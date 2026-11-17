El tenista español Rafa Jódar ha caído derrotado ante el francés Arthur Fils en tres sets (4-6 y 6-2 y 6-2) en el partido correspondiente a las ATP Finals que se disputan en el Inapli Arena de Turín que deja al español al borde de la eliminación como colista del grupo John McEnroe, a falta del encuentro de esta noche entre Alexander Zverev y Ben Shelton.

Exigidos tras dos derrotas en su cuarto enfrentamiento histórico con balance favorable al español, ambos tenistas mostraron ambición desde la primera bola, con Rafa Jódar obligado a salvar varias bolas de break, en el tercer y noveno juego, que le permitieron mantener la igualada hasta volcar a su favor la primera manga con un break en el décimo juego y firmar un 6-4 tras 47 minutos de un tenis con más eficacia que brillo.

La victoria parcial dio alas a un Jódar que comenzó el segundo acto con un juego en blanco a su favor mantiendo el muy alto el listón con su servicio, sin duda la herrmamienta que le permitió llevarse el primer set, pero que le penalizó en el segundo cuando Arthur Fils logró el break en el tercer dejando un globo antológico tras una espectacular dejada del madrileño, sin duda, el momento de excelencia de un partido que cambiaba de inercia con un doble break a favor del francés.

Problemas físicos del español

Las dudas cambiaron de bando, y más cuando Rafa Jódar recibió asistencia médica después del 4-1 en contra, tras el cual el español mostró visibles gestos de sufrir alguna molestia física que le lastró a la hora de remontar un set que finalmente cayó del lado rival por 6-2.

Con el español en la lona, el francés dio un paso al frente en busca de su primera victoria en las Nitto ATP Finals frente a la defensa numantina de Rafa Jódar, sobre todo a la hora de gestionar los esfuerzos después de sus evidantes problemas físicos, con errores de bulto, como la bola que envió fuera en el tercer juego que provocó el break a favor de Arthur Fils.

El golpe fue demasiado para un Jódar que ya no tuvo opciones de igualar el choque tras confirmar Fils la rotura (3-1) e impulsarse en un marcador que acabó por sonreir al séptimo jugador del mundo por un contundente 6-2, firmando además, el punto de partido, con un revés a una mano con el que logró el segundo break en el séptimo parcial.

En el grupo Ivan Lendl, Carlos Alcaraz busca este miércoles su segunda victoria en el torneo ante el ruso Daniil Medvedev.