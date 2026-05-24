La misión china Shenzhou-23 despega con tres astronautas a bordo rumbo a la estación espacial Tiangong
- Durante su estancia en órbita, llevarán a cabo más de cien proyectos científicos y tecnológicos
- Este lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos
La misión china Shenzhou-23 ha despegado este domingo con tres astronautas a bordo rumbo a la estación espacial Tiangong.
El cohete Larga Marcha-2F Y23 ha impulsado la nave desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi, para iniciar una misión durante la cual los tripulantes realizarán investigaciones científicas y actividades extravehiculares.
La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, quien participó anteriormente en la misión Shenzhou-16 y será el comandante de la misión, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, antigua superintendente de la Policía hongkonesa que se ha convertido en la primera astronauta procedente de Hong Kong en participar en una misión espacial china.
Se trata del cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la séptima misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación.
Durante su estancia en órbita, la tripulación llevará a cabo más de cien proyectos científicos y tecnológicos relacionados con ciencias de la vida espacial, materiales, medicina espacial, física de fluidos en microgravedad y nuevas tecnologías espaciales.
Entre los experimentos previstos figuran investigaciones con embriones de pez cebra, embriones de ratón y estructuras desarrolladas a partir de células madre, además de pruebas con nuevos materiales y sistemas energéticos.
Primer experimento anual del programa espacial tripulado chino
Uno de los tres astronautas permanecerá en la estación espacial Tiangong durante un año, una de las misiones espaciales más largas de la historia, aunque inferior al récord de 14 meses y medio establecido por un cosmonauta ruso en 1995. La elección de ese astronauta se decidirá más adelante, dependiendo del progreso de la misión, según ha informado la Agencia Espacial Tripulada de China.
Se trata del primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, que ha sido concebido para recopilar datos sobre vuelos prolongados y ampliar la experiencia operativa del país en estancias espaciales de larga duración.
La Shenzhou-23 se acoplará en órbita con la estación Tiangong, donde permanece actualmente la tripulación de la Shenzhou-21, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang. Los seis astronautas convivirán durante unos días antes de que la actual tripulación emprenda el regreso a la Tierra.
China ha reforzado en los últimos años su programa espacial con proyectos como la construcción de la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e y las preparaciones para un futuro alunizaje tripulado en 2030.
De hecho, este lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos, que ha advertido sobre lo que alega son los planes de Pekín para colonizar y explotar el territorio y los recursos lunares. Unas acusaciones que China ha rechazado categóricamente.
Por su parte, la NASA busca lograr un alunizaje tripulado en 2028, dos años antes que China. Estados Unidos aspira a establecer una presencia lunar a largo plazo como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.
En abril, cuatro astronautas de la NASA realizaron un viaje histórico alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II, volando más lejos de la Tierra que nadie antes, en la primera misión lunar tripulada del mundo en medio siglo.
Las misiones chinas Shenzhou han enviado tríos de astronautas a la estación espacial Tiangong para estancias de seis meses desde 2021.