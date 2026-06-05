La NASA activa protocolos de emergencia en la Estación Espacial Internacional por una fuga en el segmento ruso
- Varios astronautas se han refugiado en una nave, preparados ante una posible evacuación
- En principio la fuga no representa un peligro inmediato para los ocupantes, pero se hace "por exceso de precaución"
La NASA ha ordenado a varios astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI) que se preparen para una posible evacuación ante el agravamiento de una fuga de aire en el segmento ruso de la plataforma orbital, mientras Roscosmos desarrolla una operación de reparación para intentar solucionar el problema.
Según ha informado la agencia espacial estadounidense, los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 —dos astronautas estadounidenses, un astronauta francés y un cosmonauta ruso— han recibido instrucciones para ingresar en su nave Crew Dragon y colocarse los trajes espaciales como medida preventiva, así como el astronauta de la NASA Chris Williams.
La decisión se ha tomado mientras especialistas rusos trabajan para reparar una fuga localizada en el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, una zona que lleva años bajo vigilancia debido a la aparición de grietas estructurales.
"Exceso de precaución"
"La sección de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocida como PrK, ha sufrido grietas y fugas durante algún tiempo, y ha sido mitigada por Roscosmos en la medida de lo posible hasta la fecha", explica Bethany Stevens, portavoz de la NASA. "Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA vigila muy de cerca", añade en la red social X.
Stevens señala que ambas agencias espaciales llevan tiempo colaborando para determinar el origen del problema. "La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de las grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y esfuerzos periódicos de reparación parcial", indica.
Sin embargo, tras detectarse nuevas fugas, la agencia espacial rusa ha optado por una intervención más ambiciosa. "Roscosmos ha decidido proceder con una operación de reparación más extensa el viernes 5 de junio", detalla Stevens. "Por exceso de precaución, la NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación".
Agravamiento en la última semana
Las fugas habían sido relativamente menores en los últimos meses, pero el pasado lunes se agravaron, pasando de medio kilo de aire al día a casi un kilo, según ha asegurado un alto funcionario de la NASA, que ha pedido no ser identificado, a la agencia de noticias Reuters.
La EEI cuenta con varias naves acopladas de forma permanente para garantizar una evacuación rápida de la tripulación en caso de emergencia. Aunque en principio la fuga no representa un peligro inmediato para los ocupantes de la estación, la NASA ha decidido aplicar medidas preventivas mientras se desarrollan los trabajos de reparación.
El incidente vuelve a poner el foco sobre los problemas de mantenimiento que afectan al módulo Zvezda, una de las estructuras más veteranas de la estación orbital, y sobre los esfuerzos conjuntos de la NASA y Roscosmos para garantizar la seguridad de las operaciones en el complejo espacial.