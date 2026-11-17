La tradicional camiseta roja que viste Pedro Sánchez en cada mitin en esta campaña y que reza "La fuerza de la gente" ha contado este martes en Albacete con un elemento novedoso: incorporaba la firma del presidente de Brasil, Lula da Silva. La ha mostrado a todo el mundo, evidenciando su encuentro de este lunes con el mandatario brasileño y que ha apostado claramente por él para que gane las elecciones del 29 de noviembre.

Pedro Sánchez, además, ha repetido en Albacete el mismo esquema llevó a cabo el pasado domingo en Alcorcón (Madrid). Antes de empezar el mitin ha tomado una bandera de España y la ha ondeado gritando el siguiente mensaje: "Hay algunos que les molesta que ondeemos esta bandera porque piensan que es de ellos. Es de todos y todas. ¡Estamos muy orgullosos de ser españoles y españolas!".

Ya en su intervención, el presidente y candidato a la reelección ha reivindicado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y también el alza del sueldo de los trabajadores públicos. Todo ello lo ha relacionado con las previsiones macroeconómicas que ha dado a conocer este jueves la Comisión Europea. "La Comisión Europea ha vuelto a decir que España es la gran economía europea que otro año más va a crecer. Si lideramos el crecimiento también tenemos que liderar el crecimiento salarial", ha asegurado.

Y ha añadido: "Es un inmenso honor que hoy hayamos aprobado de nuevo la subida del salario mínimo y el de los trabajadores públicos beneficiando a cinco millones de personas (...) Y si le añadimos la revalorización de pensiones conforme al IPC, hablamos de 15 millones de personas frente a los efectos de la guerra de Irán de Trump y la de Ucrania de Putin”.

Asimismo, Sánchez ha aprovechado el mitin en Albacete para cargar contra Alberto Núñez Feijóo y su principal medida en vivienda. "La propuesta estrella de Feijóo era construir un millón de viviendas. Ahora dice que no (...) Su propuesta estrella en materia de vivienda es una mentira".

También ha criticado al líder de Vox, Santiago Abascal. Se ha referido a él como "el de menos moros y más muros", y ha ironizado que haya dicho que "no es racista". Tras ello, ha criticado que llame "paguita" al Ingreso Mínimo Vital, pero que ahora se haya conocido que su familia recibe el bono social térmico. "No es que sea facha, es que es pura fachada", ha dicho, generando risas y aplausos entre el público.

La ausencia de Page se hace evidente: "Nos hubiera gustado que hubiera venido"

Pedro Sánchez ha tenido un caluroso recibimiento en Albacete para celebrar el acto central del PSOE en Castilla-La Mancha en estas elecciones generales, con 6.000 asistentes según la organización (entre dentro y fuera del polideportivo). Ha sido de los actos en los que más gente le ha parado para saludarle o pedirle una fotografía; incluso ha sido uno de los actos en los que se ha visto a más niños y jóvenes.

Ya en el interior del Polideportivo de la Feria de la ciudad, Sánchez ha sido recibido a los pies del escenario por el expresidente de la región y expresidente del Congreso José Bono. Quien no ha estado es el actual mandatario de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, que se encuentra de viaje oficial en Bruselas.

Page ha sido muy crítico a lo largo de esta legislatura con Sánchez con temas como la ley de amnistía o los pactos con los partidos independentistas catalanes y vascos. El PSOE lamenta que Page no haya estado presente en este acto. "Cada uno decide dónde está, nos hubiera gustado que hubiera venido", apuntan fuentes de la dirección.

Quienes sí han acompañado al presidente en este acto han sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la titular de Educación, Milagros Tolón, quien estos días ha estado en el centro de la polémica tras negar que especule con una vivienda de protección oficial.

El PSOE, en Albacete, se ha lanzado a conquistar el voto sindicalista. "Albacete es muy sindicalista, venimos a consolidar ese voto y, si encima rascamos, mejor", apuntan fuentes socialistas.

También envían mensajes para captar voto de centro: "Estamos intentando ir a todos los votos. Las medidas aprobadas hoy, por ejemplo, creemos que pueden interesar a la gente de centro y de izquierda", en referencia a la subida del SMI y también al alza salarial de los funcionarios.

Sánchez concede su primera entrevista a una revista del corazón

Este miércoles, por cierto, estará disponible en los quioscos la primera entrevista de Sánchez a una revista del corazón. "No imagino mi vida sin Begoña", ha declarado a Lecturas, en un avance que ha ofrecido la propia editorial de la cabecera. "He tenido que renunciar a muchos momentos con mis hijas", es otra de las declaraciones que se han avanzado.

Sánchez relata todo lo que ha marcado su vida hasta este momento, los valores que aprendió de sus abuelos y sus padres y el orgullo con el que habla de su mujer y sus hijas. En el avance del reportaje el secretario general de los socialistas también se refiere a sus amigos, a su trabajo y a la pasión con la que ha afrontado todos los retos que el destino le ha puesto delante.

El grupo editor de la revista dice, en su página web, que Lecturas tiene una tirada semanal de más de 98.000 ejemplares. Con este gesto, Sánchez quiere acercarse a un público femenino, uno de los perfiles de voto más afines al PSOE.