La NASA ha lanzado este domingo el telescopio Nancy Grace Roman, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que monitorizará más de 2.000 galaxias gracias a un campo de visión 100 veces más grande que el del Hubble.

El lanzamiento, a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX, ha tenido lugar en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Cabo Cañaveral (Florida).

Los expertos de la agencia espacial de EE.UU. dieron esta semana luz verde a la misión tras realizar la última revisión de preparación, que ha permitido adelantar su inicio nueve meses con respecto a la fecha originalmente prevista.

El telescopio tardará 100 días en alcanzar su destino: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2, desde donde rastreará el universo en busca de respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja.