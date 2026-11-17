El candidato del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) a las elecciones generales del 29 de noviembre que encabeza la lista de la formación al Congreso, Néstor Rego, ha presentado sus propuestas para que Galicia tenga "más peso político" y con este objetivo, ha pedido el voto para su partido, para tener "más representación" y también para "parar a la derecha".

"Todo indica que nos estamos disputando un escaño con Vox en A Coruña y con el PP en el resto de circunscripciones", ha asegurado Rego este martes en el espacio electoral de La Hora de La 1 donde al ser preguntado por cuáles son sus objetivos ha presentado sus principales propuestas.

Rego ha defendido que Galicia "no sea olvidada a la hora de decidir inversiones" y ha asegurado que lo que pueden "hacer por el país" es importante.

Un "plan de reindustrialización" y otras medidas para el campo

Entre otras medidas, Rego ha planteado varias dirigidas a impulsar la industria, el campo y la pesca, como un "plan de reindustrialización" con "políticas concretas por parte del Gobierno gallego que es quien tiene competencias y también por parte del Estado, singularmente en el sector primario que se encuentra "ahogado por la escalada de precio que afecta a la viabilidad de muchas explotaciones".

El diputado del BNG, que esta legislatura ha estado integrado en el Grupo Mixto en el Congreso, ha defendido que "hay que poner en marcha medidas como topar los combustibles, que nadie tenga que vender debajo de los costes de producción".

Preguntado por sus propuestas en materia de pensiones, el BNG cree que las pensiones mínimas y no contributivas por encima del IPC, "se deben equiparar al 60% del salario medio igual que el SMI".

En materia de vivienda, Rego ha defendido "topar los precios de alquileres e hipotecas", más construcción de vivienda pública, prohibir la compra especulativa e incluso intervenir el mercado para "poner a disposición de que quien lo necesita las viviendas que los fondos buitre puedan tener vacías que son muchas".