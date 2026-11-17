El respeto puede ser paralizante. Le ha sucedido a Javier Bardem toda la vida con lo que considera lo más sagrado de su profesión: el teatro. Con 57 años, y rodeado de su círculo de confianza, su primer telón se sube al fin este jueves, 19 de noviembre, en uno de los escenarios más íntimos para él, es decir, el Espacio Zafra Teatro que dirige su maestro, mentor "y amigo del alma", Juan Carlos Corazza, con el que todavía sigue preparando sus papeles cinematográficos.

En las últimas semanas, en presencia de familiares, amigos y algún privilegiado, han afinado los ensayos de la obra, ¡Chéjov, Chéjov!, que combina cinco piezas breves del maestro ruso -Sobre el daño que hace el tabaco, Petición de mano, Trágico a pesar suyo, El oso y El aniversario- más algún relato breve. Los cinco intérpretes, que metamorfosean en 18 personajes a lo largo de la función, son compañeros y amigos desde hace 30 años: Alicia Borrachero, Rafa Castejón, Ben Temple, Manuela Velasco, todos veteranos del teatro además del neófito Bardem.

"Siempre que he pensado hacer teatro ha sido bajo la dirección de Juan Carlos", dice Bardem en un encuentro con la prensa. "Esperábamos a que yo me atreviese y a que encontráramos un espacio para hacerlo desde la humildad, del deseo de experimentar delante del publico algo, que no tiene por qué ser un resultado, sino una búsqueda. Y este el espacio".

Alicia Borrachero, Javier Bardem, y Manuela Velasco, en '¡Chéjov, Chéjov!'.SPSergio Parra.

Quizá en consonancia el nada grandilocuente Chejov, el espacio, abierto hace dos años, es realmente una escuela que incluye una sala pequeña, situado en el barrio de Fuente del Berro de Madrid. Luce nuevo, pero no deja de ser un lugar modesto para una estrella mundial que podría llenar las plateas más grandes. Con una expectación a la altura, la obra se representará hasta el 7 de febrero y todas las entradas se agotaron rápidamente.

“El precio de la entrada se ha comentado mucho", dice Bardem, "pero es el valor mínimo teniendo en cuenta que estamos perdiendo dinero, pero lo cuento como una inversión a nivel artístico y personal. Pero son 100 localidades, la gira sería el modo de recuperarlo, pero no es posible". Con función el 6 de febrero, el actor ya ha anunciado que no acudirá a la gala de los Goya, donde podría ser uno de los favoritos del año por El ser querido.

"Ha sido el regalo de recordar lo humilde que es ser actor", define como resumen de la experiencia. "Tiene que ver con la generosidad, con manejar tu ambición, que sí, todos tenemos y es humano, pero cuando tocas la verdadera esencia de actuar es ser 'vehículo de'. Y da igual que sea en el escenario más grande o en un cortometraje".

De Chéjov a Corazza

De alguna manera, Chéjov está en la pasión de todos por el teatro. Sostiene Corazza que la naturalidad del autor ruso, tan rompedora en la historia de la literatura, creó el caldo de búsqueda de la verdad de la que bebió Stanislavski, por tanto el método, y de ahí Corazza y sus discípulos.

Sus compañeros y amigos colman a Bardem de elogios y también de apuro. "Me da mucha vergüenza", dice el actor de los cumplidos. "Creo que Javier es de los actores más disfrutones, que realmente se divierte del viaje de la búsqueda y creación", analiza Manuela Velasco. "Es un ser dotado por los dioses para la interpretación. Y ver el proceso tan largo, con su humildad, es emocionante", añade Rafa Castejón.

Ben Temple, Alicia Borrachero, Juan Carlos Corazza, Javier Bardem, Manuela Velasco y Rafa Castejón.EFE/ Victor Lerena

Bardem dice sentirse a veces pequeño frente a Rafa “por su experiencia”. Asume el rol de novato y el resto asume que su presencia engulle la atención. “A Ben (Temple) le conozco de hace 30 años y le tengo miedo, recuerdo verle en el estudio original y estar tan presente y tan de verdad. Pensaba ‘me gustaría ser su amigo, pero da mucho miedo’". Temple, a su lado, ríe y recuerda que en los primeros ensayos Bardem decía: "¿Qué hacéis para aprender todo este texto?".

Chéjov no era un autor directamente político, pero su humanismo es una forma de estar en el mundo. Bardem, inevitablemente requerido para evaluar las elecciones del 29-N, reflexiona: “Espero que gane un Gobierno progresista, que respete el derecho a una sanidad pública, a las mujeres, los derechos sociales y lo público. Hay partidos que defienden esa filosofía. Depende de nosotros que ejerzamos un voto que sea útil. Eso es lo que pienso, lo que pase luego ya…”.