España ha afrontado una nueva jornada de huelga en el sector ferroviario, la cuarta en solo tres semanas. El paro de 24 horas ha sido convocado por los principales sindicatos del sector ferroviario y afecta a Adif, Renfe, Ouigo e Iryo. Según los organizadores, ha sido convocado para protestar por una mayor seguridad en las vías ferroviarias españolas tras los accidentes de Urda y Adamuz, en los que fallecieron 115 personas.

Los efectos de la huelga se han notado desde el principio de la jornada. De hecho, este martes está siendo un día muy complicado para moverse en tren, sobre todo en los servicios de Cercanías. Renfe ha denunciado desde primera hora el incumplimiento de los servicios mínimos.

Concretamente y según el operador, los cercanías de Madrid han sido los más afectados con la supresión de casi el 98% de los servicios mínimos de la mañana, aunque luego por la tarde se han recuperado algunas frecuencias y han circulado el 43,9% de los trenes. En Cataluña, no han circulado el 40% de los Rodalies previstos. Por su parte, en la Alta Velocidad, larga distancia, Euromed e Intercity, se han suprimido el 14,5% de los servicios mínimos, según los datos facilitados por Renfe.

Una mañana de caos

Quienes han acudido a primera hora de la mañana a la madrileña estación de Atocha se han encontrado con muchas menos frecuencias de las habituales en los trenes y un mensaje por megafonía: "Con motivo de la huelga del 17 de noviembre, los trenes de Cercanías Madrid se verán muy afectados".

Los pasajeros esperaban junto a los tornos sin información. "Siempre pasa lo mismo con Renfe, es todo un caos", "mi tren directamente no aparece en las pantallas", "tengo cosas urgentes que hacer y no llego y claro, esto me genera una gran ansiedad", "es una vergüenza que no se respeten los servicios mínimos, la gente tiene que llegar a trabajar y a estudiar", eran algunos de los testimonios recogidos por RTVE en la estación.

Para evitar que los problemas del tren se trasladasen a otros servicios, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha activado 27 autobuses interurbanos de refuerzo ante el incremento de viajeros, principalmente en los corredores de la A-4, A-42 y A-6. También se han reforzado las líneas de Metro ante el repunte de viajeros, aunque en horas punta se han observado importantes aglomeraciones en estos transportes.

En la estación de Sants de Barcelona, las pantallas informativas también reflejaban los problemas de circulación. Muchos de los trenes de cercanías aparecían con el mensaje "cancelado". La imagen se extendía a todas las líneas de Rodalies, con especial incidencia en la R4, y también en los servicios regionales.

Por el contrario, en la estación de Sevilla Santa Justa la jornada se ha vivido con más tranquilidad. Por la mañana, cuatro de los trenes previstos en servicios mínimos se han cancelado. Iban a partir a Málaga y Granada y el personal de Renfe ha anunciado a los afectados la puesta en marcha de una línea de transporte alternativo por autobús.

Las supresiones han alcanzado en los servicios públicos de Renfe (Cercanías, Avant y Regionales) al 22,27% de los servicios mínimos, con un total de 666.275 personas afectadas a lo largo de todo el día.

La polémica de los servicios mínimos

El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha concedido una entrevista en la que ha calificado de "inadmisible" que el 40% de los trenes previstos en los servicios mínimos no hayan circulado "debido a la incomparecencia de un grupo de maquinistas". La empresa, según ha anunciado, ha procedido a recopilar información para investigar las ausencias y aplicar la normativa laboral vigente.

También se ha referido a los incumplimientos la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Silvia Paneque. En una entrevista radiofónica ha asegurado que el Govern "actuará" para que Renfe abra los expedientes necesarios: "Quien la hace, la paga", ha dicho. La consellera ha afirmado que "un grupo reducido" de maquinistas está afectando "gravemente" a la movilidad de miles de personas. "No es la primera vez, actuaremos con todos los mecanismos a nuestro alcance", ha concluido Paneque.

Por su parte, el sindicato Semaf ha respondido a las acusaciones y ha atribuido la cancelación de trenes a una "gestión pésima"en la comunicación de los servicios mínimos. El portavoz del sindicato, Diego Martín, ha explicado en una entrevista en Catalunya Ràdio que solo un tercio de la plantilla de maquinistas ha recibido la carta oficial con la comunicación y ha asegurado que todos los que sí fueron notificados han acudido a sus puestos de trabajo. Desde Semaf sostienen que las cartas deben entregarse obligatoriamente "en mano" para garantizar que el trabajador tiene constancia.

El secretario del sector ferroviario de UGT Cataluña, José Bravo, ha pedido que se demuestre que la notificación de los servicios mínimos para la huelga de este martes se ha hecho "en tiempo y forma", y durante una concentración que los huelguistas han protagonizado en la estación barcelonesa de Sants ha afirmado no tener conocimiento de que trabajadores de su sindicato los estén incumpliendo.

Los servicios mínimos oficiales se habían fijado en un 75% en hora punta y un 50% el resto del día en Madrid, mientras que en Barcelona (Rodalies) son del 66% en hora punta y del 33% el resto de la jornada. En el resto de trenes de Renfe a nivel nacional, los mínimos establecidos son del 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia, del 65% en Media Distancia y del 26% en Mercancías. Ouigo mantiene cancelados 10 de sus 27 trenes programados para hoy, mientras que Iryo opera en torno al 70% de su oferta habitual y está permitiendo cambios y anulaciones gratuitas.