Día 3: Primer sábado de campaña Primer sábado de campaña con reproches cruzados entre los candidatos Día 4: Primer domingo de campaña Los partidos culminan el primer fin de semana de campaña ofreciendo sus recetas para el 29N Día 5: Cuarto día de campaña Las propuestas fiscales o sobre migración, en el foco en una jornada de campaña con nuevos cruces de reproches Día 6: Inmigración irregular, en campaña La inmigración irregular, IVA progresivo en los suministros, propuestas laborales y de vivienda, en campaña

01.30 min La inmigración irregular, IVA progresivo en los suministros, propuestas laborales y de vivienda, en campaña

En este quinto día de campaña electoral, los candidatos siguen recorriendo la geografía nacional para pedir el voto y presentar sus propuestas. Alberto Núñez Feijóo (PP) ha visitado Eibar y Bilbao, para arropar a los candidatos 'populares' en esta región, en especial a Jon Echeverría, tras los ataques del pasado sábado, y por la tarde estara en Logroño (La Rioja). Pedro Sánchez (PSOE) realizará un acto por la tarde en Albacete y no contará con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya que se encuentra de viaje en Bruselas. Santiago Abascal (Vox) ha volado a Lanzarote por la mañana y por la tarde estará en Gran Canaria. Y Ada Colau (Frente Amplio) ha ofrecido un desayuno informativo en Madrid. Además, la decisión de cinco países europeos de deportar a Ruanda a las personas que no consigan asilo ha entrado de lleno en la campaña.

01.02 min La polémica por las deportaciones de migrantes a Ruanda entra de lleno en la campaña electoral

Feijóo afea a Sánchez que no condene la agresión en campaña y promete poner fin al "descontrol migratorio" El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Eibar (Guipúzcoa), para mostrar su apoyo al número uno de la lista del PP por esta provincia, Jon Echeverría, después de la agresión sufrida el pasado sábado en Hernani cuando intentaba realizar un acto electoral. También ha afeado al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, que tuviera "tiempo para dar el pésame por la muerte de un etarra, pero no para condenar la agresión a un candidato democrático", en referencia al ataque sufrido por Echeverría. Feijóo ha subrayado que su partido no va a pedir permiso a nadie para defender sus ideas: "No vamos a dejar que nos digan que nos tenemos que callar", ha defendido en un mitin en la calle en Eibar, donde ha sido increpado y abucheado. Y ha instado a Sánchez a decirle a "sus socios" que "dejen de violentar la campaña electoral". Además, ha reprochado a los socialistas sus acuerdos con EH Bildu y ha garantizado que él no pactará nunca con "los violentos", ni los "blanqueará". Asimismo, ha defendido sus pactos con Vox. "Con todo lo que me separa y diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi". Feijóo arropa a Echeverría y defiende los pactos con Vox: "Siempre me sentiré más cerca de Abascal que de Otegi" Mª Carmen Cruz Martín Este martes, Feijóo también ha visitado Bilbao, donde ha intervenido en un acto en el Palacio Euskalduna, en el que se ha comprometido a "hacer un parador nacional en Durango" y a poner en marcha "la Y vasca", porque, ha dicho, es "fundamental" para "conectar Euskadi con el resto de España", y a "poner fin al descontrol migratorio". Así, ha vuelto a reivindicar que "la migración ha de ser ordenada, legal, cumpliendo nuestras leyes". Y ha pedido el voto a los vascos, en especial a los "desencantados con el PSOE y el PNV" y "a los que este Gobierno les ha defraudado" para que "en España haya un Gobierno decente, para que Euskadi vuelva a ser la tierra pionera en industria". Por la tarde, el líder del PP se ha desplazado Logroño. En un acto en el que ha estado acompañado de la vicesecretaria de Regeneración Institucional y cabeza de lista por La Rioja, Cuca Gamarra, Feijóo ha asegurado que subirá el salario mínimo interprofesional (SMI), aunque no ha especificado cuánto, y también ha defendido que hay que subir el salario medio para que "haya más clase media", y mejore el poder adquisitivo de las familias.

Sánchez defiende el crecimiento económico del país en un acto en Albacete y sin la presencia de Page El candidato socialista, Pedro Sánchez, ha protagonizado en Albacete el único mitin al que asistirá en Castilla-La Mancha. Durante su intervención, ha reivindicado la subida del salario míninimo interprofesional (SMI) y también el alza del sueldo de los trabajadores públicos. Todo ello lo ha relacionado con las previsiones macroeconómicas que ha dado a conocer este jueves la Comisión Europea. "Ha vuelto a decir que España es la gran economía europea que otro año más va a crecer. Si lideramos el crecimiento, también tenemos que liderar el crecimiento salarial", ha asegurado. Por otro lado, ha aprovechado para cargar contra Alberto Núñez Feijóo y su principal propuesta en vivienda. "La propuesta estrella de Feijóo era construir un millón de viviendas. Ahora dice que no (...) Su propuesta estrella en materia de vivienda es una mentira". También ha cargado contra Abascal, al que se ha referido como "el de menos moros y más muros", y ha ironizado con que haya dicho que "no es racista". En el acto de Sánchez también ha destacado la ausencia del líder de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, de viaje oficial en Bruselas para participar en el Comité Europeo de las Regiones. "Cada uno decide donde está, nos hubiera gustado que hubiera venido", han apuntado fuentes de la dirección. Sánchez reivindica la subida del SMI y del salario de los funcionarios desde Albacete y carga contra las medidas de vivienda del PP Àlex Cabrera Este miércoles, por cierto, estará disponible en los quioscos la primera entrevista de Sánchez a una revista del corazón. "No imagino mi vida sin Begoña", ha declarado a la revista Lecturas, en un avance que ha ofrecido la propia editorial de la cabecera. "He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas", es otra de las declaraciones que se han avanzado. El PSOE, asimismo, ha anunciado que se persona en la causa contra Núcleo Nacional tras conocer conversaciones en las que deseaban disparar a Sánchez. Lo ha avanzado el propio partido en un comunicado, señalando que lo que han conocido sobre Núcleo Nacional dentro de una investigación judicial es "de una gravedad extrema".

Abascal defiende que su mujer cobre el bono social Este martes el líder de Vox, Santiago Abascal, ha continuado con su agenda en Canarias. Por la mañana ha estado en Lanzarote y por la tarde ha estado en Las Palmas. Abascal ha sido preguntado por la noticia de Infolibre que apunta que su mujer, Lidia Bedman, es beneficiaria del bono social térmico, una ayuda orientada a familias vulnerables. Misma ayuda que en su día se denunció que cobraba la pareja de la ministra de Sanidad, Mónica García, y que provocó fuertes críticas en la oposición, Vox incluido. "En mi casa nadie va a renunciar a las ayudas a familias numerosas. El dinero de los españoles está mucho mejor en las familias que en los amigos de Sánchez para que se lo gasten en putas y mordidas", ha zanjado tajantemente al respecto. Además, el líder de la extrema derecha española también ha defendido la creación de centros de deportación para "ilegales" en terceros países. "Me parece que es una medida en el sentido correcto establecer centros de deportaciones en terceros países para llevar a personas que entren ilegalmente". Una reacción que llega después de que cinco países de la UE, Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, hayan acordado crear uno para eso en Ruanda. Una medida que ha despertado la preocupación de Naciones Unidas. Abascal defiende "establecer centros de deportaciones en terceros países para llevar a personas que entren ilegalmente" Félix Donate Mazcuñán El líder de Vox también ha sido preguntado por si hay un acercamiento o coincidencia de propuestas entre el PP y su formación de extrema derecha en materia migratoria. "Probablemente sea el PP el que está acercándose cada vez más a Vox", ha respondido. Además, ha incidido en que la defensa de las fronteras terrestres y marítimas es cuestión de voluntad política y ha aplaudido el acuerdo entre Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Austria y Ruanda para la apertura de un centro de deportación de migrantes en 2027.

Colau propone un IVA progresivo para los suministros, que sea del 0% para vulnerables La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno ha centrado sus propuestas de este martes en el ámbito fiscal y laboral. En un desayuno de prensa en Madrid, Ada Colau ha planteado que el IVA en los suministros de electricidad, gas y agua sea progresivo, partiendo de un 0% para los consumos más bajos y las personas vulnerables. El porcentaje a pagar se iría incrementando hasta alcanzar el 21% en los tramos más elevados. Además, quiere que productos básicos, como peluquerías, veterinarios o pañales, paguen un IVA súper reducido. Para avanzar en el objetivo de la redistribución de la riqueza y facilitar la vida de los ciudadanos, Colau ha prometido una reforma del Estatuto de los Trabajadores para blindar legalmente la subida de los salarios conforme al IPC. Esta subida, que actualmente se tramita a través de los convenios colectivos, deja fuera al 60% de los trabajadores. Colau propone que los salarios suban al ritmo del IPC y rebajas del IVA para productos básicos Noemí San Juan Además se ha referido a la "sobrecarga" del sistema ferroviario tras la liberalización, “que ha ampliado los operadores”, sin incrementar de forma proporcional “ni el personal ni el mantenimiento”. Por eso ha exigido que esos cambios, junto con una auditoría y un gran Pacto de Estado que otorgue “seguridad máxima” a la red de alta velocidad y priorice también la de Cercanías, que no puede ser “el hijo pequeño del sistema ferroviario”. Además, se ha referido a la propuesta de cinco países europeos de crear en Ruanda un centro de deportación para solicitantes de asilo rechazados. La candidata ha definido la propuesta como "gravísimo e inaceptable" y ha conminado al Gobierno de España a "recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que esta medida no se implemente”.

ERC pide el voto para que Cataluña "no dependa de nadie más" El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido el voto el 29-N para que Cataluña "no dependa de nadie más". "Lo que nos jugamos es inmenso", ha afirmado en un acto en el Teatro Municipal de Lloret de Mar (Girona). Así, el líder de los republicanos ha asegurado que en los últimos años se han encontrado "solos" y ha cargado contra el PSC, Junts per Catalunya y Comuns. "De nada ha servido que en el Gobierno de España hubiera ministros catalanes", ha lamentado. Junqueras ha centrado buena parte de su discurso de este martes en hablar sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y ha opinado que es "imprescindible" que se apruebe. En esta línea, ha avanzado que situarán su propuesta pactada con los socialistas como "una de las condiciones" si después de los comicios existe "la oportunidad" de negociar.

Nogueras avanza que Junts frenará a PP y Vox La candidata de Junts, Miriam Nogueras, ha cuestionado la "inseguridad jurídica insoportable" y los impuestos que complican su actividad a las clases medias y trabajadoras, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. "No todo puede ser tan difícil", ha criticado, al tiempo que ha cargado contra lo que considera una disparidad en las inversiones entre Madrid y Barcelona. Así, ha puesto de ejemplo el servicio que ofrecen Renfe y Rodalies, que a su juicio "siempre están en servicios mínimos" en Cataluña. Por otro lado, ha afirmado que frenarán a PP y Vox porque "queremos un país mejor", garantizar el progreso en Cataluña, proteger la lengua catalana y garantizar servicios públicos como el ferroviario. "Si no lo defendemos nosotros, no lo defenderá nadie", ha enarbolado Nogueras. Preguntada en un encuentro informativo de EFE por si abría la puerta a negociar con PP y Vox, Nogueras ha afirmado que en 2023 ya tomaron la decisión de "frenar desde Cataluña a esa derecha cuyo objetivo es destrozar Cataluña". "Nosotros ya lo hemos escogido, nos hemos posicionado y seguiremos aquí", ha apuntado.

EH Bildu se ofrece como defensa ante la "ola reaccionaria" El candidato por Bizkaia, Oskar Matute, ha reivindicado a su partido como la forma de defender Euskadi de "la ola reaccionaria" y ha asegurado que dignificarán el debate público "ahora que está de moda el insulto y la calumnia". "Frente a sus amenazas e insultos, la mejor recompensa es nuestro trabajo", ha asegurado en un acto en Durango, donde ha asegurado que si está en sus manos, "PP y Vox van a seguir cuatro años más chupando banquillo en la oposición". "El próximo 29N vamos a ganar al fascismo en las urnas", ha exclamado. A continuación, Matute se ha mostrado convencido de que las fuerzas de izquierdas y soberanistas se unan bajo un frente amplio que lleve a cabo "políticas en clave de progreso y soberanía nacional". Por su parte, el secretario general del partido, Arnaldo Otegi, ha planteado los comicios como una diatriba: "Hay dos opciones, o el bloque reaccionario o la izquierda soberanista". Así, ha advertido que el objetivo de la derecha es "debilitar a EH Bildu porque somos su peor pesadilla". Tras cargar contra Feijóo y sus acercamientos a Abascal, Otegi ha asegurado que los abertzales serán "los que les vamos a cerrar la puerta" a cualquier opción de gobernar. "No se trata de defender a una sigla el 29N, aunque haya que meter la papeleta de una sigla; se trata de defender al país, a sus mujeres, a sus trabajadores, a los jóvenes", ha argumentado.

PNV apela a los indecisos: "El voto al PNV es un voto refugio" El PNV ha apelado este martes a los indecisos y a quienes "se sienten arrastrados" por un sistema de bloques. "El voto al PNV es un voto refugio para quienes quieren que Euskadi esté por encima de los bloques y las disputas partidistas", ha asegurado el presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola. En un mitin desde Basauri, el dirigente jetzale ha ofrecido al partido como una opción de "estabilidad" y "responsabilidad", centrada "en los problemas reales de la gente" y en defender los intereses del País Vasco. "Cuando otros confrontan, nosotros negociamos (...) cuando otros se olvidan de Euskadi, nosotros estamos para defenderlo", ha dicho, tras lo cual ha defendido el "valor de la moderación", que no "tibieza". Por su parte, la diputada Idoia Sagastizabal ha remarcado el papel de "centralidad" del partido. "No significa quedarse a medio camino entre unos y otros. Significa tener un camino propio. Saber quiénes somos, qué defendemos y para quién trabajamos", ha defendido, al tiempo que ha mostrado su rechazo a un gobierno de PP y Vox. "En ningún caso. Y si llega a formarse, nos tendrá enfrente. Enfrente de cualquier retroceso en nuestro autogobierno y nuestro concierto económico. Enfrente de cualquier retroceso en los derechos de las personas trabajadoras, de nuestros pensionistas y de las mujeres", ha remachado.

Compromís-Front Valencià propone eliminar el impuesto por la compra de primera vivienda Los candidatos de la coalición Compromís-Front Valencià al Congreso, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, han propuesto eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda de menos de 350.000 euros y aumentarlo un 200% a partir de la tercera, así como prohibir la construcción en zonas inundables. Lo han asegurado en una visita a Paterna (Valencia). Previamente, en una entrevista en La Hora de La 1, Micó ha defendido la necesidad de priorizar el acceso de los jóvenes a la vivienda, limitar su compra a los fondos buitre y expropiar a aquellos grupos de inversión con más de 800.000 pisos en su poder. Además, ha pedido la subida de los sueldos medios porque "no tiene sentido que para llegar a fin de mes, el 30% o el 40% del salario" vaya a "pagar un alquiler o una hipoteca". Compromís-Front Valencià pide que "el 40% de las viviendas" que "salgan al mercado sean para los jóvenes"

Podemos propone "topar" los precios de los alimentos y reducir la jornada laboral a 30 horas La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha defendido en La Hora de La 1 varias propuestas para que las familias lleguen con más margen a fin de mes, como "topar los precios de los alimentos", crear un supermercado público y poner "tope" al precio del gas. En materia de empleo, ha propuesto la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales "para que todas esas horas se puedan repartir" y crear empleo, empezar a "perseguir penalmente", con penas de prisión, a las empresas en las que se hacen horas extra ilegales, que en estos momentos alcanzan un volumen de 130 millones, que no se compensan con descanso. Y en un acto electoral en Madrid, ha planteado bajar la edad de jubilación a los 63 años o un cupo laboral para personas trans. Podemos propone "topar" el precio de los alimentos para "no tener que pagar un riñón por huevos o tomates"

El BNG pide el voto para "parar a la derecha" y que Galicia tenga "más peso" El candidato del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) a las elecciones generales del 29 de noviembre que encabeza la lista al Congreso, Néstor Rego, ha presentado sus propuestas dirigidas a que Galicia tenga "más peso político" y ha pedido el voto para "parar a la derecha". "Todo indica que nos estamos disputando un escaño con Vox en A Coruña y con el PP en el resto de circunscripciones", ha asegurado Rego este martes en el espacio electoral de La Hora de La 1. Entre otras medidas, Rego ha planteado varias dirigidas a impulsar la industria y el campo, como un "plan de reindustrialización" con "políticas concretas" y otras como "topar los combustibles" y que "nadie tenga que vender debajo de los costes de producción". El BNG pide el voto para que Galicia tenga "más peso político" y "parar a la derecha"

UPN cree "nefasta" la ley de vivienda actual y defiende la 'ley de nietos' vasca La candidata de la coalición UPN-PP, Leticia San Martín, ha considerado que la actual ley de vivienda no funciona y su resultado en Navarra ha sido "nefasto" porque se ha "perdido oferta de alquiler", y "se ha expulsado a personas con menos recursos", por lo que ha abogado por "cambiar las políticas de vivienda". En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha defendido la 'ley de nietos' vasca que presentó este lunes Feijóo en Pamplona y ha justificado que es "una medida para reparar la expulsión del miedo". Asimismo, ha rechazado que la actual Ley de Memoria Democrática fuera impulsada por EH Bildu, porque, ha dicho, es "un partido que no ha condenado el terrorismo". "No podemos blanquear a EH Bildu, un partido que tiene que dar muchos pasos para que se pueda hablar de tú a tú. No se puede pasar la línea roja de negociar con ellos y que ocupen las instituciones", ha criticado. En cuanto al objetivo electoral de la coalición, San Martín se ha mostrado convencida de que podrán lograr el "tercer diputado", por lo que ha hecho una llamada "al voto responsable de los navarros que quieren cambiar el Gobierno". 05.48 min Entrevista electoral: Leticia San Martín , candidata de UPN-PP