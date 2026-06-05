La NASA activa protocolos de emergencia en la Estación Espacial Internacional por una fuga en el segmento ruso

La NASA ha ordenado a varios astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) que se preparen para una posible evacuación ante el agravamiento de una fuga de aire en el segmento ruso de la plataforma orbital, mientras Roscosmos desarrolla una operación de reparación para intentar solucionar el problema.

Según ha informado la agencia espacial estadounidense, los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 —dos astronautas estadounidenses, un astronauta francés y un cosmonauta ruso— han recibido instrucciones para ingresar en su nave Crew Dragon y colocarse los trajes espaciales como medida preventiva, así como el astronauta de la NASA Chris Williams.

La decisión se ha tomado mientras especialistas rusos trabajan para reparar una fuga localizada en el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, una zona que lleva años bajo vigilancia debido a la aparición de grietas estructurales.

"Exceso de precaución" "La sección de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocida como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, y ha sido mitigada por Roscosmos en la medida de lo posible hasta la fecha", explica Bethany Stevens, portavoz de la NASA. "Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA vigila muy de cerca", añade en la red social X. Stevens señala que ambas agencias espaciales llevan tiempo colaborando para determinar el origen del problema. "La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de las grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y esfuerzos periódicos de reparación parcial", indica. ““ Sin embargo, tras detectarse nuevas fugas, la agencia espacial rusa ha optado por una intervención más ambiciosa. "Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa el viernes 5 de junio", detalla Stevens. "Por exceso de precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación".