Rusia lanza su carguero Progress MS-33 tras reparar de urgencia la plataforma de lanzamiento de Baikonur, en Kazajistán

Rusia ha lanzado este domingo el carguero espacial Progress MS-33 rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con dos toneladas y media de provisiones tras reparar de urgencia la plataforma de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) averiada en noviembre pasado, según ha informado la agencia espacial rusa Roscosmos.

La plataforma había estado fuera de servicio desde que sufrió graves daños en noviembre, cuando una nave Soyuz MS-28 con dos astronautas rusos y uno de la NASA a bordo despegó. Nadie resultó herido y la tripulación llegó a salvo a la estación espacial, pero el incidente dejó a Rusia sin su único medio para enviar tripulación o carga a la EEI durante meses. Y es que, si bien Moscú cuenta con otros cosódromos en su territorio y Baikonur tiene otras plataformas de lanzamiento, la dañada era la única capaz de operar con el cohete Soyuz.

Una vez reparada la avería y tras su lanzamiento, el carguero realizará una travesía de 49 horas y media y el acople del Progress con el módulo ruso de la plataforma orbital está previsto para el próximo 24 de marzo a las 16:35 hora de Moscú (13:35 GMT).

La nave espacial llevará 829 kilogramos de combustible, 420 litros de agua potable y 59 kilogramos de oxígeno, además de 1.211 kilogramos de carga seca para la tripulación, incluyendo el equipamiento para un experimento destinado al estudio del Sol.