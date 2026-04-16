Los astronautas de Artemis II reconocen que han notado en el viaje el apoyo de la gente: "Iban los corazones de todos"

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han ofrecido una rueda de prensa en el centro espacial Johnson de la NASA de Houston para hablar de Artemis II, la misión espacial que tenía como objetivo llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

La operación concluyó con éxito el pasado viernes, cuando la cápsula Orión en la que tripulaban los cuatro investigadores amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado por la NASA.

A lo largo de la conferencia, los cuatro cosmonautas han manifestado sus impresiones sobre un viaje que ha cambiado sus vidas. Han mostrado su gratitud con todas las personas del mundo que han estado pendientes de la operación: "Hemos visto el impacto positivo de la gente, en el viaje también iban los corazones de todos", ha dicho Koch, la primera mujer en salir de la órbita terrestre y viajar alrededor de la Luna.

Han enfatizado en la buena relación que han mantenido durante los diez días de la misión, actuando como un auténtico equipo: "Hemos tenido una muy buena comunicación. Todo era una actividad en el equipo", ha aclarado Wiseman. Un compañerismo que derivó en tranquilidad. El propio Wiseman explica que, durante el despegue, ninguna de las caras de sus compañeros mostraba ningún tipo de ansiedad ni preocupación: "Había una medicación para tranquilizarlos, pero no hizo falta, nos apoyamos los unos a los otros".

El canadiense Hansen, que se ha convertido en el primer no estadounidense en salir de la órbita terrestre y viajar alrededor de la Luna, ha enfatizado en lo mucho que le ha impresionado la profundidad de la galaxia: "Verlo todo desde una perspectiva, en tres dimensiones, me ha sorprendido. Te hace sentir muy pequeño". Considera que todo lo que ha visto durante esta experiencia no ha cambiado la forma que tiene de ver el mundo, sino que lo ha "reforzado".

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA, el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense posan para una fotografía durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas Ronaldo Schemidt / AFP

Momentos de intimidad Cuando han sido preguntados por el cuidado de la salud mental, el equipo ha explicado que, durante la misión, no había mucho tiempo para uno mismo: "No había momentos de introspección porque siempre estábamos juntos", ha declarado Glover, que, al igual de sus compañeros Hansen y Koch, ha hecho historia siendo la primera persona negra en viajar más allá de la órbita terrestre. Sin embargo, Glover matiza que el único momento "para ti" eran los 15 minutos de llamada con las familias: "Ahí te teletransportabas de la nave de verdad". Durante toda la rueda de prensa, se ha percibido la calidez y la cercanía entre los tripulantes, respondiéndose entre ellos con varios comentarios jocosos, o recordando anécdotas como sus problemas con el váter de la nave, que se averió. Entre los logros de la tripulación: superó el récord de distancia alcanzado en el espacio por la misión Apolo 13 en 1970 y estableció una nueva marca al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra. Los cuatro astronautas también observaron directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo. En esta ocasión, han podido captar "características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer".