quien invitó a sus conciertos en Buenos Aires. Sin embargo, la cifra ofrecida por Emilia fue notablemente baja debido al distanciamiento por cuestiones laborales y a que tiene “la libido repartida también con el trabajo”. En parte por ello asegura estar “Like a virgin, como Madonna”. Tampoco le ha ayudado haber perdido “un acompañante, un juguetito que adquirí en España” y que debió olvidar en algún hotel durante sus viajes: “¡Qué disgusto! Te da muchas alegrías”, confesaba la artista argentina. En su caso, el dispositivo tenía “forma de corazón, muy interesante”, y es tanto lo que lo echa de menos que aprovechó la coyuntura para lanzar una petición: “Por ahí los fans me podrían regalar uno”. ¿Se cumplirá su deseo?