Bardem afirma que tras apoyar a Gaza le llaman "aún más", incluido en EE.UU.: "La narrativa está cambiando"

Solo tres actores -Marcello Mastroianni, Jack Lemmon, y Dean Stockwell- han ganado dos veces el premio de mejor actor en el Festival de Cannes. ¿Puede unirse Javier Bardem a la pequeña lista? Sin duda alguna: en El ser querido desparrama humanidad y complejidad como un cineasta de éxito que regresa a España para rodar con su hija: un personaje herido, que ha superado adicciones y busca una segunda oportunidad, en el que despliega cariño, toxicidad, autoridad y ternura.

Antes de pisar la alfombra roja, Bardem atiende a la prensa y celebra el éxito español en Cannes. Se siente cómodo y relajado, aunque recuerda su paso como jurado, en 2005, como el mejor modo de vivir el festival: “Estás aislado y no tienes contacto con nadie”.

Bardem fue protagonista ausente en el primer día del festival, cuando el guionista Paul Laverty, miembro del jurado, le alabó su posición pública contra la masacre de Gaza y lamentó que Hollywood le pusiera “como a Susan Sarandon o Mark Ruffalo", en una lista negra.

“No tengo conciencia ni tengo pruebas de cosas concretas que tengan que ver con esa cancelación”, especifica el actor. “He escuchado rumores de cosas que han pasado. Si supiese a ciencia cierta qué y el qué, lo hubiese dicho”.

Hace tan solo dos meses de su firme “No a la guerra y Palestina libre” en la gala de los Oscar y analiza que los tiempos están cambiando. “Está cambiando la narración, la narrativa ya no la controlan ellos. Las nuevas generaciones se echan a la calle y dicen que esto no es posible. Tengo una posición privilegiada, porque tengo un panorama laboral que no se está viendo afectado, sino todo lo contrario: me están llamando aún más, incluido en Estados Unidos”, afirma.

Victoria Luengo y Javier Bardem, en Cannes. John Locher John Locher

El actor se muestra comprensivo con quien no toma posición porque “están empezando”, aunque “le da pena”. Pero es contundente con el establishment de la industria que calla sus ideas: “Aquellos que tienen esa capacidad y no lo hacen me parecen unos cobardes. Lo siento mucho, pero la neutralidad no es una opción en un momento con muchísimas atrocidades”.

El actor se responde a sí mismo en por qué poner el foco en Palestina. “Porque creo que lo que sucede en Gaza y en Palestina nos representa a nivel a nivel humano. Es de una mezquindad, un nivel de hipocresía institucional, político, económico y al mismo tiempo de un nivel de inhumanidad que representa a todos los grandes conflictos que suceden en este mundo”.

Y anima a sumarse a la causa: “Desde aquí animo a los que no lo hacen: que sepan que hay muchísima gente apoyando laboralmente a aquellos que toman la decisión de hablar públicamente”.