Néstor Rego, el soberanista que ha situado la "agenda gallega" en el Congreso de la mano del BNG

BIOGRAFÍA: Lugar y fecha de nacimiento: Vicedo, Lugo (1962) Formación: Licenciado en Geografía e Historia Años en política: concejal en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela en 1995, concejal de Medio Ambiente y Servicios (1999-2003) y, teniente de alcalde y concejal de Cultura (2003-2008). Secretario general de UPG desde 2012 y diputado nacional desde 2019.

Néstor Rego aspira a volver al Congreso tras las elecciones generales de 2026 para poner "la agenda gallega" en el centro del mapa político. En las dos últimas legislaturas ha sido el único diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), pero su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, en minoría parlamentaria, ha sido clave para sacar adelante medidas clave con su negociación quirúrgica a favor de su comunidad autónoma: desde la investidura del jefe del Ejecutivo hasta los decretos anticrisis, pasando por la ley de vivienda.

Ahora, se presenta a estos comicios con la meta de hacer crecer a su partido en la Cámara Baja, donde la formación tocó su techo histórico tras las elecciones del año 2000 con tres escaños.

Nacido en Vicedo, Lugo en 1962, Rego es licenciado en Geografía e Historia y en lo profesional, su pasión por la lengua y literatura gallegas le llevó a la docencia en un instituto de Pontevedra.

Pero ya de muy joven mostró un compromiso político, vinculándose al movimiento estudiantil e independentista gallego. En 1977, se unió a los Estudiantes Revolucionarios Galegos (ERGA), desde donde contribuyó a la construcción del BNG en 1982. Rego, que representa el ala de mayor tradición orgánica e ideológica dentro del Bloque, se fue posicionando en el núcleo de la Unión do Povo Galego (UPG), la formación marxista-leninista y nacionalista que actúa como motor ideológico del Bloque.

Precisamente, en 2012 asumió la Secretaría General de la UPG, donde ha contribuido a la cohesión interna de la organización y ha servido de puente estratégico en la etapa de renovación de Ana Pontón al frente del BNG tras la marcha de Xavier Vence.

Desde el BNG, ha ejercido su vocación pública principalmente en el municipalismo desde el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde primero fue concejal y luego asumió las carteras de Medio Ambiente y Servicios y Cultura, además de ser teniente de alcalde.

Socio habitual de Pedro Sánchez en el Congreso

Su salto nacional llegó como cabeza de lista para las elecciones generales de 2019, cuando logró un escaño por la circunscripción de A Coruña en un hito que supuso el retorno del BNG al Congreso de los Diputados tras cuatro años de ausencia, devolviendo al soberanismo gallego la representación nacional.

Desde entonces, ha formado parte del Grupo Mixto y ha sido un socio habitual de los últimos gobiernos de coalición de Pedro Sánchez. Con su estilo parlamentario incisivo y directo, ha logrado situar la "agenda gallega" en el centro del debate, condicionando su apoyo a la investidura o medidas clave a cambio de compromisos concretos para Galicia. Pero no ha sido un socio incondicional. Votó en contra de la reforma laboral, que salió adelante por el error de un diputado del PP en la votación, y también en contra de la reforma de las pensiones, entre otras cuestiones.

Con todo, y pese a sus firmes posturas soberanistas, ha mantenido una actitud pragmática a la hora de facilitar la gobernabilidad estatal. Ahora, solo las urnas dirán si se consolida como el altavoz parlamentario del nacionalismo gallego y si su voto (o los que consiga su formación) vuelven a ser determinantes en la política española.