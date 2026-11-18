La sonda espacial Voyager 1 se convertirá este miércoles, a las 11:16 hora española, en el primer objeto humano en situarse a un día luz de distancia, o lo que es lo mismo, 26.000 millones de kilómetros. Se trata de un hito en la historia de la ciencia y de la exploración espacial.

Para hacernos una idea, la distancia entre la Tierra y la Luna equivale a 1,3 segundos luz, mientras que la distancia entre nuestro planeta y Marte es de unos 8 minutos luz.

Cuando alcance esa distancia, la señal de comunicación de la Voyager, que se recibe en la Tierra a través de la Red del Espacio Profundo de la NASA, tardará 24 horas en ser recibida. Una de las estaciones de esa Red está en España, en el complejo de Robledo de Chavela (Madrid).

Casi 50 años explorando el espacio

La misión Voyager de la NASA está integrada por dos sondas gemelas, Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas el mismo año con el objetivo de aprovechar una alineación poco frecuente de los planetas exteriores para estudiar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque ambas fueron diseñadas para una misión inicial de cinco años, su funcionamiento se prolongó mucho más allá de lo previsto y permitió ampliar considerablemente el conocimiento científico del sistema solar, recuerda Efe.

La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral (Florida). La sonda, de unos 722 kilogramos de peso, está equipada con instrumentos científicos para medir partículas, campos magnéticos y ondas de plasma, entre otros fenómenos. Su funcionamiento está condicionado por la disminución progresiva de la energía que producen sus generadores nucleares, por lo que los ingenieros han ido apagando algunos instrumentos y sistemas para prolongar su vida operativa.

Su recorrido comenzó con el sobrevuelo de Júpiter en 1979, donde identificó un sistema de anillos y dos lunas que no se conocían, y continuó con Saturno en 1980, donde descubrió cinco nuevas lunas y un anillo.

En 2012, Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en abandonar la heliósfera, la enorme burbuja formada por el viento solar y los campos magnéticos del Sol, y entrar en el espacio interestelar, la región situada más allá de esa frontera. Desde entonces, continúa recopilando información sobre un entorno espacial que no había sido explorado directamente por ninguna otra nave.

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El objetivo último de la Voyager 1 se sitúa a más de 17 años luz de distancia de la Tierra: es la estrella Gliese 445, en la constelación de la Osa Menor. No se espera que llegue allí hasta dentro de aproximadamente 40.000 años.

Los miembros del equipo estiman que tendrán que apagar los últimos instrumentos científicos a bordo de las sondas antes de 2030. Pero incluso después de que caigan en letargo, continuarán avanzando en su trayectoria a su velocidad actual de más de 48.000 kilómetros por hora.

Un mensaje de la humanidad al espacio

Uno de los elementos más singulares de la misión Voyager es el llamado Disco de Oro que llevan ambas sondas. Se trata de una placa de cobre recubierta de oro, de 30 centímetros de diámetro, concebida como un mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres.

Contiene 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y de la vida en la Tierra, así como 90 minutos de música de distintas culturas y épocas. También incluye instrucciones para reproducirlo y símbolos que permiten localizar nuestro planeta.

El contenido del disco fue seleccionado para la NASA por un comité presidido por el científico y divulgador Carl Sagan. En 1990, Sagan convenció a la NASA para que la Voyager 1 girara hacia nuestro planeta una última vez al límite del Sistema Solar. La cámara de la sonda capturó la imagen de la Tierra diminuta en la inmensidad del espacio, como un "punto azul pálido".