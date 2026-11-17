La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha presentado algunas de las propuestas que su formación —en una alianza electoral con ERC— lleva en su programa para que las familias lleguen con más margen a fin de mes, como "topar los precios de los alimentos" para que la gente no tenga que pagar "un riñón por los huevos o por los tomates", crear un supermercado público y también poner "tope" al precio del gas.

Entrevistada en La Hora de La 1, Montero ha defendido que hay que poner un "tope" al precio del gas, porque la gente "cada vez paga más", mientras las empresas están "ganando beneficios milmillonarios".

Reducir la jornada laboral a 30 horas semanales

Una de las medidas que la formación morada presenta este martes en materia de empleo es la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales "para que todas esas horas se puedan repartir" y crear empleo, ya que en estos momentos hay 2,5 millones de desempleados.

También proponen empezar a "perseguir penalmente" a las empresas en las que se hacen horas extra ilegales, que en estos momentos alcanzan un volumen de 130 millones, que no se compensan con descanso y ha mencionado que para ello se apliquen "penas de prisión".

Bajar por ley los alquileres un 40% y expropiar viviendas a los fondos buitre

En materia de vivienda, Podemos plantea un "cambio profundo y estructural" para mejorar el acceso a la vivienda reduciendo el precio de los alquileres por ley a través de un real decreto un 40%, expropiando las "miles de viviendas" que tienen los fondos buitre para destinarlos a alquiler social, prohibiendo la especulación y eliminando "los regalos fiscales" a los caseros.

Montero ha defendido estas medidas que permitirían poner en el mercado alrededor de 650.000 viviendas y ha asegurado que si llegaran al gobierno la bajada del precio de los alquileres se notaría "desde el primer día" con un real decreto que incluiría la bajada del 40% por ley y entraría en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.