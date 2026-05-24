La misión china Shenzhou-23 despega con tres astronautas a bordo rumbo a la estación espacial Tiangong

La misión china Shenzhou-23 ha despegado este domingo con tres astronautas a bordo rumbo a la estación espacial Tiangong.

El cohete Larga Marcha-2F Y23 ha impulsado la nave desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi, para iniciar una misión durante la cual los tripulantes realizarán investigaciones científicas y actividades extravehiculares.

La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, quien participó anteriormente en la misión Shenzhou-16 y será el comandante de la misión, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, antigua superintendente de la Policía hongkonesa que se ha convertido en la primera astronauta procedente de Hong Kong en participar en una misión espacial china.

Se trata del cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la séptima misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.

Durante su estancia en órbita, la tripulación llevará a cabo más de cien proyectos científicos y tecnológicos relacionados con ciencias de la vida espacial, materiales, medicina espacial, física de fluidos en microgravedad y nuevas tecnologías espaciales.

Entre los experimentos previstos figuran investigaciones con embriones de pez cebra, embriones de ratón y estructuras desarrolladas a partir de células madre, además de pruebas con nuevos materiales y sistemas energéticos.