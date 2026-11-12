Montero, la candidata de Podemos que va por libre en la izquierda

BIOGRAFÍA: Lugar y fecha de nacimiento. Madrid, 1988. Formación. Licenciada en Psicología, máster en Psicología de la Educación. Años en política. Diputada entre 2015 y 2023 y eurodiputada desde 2024. Ministra de Igualdad (2020-2023). Portavoz de Podemos en el Congreso (2017-2020) y secretaria política del partido desde 2023. Familia. Tres hijos.

Irene Montero no es una mujer de medias tintas. La candidata de Podemos a estas elecciones generales del 29N se caracteriza por su discurso directo, muy crítico con los poderes establecidos y las derechas, con el machismo y también con las izquierdas que, dice, han apoyado al PSOE en esta última legislatura sin hacer contrapeso con medidas arriesgadas. Sus posturas no dejan a nadie indiferente y está acostumbrada a sufrir duras críticas a derecha e izquierda, sin que ello le suponga un freno en sus postulados.

Nacida en Madrid hace 38 años en el seno de una familia humilde, ella misma formó parte del primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez como ministra de Igualdad, la segunda ministra más joven de la democracia en acceder al cargo tras Bibiana Aído, y desde ahí impulsó leyes cargadas de avances pero también polémicas como el 'solo sí es sí', que tuvo el efecto indeseado de rebajas de condenas y excarcelaciones en algunos casos, la 'ley trans' para la libre autodeterminación de género, y la reforma del aborto que eliminaba el consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años.

Y resultó incómoda incluso para el propio presidente del Ejecutivo, que en 2023 cambió a Podemos por Sumar. Un partido que, pese a la efímera alianza electoral con Podemos para ese año (que estalló tras las generales), vetó a Montero de las listas y la dejó sin el escaño en el Congreso que mantenía desde 2015. Desde 2024, Montero es eurodiputada en el Parlamento Europeo, donde ha sido muy crítica por la ambigüedad de la Comisión Europea respecto a Israel y Gaza y ha sido una firme detractora del aumento del gasto en defensa.

Se alía con Rufián y competirá contra Colau

Pero las relaciones entre Podemos y Sumar, tensas desde el inicio del proyecto que emprendió Yolanda Díaz, nunca se recondujeron y en estas elecciones finalmente habrá dos papeletas: la de Frente Amplio (los partidos de la esfera de Sumar) y la de Podemos, que solo ha establecido una alianza con ERC para concurrir en Cataluña bajo la marca republicana y para que Montero y Gabriel Rufián hagan campaña juntos.

Los partidos del Frente Amplio (Movimiento Sumar, Más Madrid, IU y los comunes), encabezados por Ada Colau, habían tratado de subir al proyecto a Podemos con numerosos llamamientos. Montero, en cambio, optó por unas primarias de su partido abiertas, dijo, a toda la izquierda, pero a las que solo se presentó ella y tras haber fijado ya su acuerdo con ERC.

Las formaciones del Frente Amplio han cargado contra Montero por su postura. "Si alguien no se quiere sentar en una mesa, no se le puede obligar", dijo Ada Colau, su rival directa en las urnas. La candidata de Podemos, por su parte, ha insistido en que la falta de acuerdo no se debía a cuestiones personales sino a diferencias políticas grandes entre ambos proyectos. Y en este escenario, está por ver si Podemos logra mantener la poca representación que tiene en el Congreso (cuatro diputados en el Grupo Mixto) y si la división de la izquierda les pasa factura en estos comicios.

En lo relativo a su trayectoria, Montero es una mujer comprometida con la política desde muy joven. Con 15 años se afilió a las Juventudes Comunistas y, similar a Colau, contribuyó a que la Plataforma de Afectados de la Hipoteca llegara a Madrid, desde donde dio el salto a Podemos en 2014, renunciando incluso a una beca para estudiar en Harvard. Allí despuntó pronto y conoció a Pablo Iglesias, entonces líder de la formación, con quien tiene tres hijos. Su relación y vida personal ha sido foco de cruentas críticas de la derecha en estos años.

Y en lo personal, Montero es hija de una profesora y de un trabajador de mudanzas. Desde niña fue educada en los valores del progresismo, muy influenciada por el colegio concertado laico Siglo XXI en el que estudió en Moratalaz. En 2011, se licenció gracias a las becas y con nueve matrículas de honor en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, donde conoció a su compañera de partido y amiga íntima Ione Belarra. En su último año de carrera, trabajó como cajera en una tienda de electrónica y electrodomésticos de San Sebastián de los Reyes, algo que reivindica con orgullo frente a las críticas de algunos: "Me ayuda a no olvidar de dónde vengo y la situación de las mujeres a las que represento".

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